Los espacios de la política son transitables, no cree usted

Vivimos tiempos desesperantes, y usted lo sabe muy bien, por tantos acontecimientos que han resurgido, originando, y por supuesto el bullicio desesperado de muchos que sin estar preparado políticamente andan en movimiento. Nuestro país necesita un hombre de experiencia conocedor de los grandes problemas que existen en el mismo y conocer de fondo y forma, esto se está presentando.

Muchas promesas antes de llegar, y al momento de estar se olvidan de aquellas promesas que hicieron y por supuesto lo prometido, por eso es muy importante pensarla bien en la persona o político que se señale, que cumpla lo prometido, ya lo sabemos que existe una pobreza increíblemente y acrecentándose más con inmigrantes verdaderamente increíble en todo el país, y es muy importante ir saneando esta situación para que haya hombres conocedores que protejan esta situación que se acrecentando día con día.

Es difícil el proceso para conseguir una paz justa y duradera en cualquier país, y no es cuestión solo de una economía para nosotros los mexicanos, es difícil entender lo bueno y lo malo que hace un gobernante Andrés Manuel López Obrador para guiar un país que se encuentra en condiciones poco mal, nuestro país orgulloso de serlo cuando se tiene la certeza cuando ha sido golpeado por autoridades de Gobierno de los Estados Unidos como el señor Donald Trump, no siempre en la economía, sino en todo el desorden que existe, sino en la dignidad de nuestro cimiento es decir en la política.

Existen entre los mexicanos un sentimiento de inferioridad y de la falta de justicia de prosperidad, esto está presente en todos los Estados y no solo en los más golpeados, usted ya lo sabe cuáles son, y porque no decirlo, la mayor parte de la guerra está abierta cuando ya empiezan a prepararse muchos para ver qué camino y qué partido y ver si se tiene esperanza de ver algo que convenga a los intereses, pero en fin todo llega a su tiempo, cuando un gobernante ajeno al poder mexicano lastimado en todos los aspectos de nuestro país, no solo en la economía sino en la dignidad, poniéndolos en evidencia negativa, criticando hasta nuestras costumbres y poniendo el dedo en la llaga, mencionando defectos que arden en nuestra actuación negativa a diestra y siniestra sin tener la mínima conciencia que él mismo es una persona negativa de su propio país, hay tanto que comentar tenemos buenos elementos conocedores de la situación que se tiene principalmente nuestro municipio, nuestro Estado y lo demás se debe de pensar quienes debemos señalarlos como personas positivas.

Esperamos participar en ayudar a muchas que se encuentran en situaciones negativas, pero todo tiene un principio y un fin, tenemos que ayudar refiriéndome al Municipio de Cajeme donde hay tantos problemas de fondo y de forma de gente necesitada, carentes usted sabe muy bien con problemas que existen, esperemos que haya un razonamiento de usted y explíqueme si estoy equivocado.