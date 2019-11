Los espacios de la política, son transitables

El difícil proceso para concebir la paz en todo el país, se ha presentado muy difícil en algunos Estados que se encuentran con verdaderos problemas, así como también buscando posiciones políticas; a nadie les gusta tener sobre la cabeza un espada que depende fácilmente de la velocidad de algunos torpes que quieren jugar a ser héroes, al rudo, al defensor de la ley y por su puesto protagonista, o quien sabe qué cosas más haciendo peligrar los inmensos esfuerzos que se han venido haciendo por las vías de la política, de la tolerancia y de la concesión razonable.

Como en el caso ,que algunos jueces de Distrito de Chiapas, que contra toda lógica política han sentenciado a muchos militantes de partidos de oposición de liberación nacional, que se encontraban presos para considerar la distención conseguida hasta hoy, el espíritu de la amnistía, pero todo tiene un principio y un fin hay que entenderlo muy bien.

La situación en el país se ha ido acrecentado en algunos Estados la violencia, no es el mejor, aunque a veces resulta lo único que se puede abrir, este no es el caso de nuestro país, en algunos Estados sí, a pesar de los espacios de la política que son transitables en este mismo espacio, hemos definido en otras ocasiones posiciones personales contra la guerra y por el rechazo a que la consideración que la vía armada no es la mejor para conseguir los cambios en el país, pero hay que entenderlo que vamos creciendo todos y se está presentando situación económica negativa, hay que entenderlo, no es la mejor para conseguir los cambios que necesita el país, para nuestro Estado tenemos la esperanza que el hombre que gobernará, podrá con la participación de los sonorenses de disminuir ese desorden que tiene nuestro Estado y las necesidades que hay en diferentes partes, municipios y más.

La lucha política ciertamente es difícil e ingrata, unas veces se avanza en ellas y en otras se retrocede, siempre obliga escuchar a la contraparte y también concederle la razón cuando se tiene, el país vive grandes problemas por el poder económico, es necesario un razonamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, en todo el país para enderezar la sociedad nacional, y que los futuros hombres que deseen gobernar, sean personas verdaderamente razonables que demuestren el deseo de coadyuvar a resolver dichos problemas y por supuesto la colaboración del pueblo en esto.

Lo he dicho en varias ocasiones que tenemos la obligación de coadyuvar económicamente de acuerdo a la propia necesidad para buscar un alivio que nuestra propia sociedad que tiene aspectos de subsistencia, no basta con tener principios, ni siquiera es suficiente con estos que sean válidos y consistentes; es necesario actuar con decisiones libres y estén en concordancia con ellos con la propia autoridad cuando se tiene esos principios para orientar elecciones en determinado sentido y se decide de acuerdo con ello.

Es muy importante que vivimos tiempos difíciles en todos los aspectos, pero también tenemos que cuidar nuestra familia, empezando con nuestros hijos con el fin de que no se ladeen a lo negativo y vivencia. Hay que entenderlo grábese mucho esto, todos tenemos un compromiso en esta vida, más que se aproximan elecciones, aunque todavía falta un poquito, los problemas políticos y decisiones, considero que es muy importante que el hombre que gobierne, debe ser un hombre de buena situación económica, hombre con experiencia y conocedor por supuesto de los problemas que se están viviendo y coadyuvar con dicho personaje seleccionado. Hay que entenderlo que todos estamos obligados para cooperar en los grandes problemas sociales y económicos que tiene nuestro país, y por supuesto nos interesa nuestro Estado y municipio de Cajeme.