Los dichos y frases que definen al destino de muchos en una trayectoria política

SE DICE QUE EN LA POLÍTICA lo importante no solo es la suma de apoyos y amistades sino saberlos conservar.

Que no debe subestimarse a nadie. Que la rueda de la fortuna, en política aplica mejor que en ninguna otra actividad de la vida.

Yo coincido con esta tesis. Hay casos lejanos en el tiempo, y los hay cercanos.

Algunos, que no alcanzan a entrar a la clasificación de políticos pero de algún modo se relacionan con la política.

Verbigracia: la llegada, súbita e inesperada, de RAÚL AYALA CANDELAS a la Presidencia Municipal de Cajeme en 1994.

Sin carrera política y sin una aspiración preconcebida, Raúl tuvo que aceptar la invitación que le hizo su amigo MANLIO FABIO BELTRONES a participar en la municipal cajemense.

Y RAÚL ENCINAS ALCÁNTAR, en 1975, cuando, a la caída de CARLOS ARMANDO BIÉBRICH, fue designado gobernador sustituto ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, amigo de Alcántar. Don Alejandro lo nombró Secretario de Gobierno.

Y está el caso del Ing. RAFAEL ÁNGEL FIERROS, que vio elevar sus bonos cuando, sin que nadie lo esperara, don RODOLFO FÉLIX VALDES fue candidato del PRI y luego Gobernador.

Por seis años, fue el hombre fuerte en Sonora. Un caso atípico, de esos que surgen por la política sin que, implícitamente, impacte de ningún modo en la política, fue el del navojoense MEDARDO TORREROS, un modesto ciudadano poseedor de una voz privilegiada que llegó a detentar durante 6 años, un estatus de relativa influencia política solo porque era amigo de muchos años del Gobernador ARMANDO LÓPEZ NOGALES.

Medardo fue el cantante de cabecera del cananense.

¿Cuántos casos hemos conocido usted y de personas que se conocieron en circunstancias precarias de uno de los dos amigos y andando el tiempo, por esas cosas de la rueda de la fortuna, uno de ellos, el que había sido menos afortunado, logra abrirse paso y alcanzar una posición de poder?

La vida le cambió a él pero también—en la mayoría de los casos—al amigo de la juventud que siempre fue solidario en los peores momentos.

A eso se le llama sumar en política.

¿Qué gana un político en el poder con mostrar indiferencia ante aquel que busca su apoyo? No gana nada y sí puede perder mucho con el transcurso de los años.

En mis ya muchos años en este oficio, he escuchado diálogos como este: “¿Y ese quién es?” “Quién sabe. Nadie lo conoce pero dicen que el jefe lo tiene en alta estima”.

“Ese”, al que nadie conoce, alguna vez, quizás muchos años antes, le tendió la mano al actual “jefe” cuando se encontraba en una situación de penuria.

Es la vida que da vueltas.

¿Se ha preguntado usted por qué el actual Secretario de Educación Pública, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, llegó a ser Secretario de Gobernación en tiempos de ERNESTO ZEDILLO, sin que nadie recordara cómo diablos había hecho su carrera política? Vuelvo a lo mismo: en política los favores se pagan, aun cuando estos no sean factores de crecimiento en la carrera política de alguien.

En tiempos del Gobierno de MIGUEL DE LA MADRID, el Secretario de Programación y Presupuesto, CARLOS SALINAS DE GORTARI, impulsó la naciente carrera política del sonorense LUIS DONALDO COLOSIO. Lo recomendó para que fuera Delegado de la CNOP en el Estado de Sinaloa, donde gobernaba FRANCISCO LABASTIDA OCHOA.

Llegó al vecino Estado prácticamente sin conocer a nadie. Pero el entonces muy joven Secretario de Administración ESTEBAN MOCTEZUMA, que a su vez estaba en ese cargo por recomendación de Ernesto Zedillo, que estaba a cargo de una Sub-Secretaría, lo arropó con calidez y le hizo la vida en Sinaloa amable y relajada.

Probablemente Colosio nunca olvidó estas atenciones.

Con el tiempo, le devolvió el “calor” político que de Esteban había recibido.

Zedillo fue candidato sustituto a la Presidencia y, al llegar al poder, nombró a Esteban Moctezuma Secretario de Gobernación. Quiso la vida que en este quiebre existencial, dos caminos coincidieran en un mismo punto.

Pues sí: la designación del sonorense BULMARO PACHECO, como Coordinador de Asesores del titular de Gobernación.

Por motivos de novatez y tal vez de carácter, Moctezuma no pudo mantenerse en el cargo. Eran meses difíciles para un nuevo presidente sin colmillo ni oficio político, y con un levantamiento indígena en Chiapas que había concitado la simpatía de millones de personas en todo el mundo.

Fue la herencia que le dejó Sinaloa.

Moctezuma tuvo que dejar el cargo pero Bulmaro nunca dejó de mantener la comunicación con él.

Para sorpresa de muchos, Esteban Moctezuma regresa a la política por la puerta grande. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR lo designa Secretario de Educación y ahí está, mostrando mejores expectativas que cuando fue titular de Gobernación.

Este regreso a un gabinete presidencial, generó en Sonora rumores recurrentes sobre la posibilidad de que Bulmaro pudiera ser invitado a colaborar en la SEP. Ya ha sido desmentida la versión por el propio Bulmaro pero, luego de unos meses de silencio, la rumorología vuelve a hacer de las suyas.

Ante este nuevo rumor, hace unos días platiqué en un restaurant de Ciudad Obregón con Bulmaro. Mañana, Dios mediante, le contaré la historia.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! EL MAESTRO JOSÉ PEDRO MONTAÑO, un ser humano dotado de una gran sensibilidad y nobleza, fundador de la agrupación Inmortales y Leyendas del Beisbol Mexicano “ALFONSO ARAUJO BOJORQUEZ”, celebró en grande su aniversario 42 de haber iniciado su carrera docente en la SEP y posteriormente también en el sistema estatal…

Particularmente, me felicito de que una persona como el profesor Montaño, me distinga con su amistad y, aunque un poco fuera de tiempo, desde esta modesta trinchera periodística, le mandó mis parabienes y mis mejores votos por una larga vida…

Por cierto, de varias fotografías que tengo en mi poder, una, en particular, me llamó la atención… En ella aparecen el legendario cronista de Los Yaquis, ALFONSO ARAUJO BOJORQUEZ y WILLY CORTES, éste, muy cercano a mis más caros afectos y con una cercanía casi familiar que jamás, en muchas décadas, se ha fracturado…

¡Bien por el Maestro Montaño!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, un tema que he venido posponiendo en estos Rumbos, me volvió a hacer ruido hace algunos días, cuando un radioescucha del programa de radio Contacto Ciudadano, me llamó a mi celular para formularme la siguiente pregunta: ¿por qué ganó el PRI en Álamos pero no en Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez y, en general, en prácticamente todos los municipios entre Hermosillo y el Sur del Estado?...

Desde luego, muy buena pregunta…

Mire usted: yo no conozco de cerca al alcalde VÍCTOR BALDERRAMA, más allá de un saludo impersonal…

Sin embargo, algo me dice que su triunfo se debió a su calidad como candidato…

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com