Lo dijeron académicos en un panel: la locura ha llegado a las redes sociales

EL AMBIENTE POLÍTICO EN SONORA se ha tornado gris, diría yo que sombrío.

Uno percibe un halo de somnolencia en el aire. Hasta el canto de los gallos del vecindario se escuchan melancólicos a la media tarde.

Son los gallos de la calle. No tienen dueño, corretean por toda la calle de un lado a otro. Hace tanto tiempo que viven así, en plena libertad, que no sabría decir en que generación van esas aves que oigo cantar allá afuera.

Un día aparecieron de la nada. Todos los vimos con simpatía. Eran unos polluelos, entre hembras y machos.

Todos creíamos que pronto serían atropelladas por los autos. “Van a ver que no va a quedar ninguno vivo”, profetizó alguien.

Pero se equivocó.

Luego la calle cambió. Levantaron el viejo asfalto y lo sustituyeron por concreto hidráulico.

“Ahora sí los van a matar esos locos que pasan por aquí”, dijo una señora.

Pero las gallinas y los gallos siguen tan campantes hasta ahora.

El caso es que de un tiempo a acá, yo percibo ese ambiente de desolación en el aire a través del canto triste de los gallos.

Es como si la política que se respira en Sonora en las últimas semanas se convirtiera en un presagio que los animales pueden presentir.

En Cajeme las cosas así se sienten. ¿Cómo se sentirán en Guaymas, en Empalme, en Navojoa? ¿Y en Hermosillo?

Ahora mismo muchas personas dicen que el olor a muerte flota en el viento.

Y las calles se van quedando solas.

Quién sabe, eso se dice.

Mi instinto me dice que algo hay de cierto en esta percepción. Pero no encuentro un interlocutor válido que me explique qué es lo que está ocurriendo en Sonora.

Ya ve usted: se dice que en esta semana se va a resolver el caso del nuevo fiscal general de Sonora.

Aún más: hay quienes sugieren que debe ser un hombre, no una mujer, con experiencia y conocimiento pleno de la realidad del Estado.

Y van más allá: sostienen que el sucesor de RODOLFO MONTES DE OCA, surgirá de entre tres aspirantes.

Y hasta dan nombres. Se trata de dos hombres y una mujer. Pero, como digo, muchas voces se oponen a que sea una mujer la que lleve esa pesada encomienda.

Dizque por la coyuntura de violencia que vive gran parte del Estado. Como sea, el asunto del nuevo fiscal está a unos días de resolverse.

En todo caso, ya se verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: ¿QUÉ DIABLOS SIGNIFICAN esas declaraciones que acaba de hacer el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, CARLOS RAMÍREZ FUENTES, en el sentido de que las afores —nuestras afores— se afectan por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México?...

¿Qué tienen qué ver mis ahorros y los de usted con la cancelación de esta magna obra?

Digo, me pregunto…

De entrada, la nota indica que “luego de la decisión del presidente electo sobre la cancelación del proyecto del NAICM, derivado de una consulta popular, la polémica sobre la inversión de las Afores ha desatado críticas en torno al monto de la inversión y LAS POSIBLES PÉRDIDAS DEL AHORRO DE LOS TRABAJADORES (mayúsculas del columnista)”.

Déjeme contarle que desde hace años y con más insistencia en el curso de los últimos diez meses, se ha dicho y se ha escrito sobre posibles pérdidas de Afores destinadas a inversión en grandes proyectos de obra pública y privada.

No conozco los mecanismos de este proceso. Lo único que sé, es que como un trabajador asalariado que soy, a mí nadie me consultó, vamos, pero si ni siquiera fui informado, que mis afores están siendo utilizadas en inversiones y qué ganaría yo con ello…

Ahora, tras de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, un alto comisionado en la materia, nos dice que es posible haya pérdidas de estas Afores…

¡Por las tripas de Satanás!...

Tal es la cuestión, querido lector… Tal es la cuestión…

MIENTRAS TANTO, EL LUNES ANTERIOR tuve el gusto grande de compartir la mesa en un comedero de Ciudad Obregón, con el colega HUMBERTO ANGULO ESPINOZA y el líder cetemista MANUEL MONTAÑO…

En mesa aparte, se encontraba el licenciado MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS acompañado de dos funcionarios del IMSS…

Jiménez Llamas es delegado del Seguro Social en Sonora, en opinión de muchos (entre los que me incluyo yo) ha sido el mejor delegado que ha tenido en Sonora esa institución…

Las cosas como son…

A PROPÓSITO, HAGO UN paréntesis para expresar mis buenos deseos a mi dilecto amigo JAIME RAMÍREZ MONTES, excelente comunicador de prensa escrita y televisión y en los últimos más de cinco años, un magnífico director de Comunicación Social de la Delegación del IMSS, para que alcance la recuperación cabal de su salud…

Jaime se encuentra internado en el Hospital Colosio, en Ciudad Obregón…

¡Ánimo, amigo!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, escuché hace unos días a tres académicos de distintas universidades del país, debatir sobre el tema de la influencia que tiene en el mundo de nuestros días la internet y sus ‘brazos armados’ las redes sociales…

Uno en particular, me llamó la atención cuando dijo que “la locura ha llenado las redes sociales”…

Confieso que me quedé cavilando muchos minutos después de que concluyó el panel, pues, en efecto, a las redes ha llegado la locura de un mundo ‘enloquecido’ por la violencia y sed de sangre…

Quienes habitamos en Cajeme hemos constatado esta afirmación del catedrático. Lo hemos visto en fechas recientes: cabezas humanas en exhibición en la morgue local, videos de un hombre siendo desollados en vida, sin compasión alguna por el infeliz que suplica que no le hagan eso, que él no mató a nadie…

O como el individuo que recibió repetidas ráfagas de metralletas en la cabeza hasta deshacérsela materialmente a balazos…

O como los descuidados empleados del servicio médico forense que dejaron olvidados sobre la banqueta donde fue abandonado un cadáver descuartizado, una mano y otros órganos humanos…

Cosas como estas, son la locura a la que se refiere el académico en cuestión…

Y POR ÚLTIMO, VAYA QUE le está lloviendo en su milpita al exalcalde de Navojoa, RAÚL SILVA VELA…

Ahora se le está señalando de haber dejado un caos en el rubro de la basura, amén de otras irregularidades que la sociedad le ha reclamado…

Como digo: mal y de malas Navojoa...

Y AL CIERRE DE ESTOS RUMBOS, llega la nota: CLAUDIA PAVLOVICH se reunió con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, JAVIER JIMÉNEZ ESPRIU, ante quien gestionó la conclusión de las obras en la Cuatro Carriles… Bien, bien…

Es todo.

Le abrazo.

