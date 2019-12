Lo dicho: el PRI empieza a dar señales de vida pero aún distante de Durazo y de Morena

AYER RECIBÍ UNA ESTADÍSTICA realmente interesante vista desde la perspectiva del tiempo transcurrido y lo que hoy nos muestra la realidad.

Desde luego, me refiero a Sonora.

¿Por qué es importante la suma de votos que fueron sufragados en las elecciones del 1 de julio de 2018? Cualquiera pensaría que es porque Morena era un partido prácticamente desconocido en nuestra Entidad. Amén de que el propio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR nunca había logrado permear en el ánimo y simpatía de los sonorenses.

Estos datos, me llegaron casi al mismo tiempo que la encuesta que anda circulando en redes sociales y que tiene qué ver precisamente con las preferencias que actualmente tiene los partidos, cuando ya dejamos atrás la jornada electoral de julio del 2018.

Ayer como ayer y ahora como ahora, diría Cajeme, el caudillo yaqui.

La encuesta muestra que en la pasada elección en Sonora se registró uno de los más bajos índices de votación, por abajo, incluso, de Yucatán.

Y que López Obrador obtuvo su mayor porcentaje de votos en Cajeme y el más bajo, en San Luis Río Colorado y en Nogales.

Ahora, cuando AMLO ya rebasó su primer año de Gobierno, podría decirse, en términos generales, que le ha ido muy bien. Cayó, se levantó y hoy por hoy es uno de los mexicanos más realizados en todo el país.

Y no es para menos: las negociaciones comerciales con EU —y con Canadá, por supuesto— arribaron a buen puerto.

El ramalazo de Culiacán ya quedó en el pasado. Eliminó a su peor enemigo político, FELIPE CALDERÓN. Y la economía, a pesar de los pesares, no se desbarrancó.

Esto es lo que ayer afirmó la mayoría de los economistas.

Y como de Sonora estamos platicando, vale la pena decirlo: Hoy, AMLO cuenta con 62 por ciento de aprobación en Sonora.

Esto es insólito, si tomamos en cuenta que hasta hace poco más de un año, el tabasqueño simplemente no registraba ningún avance en el norte y noroeste del país.

Menos el PRD, su anterior partido, y menos, Morena su nuevo partido, su creación.

Por eso no es de extrañar que en julio del 2018, haya habido más votación en el sur del Estado que en el resto de Sonora.

Y en cuanto al voto cruzado, ni para que profundizar.

¿Y los candidateables para la estatal?

Bueno, habrá que ver si los porcentajes se acomodan al resto de la estadística.

ALFONSO DURAZO se mantiene firme en el primer lugar, muy distante de su más cercano competidor.

La encuesta muestra al ‘Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU, en un segundo lugar. Enseguida, el ya no tan independiente RICARDO BOURS CASTELO, quien avanza en la posibilidad de una alianza, por lo pronto, con Movimiento Ciudadano, quien por cierto tuvo de invitado en su casa a JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ, brazo derecho del fundador y guía político de ese partido, DANTE DELGADO.

Tengo, para mí, caro lector, que este arroz ya se coció. En este contexto, no sería remoto que Ricardo se levantara como el candidato de una coalición de partidos compitiendo con el hombre fuerte de Morena, el precitado Durazo Montaño.

Todo podría suceder pues en política las casualidades y las coincidencias no existen. Y si existen, serían por alguna razón.

Usted me entiende.

Total, se adelantaron las vísperas de la política que se viene. Llegó temprano robándole algunos días —y tal vez un par de semanas— a la Navidad.

Todo muy atípico, lo que no debería de sorprender a nadie, pues atípico es todo lo que está sucediendo en el país.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA PERO CADA vez es más fuerte el rumor de que en el 2020 podría desaparecer el PRI. Ya no pinta en las encuestas, ya no se escucha hablar de él, y cuando sus mermados liderazgos salen a hacer declaraciones nadie los toma en cuenta…

Lo que le sucede a este partido que tantas expectativas generó cuando fue fundado por un grupo de prestigiados representantes de las izquierdas nacionales, no es sino la consecuencia lógica de la voracidad de quienes se apropiaron patrimonialmente de la membresía y se esforzaron por hacerle la vida de cuadritos al verdadero líder del solaztequino…

Y no es que AMLO fuese lo mejor que le podía pasar al PRD, sino que los que estaban usurpando a las auténticas izquierdas, emponzoñaron la esencia que le dio razón de ser y corrompieron hasta las entrañar del partido…

Uno de los culpables de la debacle, fue JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, un empalmense que supo explotar su origen subversivo y el hecho de que en un enfrentamiento con la policía, fue herido en el rostro de un disparo de arma de fuego…

De por allá le viene el mote de ‘El Tragabalas’…

Y VOLVIENDO A LA VISITA QUE JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ le hizo en su casa a Ricardo Bours, resulta que este hombre es el secretario general de Acuerdos de MC, y ciertamente el más cercano a Dante Delgado, este, veracruzano de origen que fuera gobernador de su Estado tras de haber roto su relación con FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, el hombre más poderoso de Veracruz durante varios años…

Por su parte, Scott es dirigente de MC en Ciudad Obregón…

Con música para el otrora invencible tricolor…

MIENTRAS TANTO, ME CUENTAN que la ‘posada’ del jueves organizada por ANDRÉS RICO PÉREZ, todavía dirigente del PRI en Cajeme, reunió algunas 600 personas en su sede de la calle Sinaloa, en Ciudad Obregón…

Las fuentes coinciden que las lideresas, siempre fieles ellas, estuvieron a la altura del momento y de las circunstancias…

Principalmente CUQUITA SALAZAR, OLIVIA LASTRA, y RAMONCITA FLORES LÓPEZ, entre otras…

¿Priístas notables?...

Bueno, ANABEL ACOSTA ISLAS, exsenador por Sonora, que se ha mantenido firme al pie de la cureña, junto con otros militantes fieles a ese partido por el que están dispuestos a luchar para regresarle su fuerza y simpatía de otros tiempos…

Igualmente, MANUEL MONTAÑO, el más acérrimo simpatizando en Cajeme del ‘Borrego’ Gándara, así como RAÚL ACOSTA TAPIA, ABRAHAM MONTIJO CERVANTES, ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO, el todavía ‘caballero de la política’, JOSUÉ VALENZUELA, rector de la Universidad del Sur de Sonora entre muchos otros liderazgos…

La verdad sea dicha, sí se notó la ausencia de RAÚL AYALA GONZÁLEZ, el joven presidente de la Fundación Colosio Cajeme, cuyo progenitor, del mismo nombre, fue alcalde de Cajeme entre 1994 y 1997, y a quien sucedió en el cargo el hoy diputado federal por Morena, JAVIER LAMARQUE CANO…

No cabe duda: tiempos traen tiempos… ¿O no?...

Podría haber desgranado una ristra de nombres pero mis fuentes amanecieron bastante mermadas, con las neuronas evaporando zumos y el ánimo muy flácido…

Así las cosas…

Es todo.

