Los “cartuchos quemados” que intentan revivir el Caso ABC como arma política

UNA DE LAS TRAGEDIAS DE MÁS alto impacto que se ha registrado en México —más allá de los terremotos y explosiones de Pemex—, ha sido la del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009.

En ese siniestro, 49 niños murieron brutalmente calcinados.

No hay duda: a todos nos dolió. Incluso, a los que tienen hielo en el corazón.

Yo he contado algunas historias que conocí aquella tarde de verano.

A cuenta gotas nos llegaba la información. En mi caso, primero fueron 14 niños fallecidos. Minutos después, 19. Más tarde, 23. Enseguida, 32 y finalmente 49.

Para entonces, muchas personas en distintos lugares de Sonora habían entrado en schock.

Por extraño que se antoje, en esos momentos no pensábamos en las consecuencias políticas y las infamias que, en nombre de esta tragedia, se cometerían con fines políticos e intenciones aviesas.

Solo pensábamos en las pobres criaturas fallecidas. En los niños y niñas que sobrevivieron con quemaduras gravísimas. En las secuelas. En las mamás y los papás.

Con el paso de las horas; sin embargo, la realidad política se fue abriendo paso en nuestra psique. “¿A quién responsabilizar?”, se preguntaban mucho.

En primera instancia, se pensó en las encargadas de la guardería. Luego, alguien dijo que había qué levantar la mira. Pensar en funcionarios encargados de esa área de la Delegación del IMSS.

Todo esto, en el curso de las primeras 24 horas.

En Cajeme, yo me encontraba en una comida en el merendero El Bronco, convocada por el alcalde FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR para conmemorar “El Día de la Libertad de Expresión”, si no recuerdo mal.

La mentada celebración —muy desangelada por cierto— terminó cancelándose.

EDUARDO BOURS CASTELO, era el gobernador del Estado.

Aquel 5 de junio se encontraba fuera del país, esto es, en Estados Unidos, atendiendo asuntos oficiales.

Enterado de la tragedia, regresó de inmediato a Hermosillo. Me consta cómo le impactó lo sucedido. Como digo, nadie hasta ese momento, pensaba en las consecuencias políticas.

¿Por qué el gobernador del Estado habría de pensar en que su administración tendría algún tipo de responsabilidad? ¿Por qué? El incendio fue producto de un malhadado accidente. A menos, claro está, que manos criminales hubiesen intencionalmente provocado el incendio.

Las investigaciones preliminares no arrojaron indicios de que fuese intencional.

Pero entonces, ya para terminar su mandato Eduardo Bours, se empezó a murmurar que podía haber implicaciones para funcionarios del Gobierno. Y levantaron la mira.

Tocaron a gente que ni para el caso. Encarcelaron a mujeres relacionadas con el área de las guarderías en el IMSS.

El delegado, a punto de jubilarse, fue detenido y encarcelado. Pasó más de un año en prisión, pese a su avanzado cáncer de próstata. BULMARO PACHECO le visitó en la cárcel. Y dio a conocer su drama personal, de salud y familiar.

Para ese momento, las infamias cometidas —ya en el Gobierno de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS— sumaban varias. Dos señoras de avanzada edad, que seguramente estaban próximas a la jubilación, y el delegado, de apellido LIZÁRRAGA, fueron exhibidas como villanas.

Eduardo Bours termina su periodo constitucional al frente del Ejecutivo Estatal.

Entonces intervienen fuerzas extrañas y se utilizan las redes sociales para incriminar a funcionarios de su Gobierno y a él mismo, en los hechos en ABC.

Poco a poco, los padres de los 49 niños muertos y otras víctimas con heridas graves, fueron cayendo en manos de grupo con intereses inconfesables.

¡Se había politizado la tragedia!

De las redes sociales, la campaña sucia contra el exgobernador y algunos de sus colaboradores, saltó a los medios tradicionales de comunicación.

Bours y colaboradores, dejaron que las cosas cayeran por su propio peso. Estaban convencidos que el propósito evidente implícito era desacreditar la honestidad de su Gobierno para minar el prestigio que ganó como gobernador constructivo y creativo, que solo pueden exhibir quienes tienen experiencia en el manejo de las finanzas.

Por ahí quisieron socavar el respeto que la sociedad le mostraba —y le sigue mostrando— a quien gobernó Sonora entre 2003 y 2009.

Ahora mismo lo estamos viendo. Bastó que el gobernador de Campeche, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS subiera a su cuenta de twitter un breve texto y una foto acompañado de Eduardo Bours, para que sus adversarios políticos revivieran la tragedia de ABC y el supuesto e inventado fraude fiscal.

Y todo porque Moreno Cárdenas, escribió algo como esto: “Platicando con mi gran amigo EDUARDO BOURS, exgobernador de Sonora, haciendo equipo por México. ¡Un gustazo!”…

Como es del dominio público, Alejandro Moreno Cárdenas, es uno de los más fuertes contendientes por la presidencia nacional del PRI, cuya elección ya está a tiro de piedra.

Por eso, caro lector, lo de la Guardería y lo del supuesto fraude fiscal.

Por eso.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡EUREKA! DESDE ALGÚN lugar en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, se reportaron ayer el ingeniero LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN, el también sonorense GUSTAVO OBREGÓN y el tamaulipeco ADÁN MANCILLA, los tres empresarios de altos vuelos…

Adán Mancilla es de Ciudad Victoria, es empresario contratista de obra y exitoso restaurantero en la región noreste del país, en tanto que Renero se ha convertido en un empresario asociado a Mancilla, y en ese ámbito Gustavo Obregón goza de gran prestigio…

¡Larga vida para ellos!...

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! El prestigiado portal Dossier Político, del colega ÓSCAR CASTRO, subió ayer una nota que nos causó escalofríos a muchos…

El texto daba cuenta de un intento de secuestro de tres jovencitas atletas de Sonora —nadadoras—, que estaban hospedadas en un hotel de Cancún y son parte de la delegación sonorense en una competencia que se realizaba en ese destino turístico…

Según la información, las tres chicas sí fueron plagiadas, subidas a un taxi pero las autoridades, avisadas por el gerente del hotel, desplegaron un operativo exitoso, que desembocó en la detención de dos sujetos y uno presentado y el rescate de las tres deportistas…

Así está la inseguridad en los principales lugares turísticos del país…

Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS personalísimo para expresar mi reconocimiento y afecto a BEATRIZ LÓPEZ OTERO, una mujer talentosa a quien se extraña en las lides políticas de Cajeme…

Beatriz es esposa de ENRIQUE OROZCO, y ciertamente hacen una espléndida pareja, lo que me lleva a otro punto: ella me envió un mensaje con una historia muy interesante de cuyo texto ya me ocupare en los días por venir…

Y POR ÚLTIMO: DEJO, PARA MAÑANA, un tema digno de escribirse a casa…

Se trata del memorial que organizó la alcaldesa de Guaymas, SARA VALLE DESSENS, para recrear los sucesos que hace 20 años ocurrieron en el bello Puerto y que llevaron a esta polémica mujer de izquierda, a la cárcel… leí algo de lo que se recordó en ese encuentro y, buen, ya le platicaré…

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com