Los nombramientos en el CEN del PRI: un día sin sol, una fiesta sin música, un anochecer sin luces

AYER ‘ALITO’ MORENO SE TOMÓ LA FOTO en las escalinatas del edificio del CEN del PRI, con los delegados y dirigentes estatales del partido.

Hasta donde pude averiguar, el único delegado nombrado que me resulta conocido es ONÉSIMO AGUILERA, a quien supongo oriundo de Navojoa.

Le conocí hace muchos años. Pero en algún momento le perdí la huella. De cuando en cuando me llegan noticias de él a través de RAÚL ACOSTA TAPIA, su amigo.

La foto está tomada a distancia y difícilmente pueden identificarse los rostros. Eso sí: todos parecen estar muy alegres, con una sonrisa de esperanza como suele suceder en todo inicio de un nuevo ciclo.

Así cerró la semana el priísmo cupular, el que hoy por hoy, encabeza ‘Alito’.

En esa foto de grupo, acercándose mucho, se puede identificar al ‘Pato’ ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, el jerarca estatal del PRI en Sonora.

Esta comalada de nuevos operados priístas, empezará un camino de cuesta arriba. Lo que se avizora no es nada prometedor. Hay contrapiés. El horizonte se ve borroso.

¿Podrá ‘Alito’ devolverle la confianza del pueblo en el PRI?

Porque el problema —uno de los problemas— es que la ciudadanía le perdió la confianza.

Esto no tiene vuelta de hoja.

Por otra parte, se espera que con estos movimientos la dirigencia en Sonora del PRI, comenzará a mover sus piezas en cada uno de los 72 municipios.

De hecho, le urge al priísmo sonorense sacudirse la modorra y reempezar con renovados bríos de trabajo de recomposición social de su partido.

Como digo, no está fácil pero tampoco es imposible.

Un viejo horcón de en medio del tricolor, me comentaba hace unos días que el PRI podría recuperar plazas medianas y pequeñas pero que ve como una tarea compleja ganar los municipios más importantes, que son Cajeme y Hermosillo.

Incluso, menciona a Nogales como una fortaleza a la que el PRI no podrá acceder.

‘Al menos no en 2021’, aventura.

Ve menos complicadas las plazas de Guaymas y de Empalme y de Navojoa.

Tiene sentido esto último. MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, la alcaldesa navojoense, ya no siente lo duro cuanto lo tupido. No pasa día sin que un nuevo conflicto le explote en la cara.

Ahora es por la adquisición de las patrullas.

¡No le digo, pues!

Decía yo que la semana cierra con más dudas que certezas para el PRI. Este fenómeno se registra en todos los Estados de la República pero en Sonora tiene implicaciones más interesantes y, para la militancia, motivos para preocuparse.

Aquí hay factores de poder innegables. No los vemos, no los hemos visto en muchos meses pero se les percibe. Se siente su presencia.

¿Qué estarán pensando ellos?

Algunos priístas creen que de alguna parte surgirá una nueva estrategia.

Quien sabe. A lo mejor todo esto es producto de la fe en una luz salvadora. A lo mejor.

Particularmente, creo que el PRI le va a apostar a un conflicto interior en Morena. Pudiera ser.

Y es que de hecho, el conflicto ya existe. Se han formado corrientes. Hay golpes en las espinillas bajo la mesa. La propia ERNESTINA CASTRO no ha escapado a este golpeteo.

Ciertamente Morena tiene graves desencuentros entre sus más reconocidos militantes.

Ahora mismo lo hemos visto —y lo seguimos viendo— en el Senado de la República con el pleito entre RICARDO MONREAL y MARTÍ BATRES GUADARRAMA. No es un problema menor, no crea usted.

Y en la Cámara de Diputados PORFIRIO MUÑOZ LEDO que después del imperdonable gazapo que se le ‘fue’ al mentarles la mamá a sus compañeros sin darse cuenta que no había apagado el micrófono, al pasarle la estafeta a su colega LAURA ROJAS, se dio media vuelta, hizo un ademán despreciativo y se fue mascullando vaya usted a saber qué.

Eso no puede ser unidad.

Esos dos problemas generados por la ambición de poder de Porfirio y de Batres, no se resolvieron, solo se retrasaron por la llamada de atención del ‘jefe máximo’ de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Lo cierto es que de fondo no se ha solucionado maldita la cosa.

Ahora mismo, un poco antes de empezar a pergeñar estas cuartillas, me entretenía viendo viejas fotografías que estaban almacenadas en un rincón de mi refugio de trabajo.

Son más de cien fotografías. Algunas son de hace treinta años. Otras de hace 25 años. Algunas más, de 1999. Incluso, más recientes.

Lo que detecté es que muchos de esos personajes que aparecen en las gráficas, ya pasaron a mejor vida. Otros más, se fueron del PRI.

Quedan muy pocos priístas. Yo me veo en muchas fotos, sonriente, jubiloso. Y quienes están conmigo, también. Los sobrevivientes, ya no sé dónde están. En que caminos caminan. No lo sé.

Así de confuso y borroso veo el entorno. La realidad del momento.

Hay una foto, especialmente, que refleja la realidad que se vive.

Allí están JAVIER LAURO RODRÍGUEZ, que fue jefe del Grupo Faustinista. Y está don FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE.

Y SALVADOR ‘El Matón’ GONZÁLEZ. Y los hermanos JOSÉ Y MIGUEL SALCIDO PLASCENCIA. Y el abogado ALFREDO LÓPEZ PADILLA. Y RAMÓN CONTRERAS MONTEÓN.

Entre otros.

Más de la mitad ya se fueron.

También fotos muy reconfortantes. Somos cuatro en la gráfica. Y todos sobrevivientes. A saber: el licenciado JOSÉ LUIS CÁRDENAS ROJAS, el también licenciado JULIÁN LUZANILLA y el médico veterinario EDUARDO (Chito) ZAMORA VALENZUELA.

Julián permanece fiel al PRI. Cárdenas, quien sabe. El ‘Chito’ mudó a otras latitudes.

Dígame, caro lector: ¿refleja todo esto la realidad del priismo en Sonora?

Por cierto que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA PERO los productores del sur de Sonora están optimistas luego de su entrevista con ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, en la que fueron escuchados y al menos hubo respuestas alentadoras…

Les gestiones fueron encabezadas por MIGUEL ANZALDO, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, a quien acompañaron HUMBERTO BORBÓN, el diputado federal JORGE RUSSO SALIDO, y también el diputado federal HERACLIO RODRÍGUEZ, presidente de la Comisión de Agricultura…

Algo que hay que destacar es que un representante de Conagua firmó los acuerdos y hubo representación de la Cámara de Senadores…

Como verá usted, Anzaldo se ha revelado como un activo eficaz y eficiente del sector productivo del sur de Sonora… Las cosas como son…

Es todo.

Le abrazo.

