Los partidos políticos: los que van a desaparecer, los que se van a fortalecer en el 2021

ASISTÍ HACE UNOS DÍAS A UNA REUNIÓN con analistas financieros y académicos interesados en estudiar el movimiento de transformación al interior de los partidos políticos.

Varios puntos fueron puestos sobre la mesa.

Por ejemplo, los daños que sufrirán algunos partidos, sobre todo el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PT y el PRD.

Una pregunta flotaba en el aire: ¿Cuáles serán los costos para el PRI por la renuncia de ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ?

Antes, apenas de entrada, alguien adelantó que, sean los que sean los daños, “solo se verán en las cifras electorales. No antes”.

Pues sí, tiene sentido.

Luego, otro participante, dio cifras concretas acerca de lo que le costó al PRI la salida de Toño y su posterior adherencia al PAN, partido por el que contendió para senador.

Al PRI le costó 246 mil votos.

¡Gulp!

Esto ocurrió en las elecciones del 2018, como a todos consta.

Otro tema a discusión, fue el problema que ahora será el de los partidos marginados.

¿Qué irá a ser del PRD —o lo que queda de él— en el 2021?

¿Acaso terminará la ‘carnicería’ que Morena inició en el 2018 y en el 2021 la terminará para que definitivamente desaparezca el solaztequino?

En este punto yo externé mi opinión: al PRD lo destruyeron JESÚS ZAMBRANO y JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ, ‘Los Chuchos’.

Morena solo le dio el tiro de gracia.

Dije también que el PRD ya dejó de existir solo que no se ha dado cuenta.

Buen tema, sin duda.

Otra pregunta sobre el futuro del PRD se mantuvo vigente: ¿Irá a alcanzar el 3% de los votos que le exige la ley para subsistir?

Esta pregunta unificó a todos con un rotundo “no”.

La verdad sea dicha, no se ve cómo podría el PRD recobrar terreno cuando a lo largo y ancho del país grupos cada vez más grandes de militantes abandonan sus filas para pasarse a Morena.

El caso del PRD tiene un origen híbrido porque nació de convergencia de pequeños partidos de la izquierda, con liderazgos de priístas distinguidos.

Son los casos, por ejemplo, de CUAUHTÉMOC CÁRDENAS y de PORFIRIO MUÑOZ LEDO.

Cárdenas, había sido gobernador de Michoacán por el PRI. También senador y subsecretario de Estado.

Muñoz Ledo, fue secretario del Trabajo, presidente nacional del PRI, secretario de Educación, embajador de México en la ONU, entre otras cosas.

Todo esto, con las siglas del PRI.

El movimiento de rebeldía contra el régimen priísta, se originó con la llegada de la ‘tecnocracia’ encabezada por MIGUEL DE LA MADRID.

Muchos izquierdistas se identificaron con los líderes rebeldes y les siguieron.

Entre ellos, JESÚS ZAMBRANO y JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ.

Pero bien se sabe que la vida da muchas vueltas.

Andando el tiempo, con la presidencia de CARLOS SALINAS, se inauguró el llamado neoliberalismo. El PRI, como partido, se fue debilitando mientras que la figura de Cuauhtémoc se fortalecía moralmente. No pudo ser líder de masas, quizás porque nació en el seno del poder presidencial.

De hecho, nació en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Cárdenas Solórzano nunca tuvo conectividad con la gente.

Por su parte, Muñoz Ledo fue reconocido como un intelectual y académico de grandes luces. Pero jamás como un líder de masas.

Hoy, Cárdenas ya dejó las filas del PRD Muñoz Ledo se pasó a Morena y quién sabe por qué motivos aceptó ser presidente de la Cámara de Diputados a los más de 80 años y visiblemente enfermo.

Su voz apenas es audible, tiene que hacer un gran esfuerzo para cumplir con los protocolos de la Cámara y, no hace mucho, se desvaneció en una reunión encabezada por López Obrador.

Decía, pues: ¿subsistirá el PRD?

Serán 1.8 millones de votos los que va a necesitar y lo dudan hasta sus más leales militantes.

Y es que no se puede ir contra la realidad. El PRD ya no tiene sentido de sobrevivencia. Los motivos que lo llevaron a constituirse, ya no existen.

Un izquierdista, que fue presidente del PRD y candidato presidencial en dos ocasiones, es ahora el presidente de México.

¿Qué sentido tendría su permanencia en el escenario político del país?

¿Cuáles serían sus motivaciones? ¿Qué unos cuantos sigan medrando de lo que el Gobierno les asigna a los partidos?

Particularmente, yo no creo que perdure más allá del 2021. Hasta ahí llegará con el último soplo de una vida que agoniza.

¿Y el Verde Ecologista?

Otro de la mesa dijo que va a necesitar oxígeno de Morena. No le fue bien en las pasadas elecciones como satélite del PRI.

Más o menos es el caso de Movimiento Ciudadano.

Claro: es Gobierno en Jalisco pero cada día se deteriora más su relación con el gobernador y no se descarta un rompimiento.

Conclusión: se duda que alcance el 3% de la votación.

Podría desaparecer.

¿Y el PT?

Con 25 años de vida, hay coincidencias en el sentido de que podría extinguirse.

Se encuentra dividido. Y la presencia de ANA GABRIEL GUEVARA, vino a sacudir el árbol cuyos frutos están podridos.

A nivel local, el panorama de este partido ha cambiado. La exatleta ha modificado la cara de MC y ha desplazado a los que se habían convertido en mercaderes de candidaturas.

Una opinión me gustó: que ya sin AMLO candidato será difícil que alcance alta votación.

Sin duda es un reto más que complicado para la mayoría de los partidos.

¿Cómo quedarán el PRI y el PAN de aquí al 2021?

En la reunión que he mencionado, se habló de lo difícil que será para el PAN recuperarse de la tragedia del padrecismo. Ven con simpatía le llegada de ERNESTO DE LUCAS a la presidencia del PRI estatal, aunque por otra parte las candidaturas independientes serán un desafío que en estos momentos nadie quiso aventurarse en un diagnóstico.

Haga sus cuentas, señor mío: en 2018 eran 9 partidos. Ahora quedan 7. En 2021 van a desaparecer cuando menos 2.

Feo panorama.

En fin.

