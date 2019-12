'Lord Patán', Fernando Quiroga y las verdaderas crisis diplomáticas de México en los últimos tiempos+ Que el 2020 venga pletórico de amor, dicha, paz y felicidad para los lectores de Tribuna y los que no, también

A raíz de la crisis diplomática que enfrenta México y Bolivia, y que arrecia aun más con la postura beligerante y pendenciera del expresidente boliviano Jorge Fernando Quiroga Ramírez quien llamó al mandatario azteca cínico, sinvergüenza y matoncito, han surgido algunos comentarios de gente que, al juzgar por los comentarios, ya se les hace ver arriba del ring a la señora Jeanine Áñez, la presidente de facto de este país y al tabasqueño.

Y no solo eso, en un absoluto desconocimiento de las crisis que ha enfrentado México a través de los años ven en las declaraciones del ‘Lord Patán’, Quiroga Ramírez, no solo un fracaso del canciller Ebrard sino el fin, la zozobra de la diplomacia mexicana ante el mundo cuando lo cierto es que se trata de un simple boquiflojo bravucón que ni siquiera merece ser tomado en cuenta.

Basta ver las cartas credenciales que porta el tal Tuto, así le apodan, para ver que no tiene la calidad moral ni la palabra completa para referirse de la forma rufián como lo hace del Gobierno de México.

Lord Patán se convierte en presidente de facto de Bolivia, por un breve periodo de un año tras la muerte de su antecesor, el golpista y dictador Hugo Banzer quien llega al poder mediante un golpe de Estado que le asesta al general Juan José Torres en 1971, permaneciendo en el cargo durante largos siete años, dejando una estela de dolor y muerte, amén de que su Gobierno se caracterizó por la corrupción, la tortura y el absoluto cobijo al crimen organizado.

Ese es Fernando Quiroga, un tipo que, como bien lo señala el Ejecutivo Federal, no está a la altura de nadie como para ser tomado en cuenta.

Por lo que toca a Banzer el tutor político de Tuto, refieren las citas que dejó una de las deudas externas más grandes que hubiera tenido Bolivia y en su Gobierno se perpetraron los actos de corrupción más sonados y de represión antiizquierdista.

Contrajo una de las deudas externas más grandes que hubiera tenido Bolivia y su Gobierno perpetró los actos de corrupción de mayor envergadura que jamás se hayan visto en el país que toma su nombre del llamado Libertador de América, Simón Bolivar.

Finalmente fue derrocado el 21 de julio de 1978 –aunque años después se presentaría pero ya como candidato, no como golpista– tras una larga huelga de hambre iniciada por mujeres mineras quienes lo obligaron a llamar a elecciones.

Volviendo con ‘Lord Patán’ Quiroga este se enfrentó a Evo Morales en el 2005, fracasando rotundamente ante el ahora derrocado presidente de tal forma que no hubo necesidad de acudir ante el Congreso.

En 2014, hizo un segundo intento y volvió a morder el polvo ante el mismo Morales.

Volviendo con sus declaraciones, el tal Tuto escupe hacia arriba cuando le dice a López Obrador que, “usted claramente ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos y usted es un cobarde matoncito porque le hemos visto pasar vergüenza, arrodillado ante Trump que le pone exigencia”.

¿De dónde ojos divina tuerta se pone hablar de tiranía cuando él sirvió durante siete años a un golpista tirano y rufían que llegó al cargo mediante el uso de las armas y la muerte de algunos de sus compatriotas?

Por lo que hace a las crisis diplomáticas por las que ha venido atravesando el país a lo largo de su vida, esta que ahora se enfrenta contra el Gobierno golpista es pecata minuta comparada con las que se han librado contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, provocados, estas sí, por el mal tino del Gobierno de Vicente Fox quien terminó siendo exhibido por el finado expresidente cubano Fidel Castro luego de aquel vergonzoso episodio del “comes y te vas”, en el que Fox trató de todas formas que el líder cubano no se encontrara, ni por asomo en el camino del presidente Bush, en reunión celebrada en Monterrey.

Mucho antes de esto, la mala pata del entonces canciller mexicano Jorge Castañeda quien había dicho que el Gobierno de México cancelaría relaciones con la revolución cubana y las reiniciaría con la República de Cuba, tensó aun más las alicaidas relaciones entre ambos países.

Meses más tarde en 2002, el de las botas realiza una visita a la isla, según él, para limar asperezas con el régimen cubano pero comete una gran pifia al reunirse con la oposición cubana lo que obviamente molestó tremendamente al barbado líder cubano.

En ese mismo año y en lo que sería el acabose, México votó la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de condena a Cuba, siendo de esa manera que, en represalia, Castro hace pública la conversación del “comes y te vas”, hablando directamente, en vivo, al noticiero estrella de Televisa que por esos días manejaba Joaquín López Dóriga, en horario nocturno.

Pero no paraban ahí las cosas.

