Los conflictos de Morena se profundizan pero aun así le alcanzará para ganar comicios este año

NO ES UNA BUENA NOTICIA para los priístas. La encuesta, que tiene el respaldo de una empresa reconocida, arroja números muy desalentadores para el PRI.

Es la opinión sobre figuras políticas en relación con las expectativas de los partidos políticos y sus principales cuadros para el 2024.

Sorpresivamente, MARGARITA ZAVALA aparece en primer lugar de prestigio, decencia y conocimiento.

En segundo lugar, está MARCELO EBRARD, de Morena. En tercer lugar, CLAUDIA SHEIBAUM. También de Morena.

En cuarto lugar, RICARDO MONREAL. De Morena. En quinto, el gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, ENRIQUE ALFARO. En sexto lugar, JAVIER CORRAL, del PAN. En séptimo lugar, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, del PRI.

Una precisión: Margarita Zavala está muy distante arriba en las encuestas en esta lista de presidenciables para el 2024 y el priísta Alejandro Moreno, Alito, se ve lejísimo.

¿Por qué Margarita está fuertemente posicionada en el primer lugar como presidenciable?

Algunos opinan que la ola morenista se empieza a desvanecer.

Quién sabe.

Se entiende que un fenómeno como el que vimos el pasado I de julio, tardaría cuando menos tres años en decantarse. Claro, siempre que el presidente LÓPEZ OBRADOR caiga en errores graves relacionados con la economía.

En mi opinión muy particular, Andrés Manuel López Obrador mantiene inalterable la aceptación de millones de mexicanos de los estratos sociales de abajo.

Tengo, para mí, que sus políticos asistencialistas van encaminadas al fortalecimiento de Morena en ese amplísimo sector: el de los pobres-pobres.

Lo sorpresivo de la encuesta, es que ningún personaje de Morena le disputa a la expanista Margarita Zavala el primer lugar en prestigio, aceptación y conocimiento.

Mire usted: ya no se puede tapar el sol con un dedo. Muchas cosas están aflorando en círculos morenistas.

Personajes apoyados por Morena y por el propio Andrés Manuel, acusados de tener parentesco con individuos bajo sospecha o estar involucrados en el asesinato de un periodista en el noreste del país.

Señalamientos ante instancias electorales y tribunales igualmente electorales, al candidato de Morena a la gubernatura de Baja California, JAIME BONILLA.

Se le acusa de ser —de haber sido— donante del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, DONALD TRUMP.

De hecho, se está difundiendo que Jaime Bonilla fue dos o tres veces impugnado por la presidenta nacional de Morena, YEIDCKOL POLEVNSKY.

Pero hay que decirlo: a pesar de todo esto, Bonilla se mantiene arriba en las encuestas.

¿Qué hay conflictos graves al interior de Morena en prácticamente todo el país?

Pues sí, los hay.

Pero aún con eso, sigue siendo una roca inamovible.

Las cosas como son.

Tan poderoso luce Morena como partido político, que el PRI nacional no oculta que ha pactado su incondicionalidad al partido del Gobierno y su alejamiento de las bases.

En este contexto, no está equivocada NATALIA RIVERA. El PRI se está fragmentando.

¿Qué surgirá de todo esto?

A simple vista, pareciera que estaríamos regresando al periodo de la postrevolución mexicana, cuando en cada Estado había un partido político y un hombre fuerte.

O sea, un caudillo o un cacique.

¿Para allá vamos?

Yo no lo creo. Morena seguramente dejará de ser el partido Koblenz para quedar en una organización política fuerte pero no omnipresente.

Tomará el lugar que le corresponda, no como el partido integrado por toda suerte de individuos. Algunos, francamente indeseables.

Tiempo al tiempo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EN LOS RUMBOS de ayer, la exdiputada BEATRIZ LÓPEZ OTERO, me envió un whatsapps, en el que se refiere a un comentario aparecido en esta columna sobre las decisiones injustas que se han cometido en la cúpula del PRI para favorecer a tal o cual candidato de la CTM…

Mi comentario fue a propósito de la abyecta entrega de los líderes de la CTM a nivel nacional, a Morena y al propio presidente de la República…

Lo acabamos de ver en una reunión del presidente López Obrador con casi todos los sindicatos y federaciones obreras del país…

Allí, en el montón, se encontraba CARLOS ACEVES DEL OLMO, el máximo dirigente de lo que queda de esa central…

En Baja California, la cúpula del cetemismo arropó al candidato de Morena, JAIME BONILLA, que puntea en las encuestas, mientras el abanderado del PRI se encuentra en el último lugar de las mediciones…

Pues bien: fue a propósito de este comentario, que Beatriz López Otero, me envió un breve mensaje en el que me cuenta su propia experiencia como cuadro importante que fue dentro de las filas del priísmo en Cajeme…

Cita textual: “Hola Mario, buen día: hoy como siempre leí tu columna sobre Denisse Navarro y la forma como el PRI nos eliminó. Lo mismo viví yo, cuando primero me mandaron a un distrito que no era el mío, para proteger a Nacho Félix Rosas, de no perder en las urnas, el convenio con el PRD ya estaba en marcha, después por molestia de Nacho me quitaron esa candidatura ya nombrada por asamblea y me mandaron a un lugar plurinominal, llega la elección, se pierde todo el sur ante el PRD, entro como diputada y me borran para poner a Javier Villarreal”…

Interesante sin duda el relato de esta mujer cajemense, que hoy milita en las filas del PAN…

Como para preguntarse: ¿tuvo que venir la debacle más catastrófica en la historia del país para que los priístas se dieran cuenta del enorme error que estuvieron cometiendo al mantener pegada a la ubre electoral a los líderes cetemistas?...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, en Guaymas la alcaldesa SARA VALLE DESSENS, ya no siente lo duro cuanto lo tupido…

Primero fue el memorial que organizó para autovictimizarse recreando, en su versión personal, los sucesos de hace 20 años cuando el Congreso del Estado le revocó el mandato constitucional y la separó del cargo…

Ha preguntado a testigos presenciales y en ningún momento mencionó que, uno de sus fallos imperdonables fue haber ordenado que cerraran el periódico LA VOZ DEL PUERTO, que fue la gota que derramó el vaso y que derivó en su destitución como presidenta municipal…

Desde luego le fue como en feria…

Y luego, en el desfile de El Día del Trabajo, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, se le fue a la yugular, acusándola de todo lo que usted se pueda imaginar…

Pues sí, mal y de malas…

La verdad sea dicha, doña Sara no debe buscarle tres pies al gato. El horno no está para bollos…

De hecho, puede considerarse afortunada de haber repetido el “golpe de suerte” y haber llegado a la alcaldía, veinte años después de aquella primera vez…

POR ÚLTIMO Y DE PANZASO, NATALIA RIVERA se pronunció el miércoles en la mesa Cancún por el Borrego ERNESTO GÁNDARA para lo que usted ya sabe…

Es todo.

Le abrazo.

