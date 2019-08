Los comisariados ejidales del municipio de Bácum, piden que el Gobierno Estatal intervenga

FUE UNA LLAMADA INESPERADA, el jueves muy temprano. Al otro lado del teléfono, inconfundible la voz cálida de LUPITA SOTO HOLGUÍN, secretaria de la jefa del Ejecutivo Estatal.

--Don Mario, le comunico a la gobernadora.

Siempre entusiasta el saludo, afectivo, me dijo que estaba por salir a algunos municipios del norte y de la sierra.

--Si, ya he notado que sientes predilección por la sierra de Sonora— dije.

--Y también por los valles del sur. No me olvido. Lo que pasa es que tengo que cumplir con mi promesa de recorrer los 72 municipios de Sonora. Me faltan siete, y solo dos del sur del Estado.

--¿Cuáles?

--Quiriego y Rosario. Cuando vaya y espero que sea pronto, te voy a invitar.

Fue una conversación de más de 15 minutos con CLAUDIA PAVLOVICH, con quien no había platicado en muchos meses. Me habló de sus planes, de regresar con renovados bríos al sur, y sobre todo, visitar a sus entrañables amigas lideresas de las comunidades indígenas. Las del ‘África Central’, como las describe BULMARO PACHECO.

¿Cómo la percibí?

Bien, segura de sí misma, plantada y fuerte para lo que venga. No sentí a la gobernante que ve un horizonte incierto. Al contrario: ha sabido como descifrar el estilo del nuevo Gobierno Federal y, sin meterse en hondura, mantener el contacto institucional directo con el presidente para bien de Sonora.

Por extraño que parezca, no hablamos de política. No había tiempo para ello.

Ella simplemente dijo lo que tenía qué decir, la escuché con atención y quedó la promesa reiterada por su parte, de avisarme la fecha de su visita a Quiriego y a Rosario.

Fue una excelente forma de empezar un viernes. ¿No lo cree usted, caro lector?

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Pateó el pesebre y se fue dejando la víbora chillando…

En su carta, expone sus motivos que la llevaron a renunciar al PRI, el partido que dijo tanto amar… IVONNE ORTEGA no quería al PRI por ser su partido de origen; lo quería porque, a su sombra, pudo hacerse de una buena porción de poder en su Estado natal, Yucatán, lo mismo que acumular propiedades y otros satisfactores, amén del poder que emana de una gubernatura tan interesante como la de Yucatán…

Entre sus argumentos, destacan los de siempre en casos como este: que ya no hay espacio en un partido que le cierra el paso a los que luchan por salir adelante y generar bienestar para su gente, para su Estado, para su país…

Hoy, Ivonne se considera traicionada por una casta corrupta que no sabe jugar derecho…

Pues sí… Verdad de verdades…

Pero, veamos: ¿Qué ella no fue parte de esa casta divina?...

Por cierto que sí…

Ella misma fue señalada en su momento de llegar a cargos de elección popular mediante el fraude, el abuso de poder y la maquinaria priísta de su tierra…

Como testimonios, ahí están los desplegados periodísticos que en su tiempo se publicaron en los periódicos de Mérida…

Ivonne Ortega es astilla del mismo palo. Ella se benefició de esas prácticas que hoy denuncia y condena…

Entonces, ¿a qué tantos brincos estando el suelo tan parejo?...

Bueno, digo yo…

Por su parte, JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES, también subió a las redes un texto en el que afirma que él no renuncia al PRI… Se queda para luchar, desde su trinchera, por su replanteamiento…

Ivonne debió quedarse para sumarse a este esfuerzo, pero es evidente que ella no ama al que fue su partido. Me queda claro que solo lo utilizó para servirse de él…

Hoy, lo abandona como se abandona a un trapo viejo y se va a buscar otros horizontes…

Bien vistas las cosas, debió quedarse callada pues su renuncia es vergonzante cuenta habida de que su derrota no pudo ser más aplastante…

De este modo, la humillación fue doble…

MIENTRAS TANTO, ¿SE ACUERDA USTED que mencioné a los políticos que han sido diputados locales hasta en tres ocasiones?...

Pues bien, mencioné a tres pero resulta que fueron cuatro…

Y es que además de CANDELARIO NÚÑEZ, del PPS, GILDARDO REAL, del PAN, y RAMÓN COTA DEL PRI, también AGAPITO PARRA MARES, cetemista de viejo cuño, fue legislador estatal en tres ocasiones…

Eran los tiempos del corporativismo y las cuotas políticas que exigían las centrales obreras…

Repito: eran otros tiempos…

¿Y en Bácum, cómo andas las cosas?...

Mal y de malas. Es un hecho que este conflicto, producto de la falta de oficio político, está viciado de origen… Ayer mismo platiqué con el secretario de Gobierno, sobre las inquietudes que un grupo de comisariados del municipio de Bácum, fue a plantearle a MIGUEL POMPA CORELLA…

Están preocupados por la situación tan precaria en que se encuentra no solo el Ayuntamiento sino el municipio…

Imagínese, no hay firmas para ningún trámite oficial. No las hay, para expedir cheques de nómina y esto ha traído como consecuencia que desde hace dos meses la burocracia incluyendo a las gendarmerías, no reciban sus salarios…

“Dan pena ajena ver a los policías deambulando como fantasmas buscando cómo llevar el sustento a la mesa familiar”, me platicaba un amigo mío de la cabecera municipal…

Mire usted: la Constitución de Sonora es muy clara: solo el Congreso puede revocar un mandato constitucional…

En este contexto, BENITA ALDAMA —a quien también apoyó el Cabildo— fue declarada alcaldesa de Bácum, pero estaba desempeñando ese puesto en forma interina, FRANCISCO VILLANUEVA, que se había enamorado del ‘poder’ y se rehusó a entregarle el mando a Benita…

Con todo, Benita se hizo presente en Palacio Municipal e intentó ingresar al recinto, pero la gente de Francisco no se lo permitió…

Ella le solicitó al director de la Policía que abriera las puertas y este se negó, aduciendo que él solo recibía órdenes del alcalde Villanueva…

Un alto funcionario del Estado, me comentaba que quienes están bloqueando los accesos de Palacio Municipal, están cometiendo un delito y que, en su momento, les fincarán responsabilidades…

En suma; que la única alcaldesa constitucionalmente designada, es BENITA ALDAMA…

Ayer el grupo de comisariados ejidales del municipio de Bácum, que solicitaron la intervención de SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, se mostró muy optimista porque siente que la solución a este conflicto, podría estar a la vuelta de los días…

Ellos son, AUSENCIO SARMIENTO SANTELIZ, del Campo 60. HERIBERTO FÉLIX SAYAS, de Miguel Alemán. JUAN REYES RUIZ, de Bácum. HUMBERTO TOLEDO LEYVA, de Atotonilco. ALFONSO ÁLVAREZ APODACA, de Independencia. FÉLIX GUIRADO ROMERO, de Cuauhtémoc. FRANCISCO NAVARRETE COVARRUBIAS, Primero de Mayo y MARCO ANTONIO ESPINOZA de San José de Bácum…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com