Se acuerda usted del empresario argentino Carlos Ahumada, quien grabó el momento en que le entregaba unos fajos de billetes a Rubén Bejarano esposo de la hoy diputada Dolores Padierna y hombre muy ligado a López Obrador cuando este encabezaba el Gobierno del entonces Distrito Federal.

Ocurre que al huir Ahumada con rumbo a Cuba, este fue detenido por el Gobierno de Castro y se negó a extraditarlo a México manteniéndolo como moneda de cambio para lo que pudiera ofrecerse, ocasión que se presentó 15 días después luego que nuevamente la Comisión de Derechos Humanos de la ONU debatió una propuesta de condena a Cuba y México volvió a votar en favor de la resolución.

Días después, el 28 de abril para ser exactos y en una clara venganza Cuba deportó a Ahumada no sin antes soltar una bomba que dejó perplejos a panistas y priístas:

--Carlos Ahumada, anunció el Gobierno de Castro, ha declarado que la operación realizada con empleo de los videos sobre corrupción difundidos en México fue calculada deliberadamente para alcanzar objetivos políticos y planificada con meses de antelación.

Nada más les faltó agregar; y don Carlos me encargó que les hiciera llegar el mensajito y aquí está, dejando entrever, por supuesto que el Gobierno de Fox estaba inmiscuido en la campaña de desprestigio contra el ahora presidente.

Para el primero de mayo, en la celebración del Día de Trabajo, Castro Ruz se fue con todo en contra de Fox a quien acusó de estar entregado al Gobierno gringo, declaraciones que fueron la gota que derramó el vaso e interrumpió las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Fox retiró a su embajadora, la señora Lajous e hizo expulsar al embajador cubano en México.

Para justificar tan extremosa medida los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores –ya a cargo de Derbez que había entrado en relevo de Castañeda– dijeron que se contaba con información sobre actividades inaceptables de miembros del Partido Comunista Cubano; Derbez, en tanto, dijo que las declaraciones de Cuba luego de la deportación de Ahumada, el discurso de Castro y las actividades de los integrantes del Partido Comunista habían llevado a México a concluir que la actitud del Gobierno de Cuba ha sido de injerencia directa en asuntos internos de competencia exclusiva de los mexicanos.

Y aunque según Derbéz no se estaban rompiendo relaciones diplomáticas con la Isla, dejando el asunto a nivel de ‘Encargados de Negocios’, las reacciones de la oposición en México no se hicieron esperar y menudearon los duros señalamientos como “lamentable”, “errática”, “inmoral”, “una estupidez política”, “ilegal” y “autoritaria”, fue lo menos que se dijo, además de exigir la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores.

Después de esto, vendrían las crisis con Argentina y Venezuela, siendo esta última la más grave, a tal grado que hasta amenazas hubo de parte del ahora finado y hombre fuerte de Venezuela, Hugo Chávez con el que de plano no hubo arreglo llegándose al extremo de romper relaciones diplomáticas en forma por demás contundente.

Chávez había dicho que le daba tristeza que el heróico pueblo mexicano tuviera un presidente que se arrodilla ante el imperio norteamericano.

México llamó al embajador venezolano para que explicara las palabras de Chávez, pero no hubo arreglo.

Derbez, culpó a Chávez de olvido mental y le recordó que México fue el primer país que condenó el intento de golpe de Estado en Venezuela en abril del 2002.

Como resultado de esta dura crisis diplomática, algunos legisladores promovieron un proyecto de ley para pedir que, antes de cada viaje, el presidente presentara su agenda y una copia de sus discursos, a modo de evitar desatinos, desaciertos, yerros y hechos vergonzosos, iniciativa que no prosperó ante la oposición del PAN.

Chávez volvió a la carga y en tono altanero le dijo a Fox; “no se meta conmigo, caballero, porque sale espinao”.

Derbez volvió a pedir una disculpa y advirtió que de no haberla, solicitaría el retiro de embajadores y reduciría la relación al nivel de encargados de negocios, solicitud que el Gobierno de Chávez contestó retirando a su embajador en México y culpó a Fox por el desaguisado.

Finalmente y como bien lo señalaron las autoridades venezolanas, Fox tuvo que esperar sentado la disculpa de Venezuela que nunca llegó y por lo visto, seguirán esperando porque aun con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia venezolana las relaciones siguen tan frías como están en este momento los caminos de la alta sierra sonorense.

De hecho Maduro acusó al expresidente Calderón con conspirar con la oposición de su país para no solo derrocarlo sino de asesinarlo y de refilón acusó al michoacano de tener fuertes nexos con el crimen organizado.

¿Alguna duda?

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y, como esta fue la última columna del 2019, y, si Dios quiere nos estaremos viendo por aquí el jueves de la próxima semana, no me resta más que desearle a usted y los suyos una magnífica celebración de fin de año y que el 2020 venga pletórico de felicidad, mucha salud, lana en abundancia y lo mejor de lo mejor; la vida misma.