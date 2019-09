Los entrañables cafés de Ciudad Obregón y las acechanzas que vienen del sur

EN LA DÉCADA DE LOS VEINTE había en la Ciudad de México un restaurante que llenó toda una era en la política de ese entonces.

Atrás había quedado la época del carrancismo. El todopoderoso líder obrero LUIS N. MORENES, empezaba su declive a partir de la muerte de don Venustiano.

Iniciaba la era de los sonorenses en la Presidencia de la República.

Los políticos acudían al restaurante ‘Prendes’, que se encontraba donde muchos años después, sería la Zona Rosa.

Ahí solía caer una o dos veces por semana JOSÉ VASCONCELOS. Y también DIEGO RIVERA. Y ADOLFO DE LA HUERTA. Y PLUTARCO ELÍAS CALLES. Y ÁLVARO OBREGÓN.

Eran frecuentes las visitas del tenebroso ‘Alazán Tostado’, GONZALO N. SANTOS.

Y tantos otros.

Toda proporción guardada, siempre ha habido un café en cada ciudad de importancia que se caracteriza por ser el favorito de los políticos.

En Sonora ha habido muchos muy mentados. Algunos, famosos, como el restaurante del Hotel Alberto en su tiempo o el Gándara, años después.

Ahora hay varios dispersos en Hermosillo y un poco se ha perdido la tradición. Tal vez porque ya no existe el partido hegemónico ni el régimen presidencialista. Y tampoco hay caudillos aunque ahora parece que se avecinan vientos tormentosos en un indeseado regreso al pasado.

En Ciudad Obregón, ha habido varios cafés que hicieron su propia historia y su propia era.

El Okey Café, por ejemplo. Primero fue de un pequeño grupo de cajemenses. Luego fue traspasado a ALFONSO BARRAZA quien se lo vendería a una señora. Esta, a su vez, se la pasó a GERMÁN GOLARTE y finalmente, Germán se lo traspasó a ENRIQUE GUERRERO.

Cuando el Okey cerró sus puertas, muchos políticos se cambiaron al Bibi. Hasta la fecha, este café propiedad de una familia de ibéricos muy apreciada en Ciudad Obregón, sigue siendo muy visitada por la clase política local y algunos conspicuos políticos de otras ciudades.

Allí gustaba llegar a comer conejo al horno MANUEL ESPINO BARRIENTOS en sus mejores tiempos. Si algo distinguió al Bibi, es que entre los políticos que lo frecuentaban, había de todos los partidos.

Siempre predominó la pluralidad.

La competencia diversificó estas preferencias, si bien el Bibi sigue siendo punto de referencia.

De atrás llegó empujando fuerte el restaurante del antiguo hotel San Jorge, al que llegan político de distintos lugares de Sonora.

En este tráfago de lugares de buen yantar que caracteriza a Cajeme, pasamos por alto —o mejor dicho, nos pasó de noche— que existía un café que cada día era más visitado por políticos y periodistas.

Igual que el Prendes en su tiempo. Digo, toda proporción guardada.

El ‘Café Café’, propiedad de JULIO ALDAMA —homónimo de aquel actor recordado principalmente por la película mexicana ‘Tiburonero’— fue muy frecuentado en su primera etapa cuando estaba ubicado por la calle 5 de Febrero entre No-Relección y Guerrero, si no recuerdo mal.

Después, cambió de domicilio a su actual ubicación, ahí por la Sinaloa.

Pero yo me había ausentado de los cafés. De hecho, solo caigo por ahí cuando hay una reunión política o alguien me invita al cafecito de la mañana.

Y esto fue, exactamente, lo que me ocurrió ayer. Bueno, en realidad todo empezó desde el lunes. HORACIO VALENZUELA IBARRA, secretario del Trabajo, me llamó por teléfono. Me invitaba a un café el miércoles a las 10 de la mañana en el ‘Café Café’.

