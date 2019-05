Los espacios de la política son transitables

Para conseguir la paz justa y duradera en nuestro país, no se admiten trampas ni busca pies; a nadie le gusta tener sobre la cabeza un espada que depende frágilmente de las vialidades de algún torpe que quiera jugar al héroe; el rudo, al defensor de la ley, al protagonista o quien sabe que cosa haciendo peligrar los inmensos esfuerzos que se han venido haciendo para caminar en las vías de la política, de la tolerancia y de las concesiones razonables. Es el caso de vario jueces federales de nuestro país, que contra toda lógica dictan sentencia sin estudiar de fondo y de forma si hay delito sin considerar para nada la distención poseída hasta hoy.

El espíritu de la amnistía y la perspectiva esperanzadora de avanzar en las formas de acuerdo sensatos de personajes, o de los personajes, pero en fin todo tiene un principio, la experiencia nos enseña que el camino de la violencia no es el mejor, aunque a veces resulta el único que se puede abrir, se obedece por consecuencia, pero cuando los hechos están empieza, la conciencia propia a molestarlo por el error tan grande que se hizo.

Este no es el caso de nuestro país, en donde a pesar de los pensadores, los espacios de la política hay que entenderlo son transitables más en estos tiempos, en este mismo espacio he definido en otras ocasiones nuestra posición contra la guerra y por el rechazo a quien las consideraciones de que la vía armada, dicen que es la mejor para conseguir los cambios que necesita el país, no se está de acuerdo, pero en fin la lucha en la politiza es difícil, e ingrata, unas veces se avanza en ella, y en otras se retrocede por eso, me han comentado algunos políticos que hay que ir de fondo y de forma a los problemas que tiene la comunidad.

Buscando siempre la razón concederle la misma cuando la tiene; la lucha armada simplemente plantea la derrota en el desorden, la supresión del otro al final, con la confrontación, todos pierden y es una realidad en esta vida por eso en ningún modo se pude simpatizar con el llamado a las armas que en su aparición pública en algunos Estados o países se ha presentado.

Cambiando un poco estas versiones que hago en el presente, creo que es muy importante que el próximo cambio o elecciones hay que razonar, vendrán si es necesario designar o promover el respaldo de aquellos hombres o mujeres que han hecho mucho por el país o por el Estado, y por su puesto por el municipio; esperemos que las próximas elecciones sean pacíficas y que todo en general sepamos votar por personas que realmente tienen el interés de fondo, de buscar solución a los problemas que se tienen, pero considero muy importante que la ciudadanía tiene la obligación de participar en todo los medios con la propia autoridad para frenar ese desorden que existe. No cree usted que hay razón en lo dicho.