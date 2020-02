Los nuevos partidos políticos, Guaymas y un balneario histórico en ruina: El Cochórit

DE ENTRADA, ANTES DEL TEMA político, una breve parrafada, caro lector. A saber: no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede ocultar lo que está frente a nuestras narices. La realidad es una y no es de ahora. La tenemos ante nuestros ojos desde hace años. La violencia nos ha rebasado y las cifras de muertos, heridos y ‘levantados’, no dejan lugar a la duda. Las autoridades se hacen de la vista gorda y niegan lo que los ciudadanos constatan todos los días. Los muertos aumentan cada mes. Y la verdad sea dicha, no hay corporación, ni municipal, ni estatal, ni federal que asuma lo que está sucediendo y lo comparta con la sociedad. Al menos eso sería un consuelo. ¿A qué negar lo que nos golpea cotidianamente? Las cosas como son.

Y pinto.

Y a otra cosa.

De política, ¿Qué le parece?

UN AMIGO ME DIJO APENAS AYER, que le parece muy prematuro que nuestros políticos se lancen al ruedo por las municipales. Reconoce que quienes ya externaron sus aspiraciones para las candidaturas a las alcaldías de algunos municipios, están en todo su derecho y, de cierto, son los más aventajados.

Al menos en el caso de Guaymas, donde ya dijeron “esta boca es mía” el priísta ENRIQUE CLAUSSEN IBERRI y el petista RODOLFO LIZÁRRAGA.

Por ahí alguien mencionó en tercer lugar en una encuesta cibernética, al panista LORENZO DE CIMA DWORAK, pero esto más bien parece una vacilada de mal gusto.

Bueno, digo yo.

Mire usted: el panorama para el 2021, a pesar de los inocultables conflictos internos que afronta Morena, no pinta nada bien para los partidos de oposición y será difícil que le arrebaten la supremacía que actualmente detenta en el Congreso de la Unión y en un significativo número de congresos estatales.

Porque Morena seguirá siendo un solo partido y sus opositores estarán más fragmentados que nunca antes. Me cae que sí.

Vayamos por partes: Vienen cuatro partidos más, que no es poca cosa, créame. Poco se habla de este partido nuevo a punto de obtener su registro, pero dé usted por seguro que dará mucho de qué hablar y su presencia en el espectro de los partidos en este país, causará un daño sensible al principal partido de oposición, el PAN.

Me refiero al Partido México Libre, de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

Los analistas coinciden en que México Libre le causará un gran boquete al Partido Acción Nacional.

Esto no tiene vuelta de hoja.

No afectará a Morena. Ni una pluma le va a arrancar al gallo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Esto, ¡júrelo!

Luego estará una nueva versión del Partido Encuentro Social que ahora se llamará ‘Solidario’, lo que sea que esto intente representar.

Y, ¡ojo chícharo!, viene el partido de la maestra ELBA ESTHER GORDILLO, Redes Sociales Progresistas, en cuyo nombre se refleja el toque juvenil del nieto.

Y como los que heredaron el PANAL no quieren que quede ningún rastro de la maestra, le cambian el nombre.

Estas facciones se disputarán los votos de los maestros. Simplistamente, se podría decir que unos pocos para lo que era el Panal, otros pocos para el partido de la maestra y otros pocos para el PRI.

O sea, las puras migajas. ¿qué es lo que estos grupos se disputarán cuando Morena tendrá asegurados todos los votos de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación?

Hay que recordar que en la primera elección de los nuevos partidos no podrán hacer alianzas. Esto les restará posibilidades.

Como bien se sabe, los nuevos partidos tendrán que obtener 1.6 millones de votos para conservar el registro.

Esta circunstancia, le va a poner la sazón al guisado político del año por venir.

Ya lo verá.

Por cierto, recordé que en su reciente artículo BULMARO PACHECO escribió que “Morena no es un PRI viejo, que es un PRD corregido y sí aumentado”.

¡Vaya cosa!

No se equivoca en este punto el huatabampense. Según veo yo las cosas, Morena hereda la falta de disciplina del PRD y también su profunda vocación nepotista.

Estas dos inclinaciones, han llevado a la extinción de este partido en sus casi treinta años de existencia.

Por lo demás, alguien tendría que explicar el significado que entraña el hecho de que el PRI está por cumplir 91 años (el 4 de marzo), el PAN 81 en este año y el PRD 31 en mayo.

¿Se acabó el PRI? No lo creo.

Continuará existiendo pero difícilmente se replanteará como partido y menos se percibe una pronta renovación de cuadros y, si se me permite decirlo, una purga de los malos elementos que lo llevaron a su colapso casi total.

El PRI necesita demostrar que tiene líderes con mentalidad moderna y que a los nuevos liderazgos no les va a temblar la mano para expulsar de sus filas a los Salinas, a los del grupo mexiquense y a toda la runfla de exgobernadores que acabaron por sepultar a un partido que hubiera sobrevivido mucho más tiempo si sus cuadros directivos hubiesen atajado tempranamente la ola de corrupción que logró el hartazgo de la sociedad.

Por culpa de estos malos priístas, estamos como estamos.

Morena no logrará de aquí al 2021, depurarse a sí mismo y sus expectativas de fuerza y crecimiento electoral, estarán exclusivamente basadas en la influencia de su líder natural, el presidente de México.

Morena no es un buen partido. Tampoco es un partido nuevo y menos “novedoso”.

Es un crisol de priístas y perredistas y de uno que otro militante de otros partidos.

Sería muy complicado pronosticar en que va a parar Morena. ¿hará huesos viejos?

Vaya usted a saber. En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ DÉJEME DECIRLO: FUI Y VINE a Empalme y Guaymas el pasado fin de semana…

Evocando mi promesa a mi inolvidable amigo SAMUEL RODRÍ- GUEZ SÁNCHEZ, días antes de su fallecimiento, me descolgué a ‘El Cochórit’, una de las playas más emblemáticas de esa región…

Fue una terrible decepción encontrame con la sorpresa de que ese balneario ya no existe, al menos no existe su infraestructura…

Ya no hay más que ruinas de los edificios que albergaron sus negocios de venta de alimentos, sus pistas de baile, sus casas que llegaron a ser muy admiradas…

Quedan por allá algunas viviendas y sorprende ver un perro femélico abandonado por sus antiguos dueños…

--¿Quiénes acabaron con el Cochórit?— pregunté…

--¡La violencia! Allí matan gente—fue la respuesta…

Hubo otra opinión: “Se lo acabaron los hijos de Martita”. “¿De Martita?” “¿Qué Martita?”. --La de Fox. Compraron a un peso el metro cuadrado y lo vendieron a 178…

Verdad o mentira, es la opinión de dos guaymenses, por cierto muy orgullosos de su Malecón remozado y modernizado. Sin duda Guaymas es una ciudad— Puerto digna de mejor suerte…

Es todo.