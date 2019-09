Los desbarres de Charlie Valentino, el destrampado diputado tabasqueño y sus anhelos reeleccionistas + El caso Empalme; qué sigue, cuántas víctimas más tendrán que darse para ponerle fin a la ola de violencia?

A las dos cámaras que constituyen el Poder Legislativo en México llega cada espécimen por lo que cada vez se hace más que necesario legislar en este sentido para exigir que a estos cargos lleguen personas más o menos preparadas, que sepan a lo que van, que sepan para que son y para qué sirven ( más bien, para qué pudieran servir el día que de veras, los legisladores en México lleguen con el voto directo de los mexicanos ) este tipo de organismos, contrapeso, se supone, de los otros dos poderes con los que se conforma el gobierno republicano que nos rige como nación.

Y cuando digo espécimen ( muestra, modelo o ejemplar que tiene las cualidades o características que se consideran representativas de la especie a la que pertenece, dice el pequeño Larousse ) me refiero a aquellos casos que ya tuvimos que lamentar cuando al PRI y algunos otros partidos por fortuna ya en franco declive, como ocurrió con la afrenta que representó para el país la llegada al senado de la señora Irma Serrano, la que a Calzón Amarrado desbarró a su completo arbitrio contra Tirios y Troyanos o, más recientemente, apenas en el sexenio anterior cuando al PRI se le ocurrió la chabacana idea que el chilango no podría tener mejor representante en la Cámara de Diputados que la señora Carmen Salinas, fiel representante, eso sí, del teatro y cine de burlesque en México.

Por el mismo estilo el PAN nos trajo a Pancho Cachondo aquel regordete diputable que se hizo famoso, precisamente por atender sus asuntos legislativos desde su cómoda butaca en los table dance capitalinos y para cerrar con broche de oro el gusto de nuestros diputados azules por las chicas del talón, ahí están los videos que circularon en años pasados en los que se advierten las clases de “convenciones” --- así les dijeron a sus respectivas viejas --- a los que tenían que sacrificarse los señores representantes a costilla de los impuestos del mexicano, naturalmente.

El caso es que, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, se aparece en los escenarios de la política el diputado tabasqueño Charlie Valentino ( pero no el jocoso comediante que usted y yo conocimos al que le pagábamos con gusto por decir sus barrabasadas ), sino, éste de apellido León Flores, para, acabar con el cuadro y decir una sarta de babosadas con las que nada tiene que ver la libertad de expresión, por cierto, desbarre que ha sido aprovechado a las mil maravillas por los enemigos gratuitos de la Cuarta Transformación que pregona el fundador de Morena y Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el que por cierto, como era de esperarse, ya pintó su raya del tipo en cuestión.

Entre la otra sarta de opiniones que se han dejado venir está por ejemplo aquellas que ven en el desbarre del destrampado diputado tabasqueño que subió a tribuna para pedir que se “ remueva” la Constitución para hacer posible la reelección de López Obrador, una similitud entre este asunto y la llamada Ley Bonilla lo que según estos, no es otra cosa que irle preparando el terreno al Ejecutivo Federal para una posible reelección a más tardar de aquí al 2024.

Para los que apuntan, conviene decirles que no panda el cúnico.

Hechos como estos se han venido dando a lo largo de la historia política de México y como botón de muestra aquí le doy tres de los más recientes en los que no ha habido nada de qué preocuparse.

El primero de estos lo vimos en los tiempos del más truculento de los presidentes que hayamos padecido en México, --- y si en este caso no pasó nada, menos habría de pasar con los subsecuentes --- como Carlos Salinas de Gortari el presidente que más gobernadores removió, para un total de catorce.

En el caso que nos ocupa, Salinas “ invitó” al por esos días gobernador recientemente electo de San Luis Potosí, Fausto Zapata Loredo a dejar el cargo para aminorar la fuerte crisis política que había provocado su llegada en medio de un supuesto fraude electoral en contra del candidato del PAN, el doctor Salvado Nava.

A la caída de Zapata, los sanluisinos no se escaparon de la imposición al mandarles como gobernador substituto a Gonzalo Martínez Corbalá, quien al término de su mandato buscó a toda costa la candidatura del PRI ahora sí, como gobernador Constitucional y como muy a punto estuvo de conseguirlo, no faltaron aquellos que pensaron que Salinas ya empezaba a preparar el terreno para su posible reelección.

Y lo mismo se vivió con Fox cuando a toda costa quiso imponer a su esposa, “ la seño Martha”, como su posible sucesora en el cargo como si de veras, los mexicanos tuviéramos que pagar por sus mandilonadas.

Por fortuna, todo quedó en fintas y al fin Felipe de Jesús de los corazones se pudo imponer por encima de las mariguanas intenciones del de las botas y todo quedó en mero susto.

Pero como las malas mañas se aprenden, Calderón intentó lo mismo en la pasada campaña electoral y como si no hubiera bastado con aguantar su pésima actuación en Los Pinos, mandó a su consorte como posible aspirante la que, por fortuna, también, no pudo con la cúpula panista, siendo derrotada finalmente por Anaya el ex presidente nacional del PAN y quien finalmente se quedaría con la estafeta, con los resultados ya de todo mundo conocido.

FIERRITOS EN LA LUMBRE…Cuando vemos casos como el ocurrido recientemente en Empalme, Sonora, en donde un comando de gente armada saca por la fuerza a una persona e incendia la vivienda con tres personas adentro, entre estas, dos niños en donde uno ya murió víctima de las quemaduras, es cuando uno se pregunta, qué sigue, qué más se tendrá que vivir, cuántos muertos más tendrán que darse para que alguien venga y ponga fin a esta masacre sin fin.

Según refiere la información, fue hasta un día y medio después que la llamada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal emitió un posicionamiento sobre lo ocurrido.

Por lo que toca a la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora, en tanto, ya investiga la agresión en contra de la familia empalmense en donde perdió la vida un niño de siete años, el secuestro del padre de éste y causó lesiones de otras tres personas.