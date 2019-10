LordViáticos. Alto funcionario vacaciona con cargo al erario

El número dos del Issste, el director médico Ramiro López Elizalde, realizó con cargo al erario 13 viajes de fin de semana a Guadalajara, donde vive su familia, con el argumento de que estaba en comisiones de trabajo. Las autorizaciones para estas supuestas giras las firmó él mismo.

Según documentos oficiales, al menos entre el 5 de marzo y el 30 de junio de este año, el neurocirujano fue enviado por el Issste quince veces en comisión para ‘visita de trabajo en Unidades Médicas para el fortalecimiento de los mecanismos administrativos y de atención’. De las quince comisiones, trece fueron a Guadalajara, y casualmente cayeron en fin de semana: unas veces de viernes a domingo y otras de jueves a lunes.

López Elizalde entregó puntualmente sus informes en las quince ocasiones. El machote incluye cinco puntos a llenar. El primero es ‘resumen de las actividades realizadas’. Visita de trabajo a Unidades Médicas y supervisión de Unidades Médicas es lo que más se repite. Un par de veces reportó ‘reunión para integrar el plan de trabajo 2019’.

El punto tres corresponde a ‘contribuciones al Instituto por la comisión’, en el cual lo que más veces reportó fue ‘permitir la atención oportuna y correcta de la población’ y ‘mejorar la atención médica en beneficio de los derechohabientes’.

Una de sus comisiones fue a Piedras Negras, Coahuila, y otra a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, en el mismo viaje. Del 11 al 15 de abril la comisión fue a Mérida, Yucatán, y de ahí se ligó —adivinó usted— a Guadalajara, Jalisco. Todas las demás comisiones, directo a Guadalajara.

Es decir que de esos 17 fines de semana seguidos, pasó trece en su tierra con los gastos pagados por el Issste, un total de 149 mil 766 pesos. Todos los documentos pueden ser consultados en www.carlosloret.com.

No es la primera vez que el doctor López Elizalde despierta polémica por sus actuaciones. En julio pasado fue incluido en el expediente de la Secretaría de la Función Pública sobre el entonces súperdelegado del Gobierno Federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien renunció a su cargo tras las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre la red de empresas farmacéuticas con las que había logrado contratos públicos multimillonarios en el sexenio anterior y en los primeros meses de la administración del presidente López Obrador.

Lomelí y López Elizalde aparecían como socios en la empresa ‘Instituto Internacional de Prácticas de Microcirugía y Endoscopía’, vinculada con el ‘Corporativo Internacional Vigilando tu Salud’, parte de la red de Lomelí y sus familiares. López Elizalde admitió públicamente entonces que participó en la primera empresa en 2013. Dijo haber coincidido con Lomelí en un esfuerzo para crear un centro de capacitación para neurocirujanos, pero que una vez constituida la sociedad no tuvieron el financiamiento prometido por un grupo de empresarios y él se desligó. La Secretaría de la Función Pública no ha dado a conocer los resultados de su investigación a Lomelí ni tampoco las conclusiones de ese expediente sobre el papel de López Elizalde. No ha habido sanciones. Además, cuando dirigió el hospital regional en Zapopan enfrentó una investigación interna a raíz de una denuncia de la subdirección administrativa por usar el presupuesto para pagar comidas y cenas en restaurantes de lujo para él, sus familiares y amigos, además de hacer acuerdos con empresas proveedoras para otorgar contratos con licitaciones amañadas. No hubo sanción.

