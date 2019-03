Loret de Mola: ¿Qué intereses tan poderosos tocó que se le amenaza públicamente?

PODEMOS ARGUMENTAR QUE lo que sucede en este país, no es algo inédito e incluso, compararlo con las matanzas periódicas que registran en distintos lugares de los Estados Unidos.

Podemos argumentar muchas cosas, pero nada puede explicar por qué, de unos años a acá, la delincuencia dejó de temerle, ya no digamos respetar a las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano.

Al Gobierno, pues.

En notas que fueron difundidas a través de varios noticiarios de la televisión nacional, se dijo que el allanamiento por un comando armado al rancho propiedad del ganadero SERGIO TORRES SERRANO, suegro de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, podría estar relacionado con la contienda interna para elegir presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, que, como se sabe, es entre el actual presidente HÉCTOR PLATT, y DANIEL BARANZINI.

Quién sabe. Eso se ha dicho.

Particularmente, esta hipótesis como que no me cuadra pero tampoco la descarto.

Bien se sabe, dilecto lector, que nuestro mundo actual está lleno de rarezas.

Igual que cientos de miles de mexicanos, yo también vi el video que grabaron las cámaras de seguridad del rancho del señor Torres Serrano.

La primer impresión es que los hombres del comando que descendieron de las dos camionetas color blanco, no solo no se cuidaban ante las cámaras sino que miraban a ellas para videolfilmarse.

Es como si buscaran dejar un mensaje. Una amenaza.

Vaya usted a saber.

Por lo pronto, hay una denuncia ante las instancias estatales y otra ante la Fiscalía General de la República.

¿De qué se trata todo esto?

¿De verdad tendrá alguna relación con la disputa por la dirigencia de la Unión Ganadera? ¿A cuenta de qué sería?

He ahí la cuestión.

Ahora bien: en mis charlas con algunos amigos míos hermosillenses, algunos agricultores, otros ganaderos, me han dicho que hay ciertas zonas en la región ganadera al norte y oriente de la capital, donde merodean grupos armados supuestamente del crimen organizado.

Me han comentado que existe temor entre los rancheros porque con frecuencia ingresan a sus propiedades si bien luego se van.

Son voces temerosas, y con razón, que no saben hasta qué punto esta gente podría llegar.

Lo que sucedió en el rancho de SERGIO TORRES SERRANO, debe ser un llamado de alerta para que las autoridades se pongan las pilas y prevengan algo que podría ser peor.

Bueno, digo yo.

Después de todo, estamos hablando del suegro de la gobernadora del Estado.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

PUES SÍ: SE CONFIRMA que hoy sábado a partir de las 18:00 horas se llevará a cabo una convivialidad en honor del profesor ALEJANDRO PALOMERA HERNÁNDEZ, en la sede de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, bulevar Bartolomé de León, al oriente de la colonia Benito Juárez…

Alejandro es un ser humano muy apreciado en su círculo de amistades y debe reconocerse la sensibilidad de los organizares, al resaltar el valor de la amistad, a través de un pensamiento de JOSÉ NAROSKY:

“Compañerismo no siempre es amistad, pero amistad siempre será compañerismo”…

Ni hablar: verdad de verdades…

A PROPÓSITO DE BUENOS AMIGOS, ayer me llamó un cenecista de buena cepa para preguntarme sí yo sabía del paradero de nuestro común amigo RODOLFO JORDÁN VILLALLOBOS, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias (CNC). Le dije que ni idea…

De hecho, no he tenido noticias de Rodolfo desde que me llamó para comentarme que viajaría a San Luis Río Colorado en atención a sus quehaceres como dirigente campirano…

Lo cierto es que Jordán es un hombre que tiene bien puesta la camiseta de la CNC, y que le entró con ganas cuando tomó posesión, a pesar de las condiciones desastrosas en que se encontraba esa organización…

Vendió pertenencias muy precisas para él, se endeudó, se mudó a vivir con su esposa a Hermosillo, con todo lo que esto implicaba para su precaria situación financiera…

Ha pasado ya tiempo de aquella ceremonia de toma de protesta. El PRI, su partido, fue arrasado en las elecciones del 1 de julio y Jordán, lejos de abandonar el barco, se entregó con renovados bríos a su responsabilidad…

Y en cuanto a lealtad, ni hablar: pocos tan leales como él…

MIENTRAS TANTO, HACE UN PAR de semanas se llevó a cabo una emotiva ceremonia en la capital de Aguascalientes, con motivo de un muy merecido homenaje a quien fue secretario de Gobernación, senador, diputado federal, gobernador de su Estado, embajador en Cuba y en El Vaticano (creo que fue el primero), ENRIQUE OLIVARES SANTANA…

El nombre de Olivares Santana quedó inscrito en letras de oro en el Congreso de su entidad natal…

Como para preguntarse: ¿por qué este tipo de ceremonias no se realizan en Sonora?...

Digo, ¿no?...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, el diario El Universal publicó ayer un documento desclasificado que se encuentra en el Archivo General de la Nación y que perteneció a la extinta Dirección Federal de Seguridad, en los tiempos de FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS…

En realidad, el texto que escogió para ser publicado el importante periódico capitalino, se refiere a JACOBO ZABLUDOSVKY, a quien Gutiérrez Barrios, a la sazón director de esa tenebrosa institución, habría espiado durante 25 años…

Sin embargo, aunque periodísticamente resulta muy atractiva la nota, lo cierto es que en ninguna parte del reporte hay algún dato que incrimine al entonces poderoso comunicador de Televicentro, después Televisa…

Cito uno de esos reportes de don Fernando: “A las 12:00 horas llegó al hotel Casino de la Selva el comentarista JACOBO ZABLUDOSVKY para filmar escenas del heliódronomo del inmueble en el que el pinto DAVID ALFARO SIQUEIROS realizará el que se dice será el mural más grande del mundo. Posteriormente, Zabludosvky y su esposa Sarita se quedaron a comer con el pintor, después de lo cual regresaron a la Ciudad de México. Fernando Gutiérrez Barrios”…

Este espionaje al que fuera durante décadas el comunicador más influyente del país, se prolongó un poco más de 25 años, desde 1961 a 1985…

Otro reporte de don Fernando: “sus actividades periodísticas se concretaron a la radio y a la televisión, fue locutor de la XEX, XEQ, XEW, y actualmente se desempeña para las empresas de Emilio Azcárraga, ligado en algunos aspectos con el licenciado MIGUEL ALEMÁN VELASCO. Con sus programas en los medios de comunicación aludidos destaca en el periodismo nacional, fundamentalmente con el informativo 24 Horas”…

Como verá usted, caro amigo, eran reportes muy fresas…

Esta “basura” de información “política”, la leyeron los presidentes ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, LUIS ECHEVERRÍA, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO y un poco MIGUEL DE LA MADRID HURTADO…

Y A TODO ESTO, ¿QUÉ LE parece el margayate que se generó con las amenazas que un líder pesquero de San Felipe, Baja California, le hizo a través de las redes sociales al periodista CARLOS LORET DE MOLA?...

Este dirigente es el mismo que apareció en redes sociales tratando de calmar´—al menos eso parecía— a sus huestes que amenazaban con lanzarse contra los marinos….

Tema interesante así que lo dejaré para mañana…

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com