--¿De qué se trata, Lacho?

--Quiero aceitar mis buenas reacciones con mis amigos de Cajeme.

Le dije que estaría allí.

Esta mañana se dieron algunas casualidades. Detalles inesperados. Primero, me encontré con RAÚL ACOSTA TAPIA para, juntos, trasladarnos al Café Café. Pensando que era una simple reunión de cuates, no vimos nada de particular que llegáramos juntos.

Luego se presentó otra casualidad: distraídamente, Raúl condujo por una calle sin escoger ninguna en particular. Y de pronto descubrimos por fuera de su residencia, al exalcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ. Nos detuvimos, intercambiamos saludos. Lo invitamos y aceptó. “Allí los alcanzó”, prometió el Tino, de excelente talante.

Llegamos al café, y me sorprendí cuando vi que Lacho, el secretario del Trabajo, se encontraba con un grupo de empresarios. Raúl y Tino se sentaron en otra mesa donde tomaban café SERGIO ANAYA FÉLIX y PANCHITO PÉREZ DÍAZ, este, estrenándose como presidente de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui. “Aquí te esperamos, tú eres el invitado”, me dijo Raúl.

Me acerqué a la mesa, y de inmediato el funcionario me hizo un lugar. Saludé a todos y encontré un cálido ambiente, cordial, amable.

Horacio continuó con el tema que estaba discerniendo. Todos lo escuchaban muy serios. Diría yo que hasta con cierta preocupación.

No era lo que me esperaba pero me interesé en los temas. De pronto, sin tener una idea clara de cual era el propósito de Horacio Valenzuela, metí mi cuchara en la sopa. Hablé, expuse, y, bueno, a mi nadie me advirtió que se trata de una conferencia. En todo caso, la culpa fue de quien me invitó para que asistiera a ciegas.

Como sea, el titular de la Secretaría del Trabajo en Sonora, advirtió del panorama que se avizora el horizonte para el sindicalismo y lo que pudieran presentarse para la clase trabajadora y para los empresarios en general.

Por cierto, magnífica la intervención del abogado RENATO CASTILLO FÉLIX. Se le ve lúcido, fuerte y con un ánimo sorprendente. Recientemente festejó su cumpleaños 77.

De verdad parece que anda arribita de los sesenta. Y no es ‘cebollazo’, conste.

A la mesa, estaban además de Renato y de Lacho Valenzuela, LUIS ANTONIO GUERRA, de Industrias Vázquez; SERGIO CÓRDOBA, de Timex Textiles; REGINO ANGULO —a cuyo progenitor le envié con él un afectuoso saludo—; JESÚS RENATO CASTILLO COVARRUBIAS y ÁLVARO SUÁREZ.

Fue una reunión muy intensa, muy claridosa, lo que me permitió asomarme al mundo de los abogados, los sindicalistas y los empresarios.

A la salida, el encuentro con el exalcalde de Bácum, CHAYO OZUNA ZÚÑIGA.

Así fue como descubrí que hay otro sesteo cafesero para los políticos y los periodistas de Ciudad Obregón.

Dos de ellos, SERGIO ANAYA y PANCHITO PÉREZ DÍAZ, festejando el triunfo del segundo, como debe de ser.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! NO CABE DUDA QUE este mundo es muy pequeño. Palabra… El otro día me platicaba el dirigente estatal de la CNC, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, que un día antes iba saliendo de sus oficinas en la sede de la central en Hermosillo cuando se topó con el exgobernador de Sonora, EDUARDO BOURS CASTELO…

Se saludaron y el político cajemense preguntó por algunos amigos en común con Jordán y se despidieron…

¿Qué andaba haciendo Eduardo allá?...

Pues quien sabe, pero una cosa me queda muy clara: este hombre se baja de su carro en cualquier parte, cruza la calle muy campante sin preocuparse por su propia seguridad… ¿Cuántos exgobernadores pueden hacer lo mismo?...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com