Lo que hubiera dicho el Maquío al respecto de sus dos hijos, renegados del PAN; Tatiana y Manuel Jesús Clouhtier Carrillo

De haber tenido una bola mágica que leyera el futuro aquella mañana de 1988 que entrevisté al Maquío Clouthier a bordo del autobús en que recorrió el país en busca de la Presidencia de la República por el entonces recalcitrante partido de ultraderecha, el PAN, --hasta antes de sus alianzas con el PRD, en una especie de matrimonios por conveniencia, (bragueteros, le dicen allá por rumbos del rancho y sus alrededores) le hubiera preguntado, en caliente, su opinión al respecto de que una de sus hijas que por aquellos días andaría en la adolescencia, seguramente, se habría de convertir en la jefa de campaña del hombre que por tercera ocasión estaría compitiendo por el cargo que él buscó afanosamente ni más ni menos que frente a Carlos Salinas de Gortari, pero por un partido, muy distinto al suyo.

Y algo más, como la tal bolita mágica de cristal nos estaría adelantando, también, el triunfo del tabasqueño, de una vez me hubiera gustado preguntarle su parecer al respecto de que su hija Tatiana Clouthier Carrillo se estaría convirtiendo, 31 años después en una más del círculo cercano al presidente de la República, un hombre que para llegar al cargo, después de tres intentos, se enfrentó al monstruo de mil cabezas que representa el establishment mexicano compuesto por lo que AMLO define como la mafia del poder y en la que también incluye a la plutocracia mexicana de la que el Maquío no solo fue parte, sino hasta dirigente de esta a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex.

Y ya encarrerados, habría sido interesante que en los momentos en que tomó el cucharon gigante para darle vuelta a las carnitas que se prepararon en su honor, ahí en Pueblo Yaqui, al lado del ‘Pelón’ Adalberto Rosas, (+) me hubiera dado su opinión al respecto de que dos de sus hijos, el junior, Manuel Jesús Clouhtier Carrillo y su hija, Tatiana, hubieran abandonado las filas del partido de sus amores, el PAN y ahora uno haga política en forma independiente y ella, por un partido de izquierda, muy contrario a sus ideales económicos y políticos.

Convencido, como estaba el Maquío de que el cambio de régimen no se daría a través de un partido que no fuera el de él, pero por gente auténtica del PAN, no como los advenedizos de Fox y Calderón, seguramente que el padre de Tatiana ahí mismo hubiera pedido la presencia de un escribano para desheredarlos, a estos, y a mí, seguramente que me hubiera correteado por todo el camino vecinal y el último paletazo en el lomo lo estaría recibiendo en la pura esquina de 300 y Kino.

Para los que apuntan, y por esas cosas extrañas de la vida, en esas elecciones de 1988, el padre de Tatiana Clouhtier se enfrentó al hombre que todavía por estos días, está considerado como el enemigo jurado de López Obrador e incluso, para más señas, ganó a través de uno de los más grandes fraudes electorales de que se tengan memoria en México, ayudado, ni más ni menos que por oooootro cercano a López Obrador de estos días, el entonces secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett Díaz, (hoy, director de la CFE pese y en contra de la voluntad de Tatiana, según lo ha dicho) a quien, según dijo, se le habría caído el sistema, espacio del cual se agarraron para arrebatarle el triunfo ni más ni menos que a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del llamado Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, padre del PRD.

De acuerdo a los números que quiso entregarnos a su antojo, el entonces Registro de Electores, dependencia manejada directamente desde Gobernación, Salinas habría ganado con más de 9 millones de votos, que son una bicoca al lado de los 30 millones obtenidos por AMLO en la pasada contienda electoral.

En segundo lugar quedó Cárdenas Solórzano con casi seis millones de votos y en tercer lugar, el Maquío, con Tres Millones, 208 mil votos.

Lo que sí se sabe, es decir, sin consultar a los oráculos ni lámparas de la buena suerte es que Tatiana fue invitada directamente por el ahora presidente de la República para que se hiciera cargo de coordinar su campaña.

Para el efecto, López Obrador se la llevó a la ‘Chingada’, su paseo de veraneo que tiene por rumbos de Chiapas y ahí mismo le soltó la propuesta de que se hiciera cargo de su campaña, proposición que primero rechazó, hasta que finalmente la convencieron de que no había de otra.

Ya una vez con el triunfo en la mano y después de haber rechazado la oferta de irse como subsecretaria de Gobernación para finalmente tomar el escaño como legisladora federal, Tatiana se ha propuesto a dejar en claro la aventura que le significó el haberse hecho cargo de la campaña de alguien que ya había fracaso en par de ocasiones, por lo que usted guste o mande, a través de su libro ‘Juntos Hicimos Historia’ en el que a través de 300 cuartillas nos cuenta a detalle las peripecias del periplo electoral que finalmente llevaron a López Obrador al poder, las razones por las que dejó el partido Acción Nacional y cómo vivió esos 150 días de campaña.

“No me canso de agradecer a la vida el haberme puesto ante este reto histórico: ser una más para cambiar a México por la vía pacífica y democrática. En este texto comparto cómo viví estos cerca de 150 días, entre cansancio, alegría, tensiones y miedos”, dice la hija del Maquío en su libro.