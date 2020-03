Los legisladores de Morena quieren irse a la campaña con goce de sueldo; Bulmaro Pacheco + El oso de la semana, el “toque de queda” de la alcaldesa de Nacozari

De las muchos comentarios que se han originado a nivel nacional a raíz de los que para algunos significa un “albazo”, otros, un agandalle de los diputados morenistas por efectos del reformazo que les aplicaron a sus colegas de la oposición al destrabar algunos aspectos de las ya aprobadas reformas que les estará permitiendo a todos, no solo a los legisladores de Morena, “desde la comodidad de sus curules”, hacer campaña para buscar reelegirse en el cargo, destaca la opinión, siempre valiosa y oportuna con la que me despertó ayer al filo de las ocho y media de la madrugada el ex, casi de todo, Bulmaro Pacheco.

Primero que todo, –cito puntual, lo dicho por Bulmaro– te hago una corrección, no se aprobó la reelección, la reelección ya se había aprobado en 2014, para federales, senadores con un candado que establecía que la reelección solo podrá ser para los electos en 2018, no podrían elegirse por sí mismos, legislar para ellos mismos.

Y agrega: aquí en Sonora se quitó ese candado y como 8 diputados locales buscaron la reelección y 16 alcaldes, entre ellos el de Santa Ana y Pitiquito que fueron reelectos, por ejemplo.

Y subraya el exdirigente del PRI:

Aquí lo que quieren hacer estos cuates es irse a la campaña con goce de sueldo y como es la primera vez que pudiera haber reelección de diputados, no hay en la constitución una limitante que diga que, no ser presidente municipal, no ser magistrado, no estar en estado eclesiástico, no tener mando de tropa, aquí no dice no ser diputado federal; entonces como es diputado federal y quiere ser diputado federal, ellos quieren reformar el Cofipe para que les autoricen pedir licencia con goce de sueldo, algo fuera de lugar porque a un alcalde que quiere ser diputado le pides que se separe del cargo y nombren a alguien más y le paguen a ese y por qué a un diputado le van a estar pagando, ahí está el dilema, precisa Pacheco Moreno.

Y remacha a manera de síntesis:

Es decir, simplemente quieren pedir licencia para buscar la reelección pero que les sigan pagando y eso está cab…, por eso el presidente se ‘encarabonó’ y Monreal acaba de decir que va pa tras la reforma.

Y aquí la respuesta al comentario. En los apuntes de ayer, aclaramos precisamente que esto no era algo nuevo:

“Las citadas reformas, –que no son nada nuevas, ya estaban casi listas desde el 2014 solo que se hallaban frenadas en algunos aspectos mismos que fueron destrabadas con la aprobación de la mayoría de diputados morenistas y la gran ausencia de panistas, perredistas y priístas– abarca a todos, así, a todos los legisladores.

Para acabar luego, podrá buscar la reelección de su cargo quien se sienta con los tamaños suficientes como para volver a buscarle la cara al ciudadano que votó por él y, desde luego, servirá también en el caso de aquellos diputados que una vez que fueron electos ya no han vuelto a pararse por sus respectivos distritos”.

Y aclaramos también de algo que no hablan los diputados que no asistieron a la sesión del jueves y quienes ven con malos ojos no la reelección –que, como bien dice Bulmaro, ahí está y la mejor prueba la tenemos aquí en Sonora, en donde un buen número de legisladores prácticamente buscó el refrendo de quienes los habían “llevado” al Congreso, solo que no se les hizo, lo mismo que un buen número de alcaldes, entre estos, el del vecino municipio, Eusebio Miranda, de Bácum, en donde, por lo visto, más les hubiera valido a los bacumenses el que el Chebo se hubiera quedado en el cargo, luego del galimatías por el que han venido pasando– es que la citada reforma incluye a todos los diputados federales, de todos los partidos que busquen reelegirse en las próximas elecciones del 2021.

Pero bueno, como bien señala el exaspirante a la candidatura al Gobierno del Estado por el PRI, tanto Andrés Manuel López Obrador como el líder del Senado, Ricardo Monreal, ya se las cantaron; la reforma no pasa.

Y así lo precisa el exgobernador de Zacatecas: “El pleno no se precipitará y analizará con detenimiento la minuta de la Cámara de Diputados referente a que no estén obligados a renunciar para competir por la reelección el próximo año”.

En su opinión, lo ideal es que todas las fuerzas políticas lleguen a acuerdos en torno a las reformas que se procesan, porque la participación de todas las fuerzas políticas fortalece el marco jurídico nacional.

Y subrayó como para que no quedara duda: “Lo que sí puedo decirles, motu proprio, como una convicción, es que como presidente de la Junta de Coordinación Política y como coordinador de la mayoría legislativa, no vamos a precipitar ninguna minuta, ni ninguna reforma.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Alguien debió haberle avisado a la pobre de la alcaldesa panista de Nacozari, Juanita Romero de que la aplicación del “toque de queda” solo es facultad del presidente de la República y no de un alcalde, como pretendió hacerlo ella, ayer en su municipio como medida preventiva, según ella ante la contingencia de salud que se vive por la epidemia del coronavirus.

¡Qué oso!!

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com