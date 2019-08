Loret, la gota que derramó el vaso y el rumor falso de la renuncia de Olga Sánchez Cordero

ERA CIERTO, SE FUE DE TELEVISA y ayer mismo dio a conocer, aunque de manera sesgada, que en su salida de la televisor tuvo mucho que ver su constante cuestionamiento, excesivamente crítico, al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Un video de un panel en el que participaban el vicepresidente de Noticiarios LEOPOLDO GÓMEZ y otros periodistas de primera línea —DENISSE MAERKER, por ejemplo— muestra a Loret leyendo un editorial durísimo contra el jefe máximo de la República de la Cuarta Transformación.

En los momentos en que escribo estos Rumbos, no tengo la posibilidad de obtener información que me permita establecer si este video es de ayer o de días antes.

Confieso que no veo Televisa desde hace muchos meses. Tampoco a Loret lo veía por las mañanas. De hecho, me gustan mucho más sus artículos que sus apariciones en el programa ‘Despierta’.

Como sea, el discurso que leyó ante las cámaras televisivas, tuvo que ser en el Canal 2, el de ‘Las Estrellas’, porque ahí está el vicepresidente de los Noticiarios que escucha a su compañero y amigo sin dar crédito a la dureza de la crítica al presidente.

Si fue en estos últimos días, me atrevería a afirmar que fue la gota que derramó el vaso de la paciencia y tolerancia de EMILIO AZCÁRRAGA y BERNARDO GÓMEZ.

No veo otra causa.

¿Fue López Obrador el que le pidió la cabeza de Loret a Azcárraga?

No lo sé.

Pero lo cierto es que fue una catilinaria devastadora desde las perspectivas de los señalamientos en la mera llaga.

Dijo, por ejemplo, “creo que es un tema que austeridad republicana, que tiene que ver con una serie de postulados, que no me digan corrupto aunque no haya medicinas, que no me digan represor aunque explote el ducto; que no me digan conservador aunque le entregue la educación a la CNTE, que no hay dinero para las guarderías, medicamentos para la salud, que no hay dinero para las becas pero si hay dinero para una aeropuerto en medio de un cerro, pero si hay dinero para hacer una refinería que todos sus técnicos le han dicho que no va a funcionar, pero sí hay dinero para el Tren Maya”.

“Que sí hay dinero para comprarle más de 160 millones de pesos al delegado en Jalisco y hay dinero para el beisbol y hay dinero para repartir en efectivo”.

Entre muchas cosas más.

¿Cuándo lo dijo Loret?

He ahí la cuestión.

Este video es real, anda circulando en redes sociales. Pero igual pudo ser acomodado para que coincida con la salida del periodista de Televisa.

Ayer ADELA MICHA lamentaba la renuncia —o destitución— de Loret de Mola. Comentó que era una lástima porque era el único elemento bueno y de primer línea que le quedaba al consorcio.

Pero por otra parte, MARTHA GUZMÁN, aquella periodista que durante varios años colaboró con CLM en la sección del clima, se refirió a él y a su salida de la televisora, como un “arrastrado y un vendido”.

¿Por qué? Tampoco lo sé. Pero lo dijo.

Esta defenestración me intriga. ¿Por qué vendido? ¿Por qué arrastrado?

Solo Martha y Loret lo saben.

¿Tienen sentido sus descalificaciones a AMLO? En algunos casos pienso que sí. Pero en otros, no.

Como haya sido, con la salida de este periodista, Televisa cierra un ciclo de vida y entra a otro, tal vez con expectativas mejores en lo económico pero sin duda condenada a no volver a ser lo que fue.

A Loret no le faltará dónde transmitir sus editoriales.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, AYER compartí la mesa mañanera en el restaurant ‘Italiani´s’, con ANABEL ACOSTA ISLAS y con CHAYITO OROZ IBARRA…

La primera, recién terminó en 2018, su periodo en el Senado de la República, mientras la segunda, exregidora, exdiputada local y exdiputada federal, entre otros cargos públicos…

Fue una muy interesante charla de más de hora y media, lo que nos permitió coincidir con algunas lideresas priístas pero también de otros partidos…

Incluso, en mesa aparte, alcancé a detectar a la primera dama MARGARITA DE MARISCALES, quien se encontraba con un grupo de señoras…

Nuestras vecinas de al lado, disfrutaban de un rato muy placentero y en algún momento tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones…

Allí estaba la doctora BERENICE ROMERO, directora de la Casa del Jubilado y Pensionados del Isssteson; la trabajadora social, NORMA LÓPEZ SOTO, coordinadora de Cedam, así como la maestra IVONNE SAUCEDO VILLEGAS, coordinadora de Inapan…

Obviamente, Anabel, Chayito y yo, platicamos de política, de su amor por su partido, de sus planes, de su confianza en que se puede enderezar el rumbo y, principalmente, que están dispuestas a participar en lo que se tenga que hacer…

Se analizaron perfiles, trayectorias políticas, se visualizaron cuadros políticos que no fueron tomados en cuenta en la pasada campaña y bueno, habrá tiempo de platicarlo con más amplitud de todo esto…

Habrá tiempo…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Una vez más doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO, secretaria de Gobernación, fue víctima de la rumorología y no sé si de la mala fe de algunos…

Como a usted seguramente le consta, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue protagonista de una historia que no pudo mantenerse durante muchas horas en las redes, pues muy pronto fue desarticulada…

El mitote daba cuenta de que la señora había renunciado a su cargo y los que recibimos los primeros reportes nos quedamos esperando la confirmación…

Una confirmación que solo llegó hasta que doña Olga salió a dar la cara y sintetizar su aclaración en estas palabras: “Estoy más firme que nunca porque cuento con la confianza del presidente de la República”…

Como decía don Pedro, mi amigo ausente: “¡Tómala gateando!”…

Así como nació, se acabó el rumor… Y tan tan…

MIENTRAS TANTO, GINEZ VALENTÍN, me escribió una carta en la que me hace algunas precisiones sobre el PRI municipal de Guaymas…

Me dice que desde hace algunas semanas asumió interinamente la dirigencia del partido, que ya tiene luz eléctrica, que ya están abiertas las puertas, que están convocando a la militancia y que tiene toda la voluntad para reconstruir lo que está destruido y hacer de ese partido algo digno de su historia, para volver a la senda de los triunfos electorales…

Que bueno que jóvenes valiosos, sanos como Valentín, asuman esta responsabilidad en circunstancias tan críticas y adversas y ojalá que los viejos militantes que aún son fieles a la camiseta tricolor apoyen a los jóvenes sin egoísmo y sin conductas ‘gandallas’…

Por lo pronto, ya están abiertas las puertas y hay luz eléctrica…

Bien por Ginez Valentín, y bien por ERNESTO DE LUCAS…

Es todo.

Le abrazo.

