Los priístas sobrevivientes del 1 de julio del 2018, poco a poco están “resucitando”

OIGA LECTOR: SI USTED ME PREGUNTARA qué opino sobre la inusual actividad mediática que ha desplegado el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en plena temporada pre-navideña, yo le diría —le recomendaría— que no se vaya con la finta.

Puede ser que, en cierta medida, se trate de una cortina de humo.

Pero por otra parte. Se trate de un abrupto despertar de un estado de schock.

Acá en Sonora, el priísmo empieza a salir de un largo letargo. Como si súbitamente saliera de un estado catatónico después del terremoto del 1 de julio de 2018. Ha vuelto a la vida el PRI. Pero ahora se mira al espejo y descubre que ha cambiado su presencia. Es más pequeña. Menos agraciada su figura. No le gusta la imagen que le devuelve el espejo.

E intenta rehacerse. Ser lo más aproximado a como era.

El priísmo de antes. El de abajo. El de arriba, los ‘cupulares’, ya se arreglaron entre ellos. Sea lo que sea que hayan acordado, nada tiene que ver —ni tuvo— con la militancia. Con los que han hecho posible que el partido se levante de la lona una y otra vez.

Son los que siempre se han beneficiado al amparo del PRI. Los que arbitrariamente han quitado y han puesto —e impuesto— en los cargos partidistas o en los gobiernos que todavía mantienen en su poder.

Ayer mismo se manifestaron cientos, miles de priístas con el pretexto de una convivialidad conocida como “la borregada”.

No es cumpleaños del anfitrión, ERNESTO GÁNDARA CAMOU. Es un pretexto para reunirse y hacer ambiente. Así empezó. Hoy ya es una tradición para muchos hermosillenses.

Esta vez no fue en el rancho de la familia Gándara, sino en el campo del extinto profesor HÉCTOR PARRA ENRÍQUEZ, a ocho kilómetros de la capital, allá en las proximidades de San Pedro El Saucito.

Ayer mismo conversé con algunos amigos mío que se preparaban para trasladarse al lugar de reunión.

Por ejemplo, el delegado del CEN del PRI, RICARDO BARROSO, quien ayer visitó en sus oficinas de la CNC estatal, al líder de esa central RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS. Juntos arribarían al campo de la familia Parra.

Por su lado, lo hicieron GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, DANIEL HIDALGO y ULISES CRISTÓPULOS, mientras que DANIEL TRELLES BRAVO, lo hizo con JULIÁN LUZANILLA, ALFONSO AYALA FONSECA y KALY RODRÍGUEZ.

Luego llegaría JAVIER VILLARREAL, el de la CTM, DAVID PALAFOX, EMETERIO OCHOA y MANUEL MONTAÑO, el más fiel ‘borreguista’ en el municipio de Cajeme.

Ciertamente, el fervor que ha despertado el ‘renacimiento’ del priísmo sobreviviente del 1 de julio del 2018, es verdaderamente espectacular y digno de un análisis profundo y, por qué no decirlo, filosófico.

Es la base popular que ha sostenido a este partido a través de sus 90 años de vida.

La piedra angular que ha impedido que muera en las grandes derrotas sufridas: 1988 —aunque no haya perdido la elección o haya obtenido el triunfo de mala manera—; año 2000, cuando muchos analistas escribieron el epitafio en su tumba.

Y ahora, cuando se niega a morir y lucha por levantarse de su agonía.

Algunos afirman que al PRI no le alcanza con lo que tiene para volver por sus fueros. Incluso, le auguran un regreso a la arena política y electoral pero en calidad de satélite de los partidos grandes.

Yo mismo he llegado a creer que el PRI ya no vuelve. Quisiera equivocarme, de veras.

En realidad, estos son los nombres de los primeros tricolores que arribaron a la ‘borregada’.

Mis fuentes me empezaron a enviar reportes según iban llegando.

Es lo que le digo, pues.

Hay una verdadera inquietud del priísmo por manifestarse vivo y actuando. Es como si quisiera borrar la idea de que su partido ya no se levanta de esta cama.

Es la reacción de un guerrero que ha perdido una gran batalla ante un enemigo mucho más poderoso que él —López Obrador— que se niega a entregar la plaza.

Esto fue ayer, como digo.

Pasado mañana la grilla priísta será en Ciudad Obregón. Mejor dicho, es en Cajeme donde está el epicentro de una romería de priístas.

¿El pretexto?

No lo es. No cabe esa definición porque es el cumpleaños del exgobernador EDUARDO BOURS CASTELO, no es un acto promocional de nada. Es un reencuentro que se repite año tras año en torno a la figura de Eduardo.

Llega a sus 63 años, y muy pocas veces se la ha visto en eventos públicos. Excepto, en reconocimientos que le han hecho a su progenitor, don JAVIER R. BOURS ALMADA, algún evento social o familiar o algún acto político notable, que no puede evadir.

Para Eduardo, después de cumplir su mandato constitucional al frente del Ejecutivo Estatal, todo ha sido trabajar en la iniciativa privada.

Goza de la lealtad de sus amigos. Y el respeto de muchos de los que conocieron su trabajo como gobernador de Sonora.

Ayer me comentaba ERNESTO VARGAS GAYTÁN —contador público y ahora recién graduado de maestro en Mercadotecnia— que los convocados que han confirmado su asistencia, son los siguientes: EMETERIO OCHOA ZÚÑIGA, ANTONIO VALDEZ VILLANUEVA, ANTONIO CUADRAS (desde Agua Prieta); GUATIMOC IBERRY, exalcalde de Hermosillo. TERESITA CARAVEO, FRANCISCO FIGUEROA, poliglota, magnífico exfuncionario y oriundo de la Comisaría de Esperanza, Sonora.

Igualmente, CARMEN AÍDA LACY, FRANCISCO DÍAZ, KALY RODRÍGUEZ, CHAYITO OROZ IBARRA, siempre leal en la amistad; FIDEL COVARRUBIAS MIRANDA, DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, CHEMALITO PARADA, BULMARO PACHECO, MARIO OCTAVIO VARGAS, FRANCISCO TISCAREÑO, PRÓSPERO IBARRA OTERO, los exalcaldes de los ochentas y noventas, SÓSTENES VALENZUELA MILLER y JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, así como EDUARDO DE LA LLATA, JORGE CASTAÑOS, LEOBARDO GALLEGOS, LUIS BORBÓN y RAÚL (El Lobito de SLRC) GONZÁLEZ.

Infaltables los HELIODOROS de Huatabampo, padre e hijo: SOTO RODRÍGUEZ y SOTO HOLGUÍN. ALIDA PARADA, también siempre presente; Y el regreso de PEDRO MEJÍA, lo mismo que el retorno de ELISEO MORALES RODRÍGUEZ, desde Cananea.

Y VIRGINIA CALLES, y el junior ELISEO MORALES. Y ROBERTO RUIBAL, exsecretario de Gobierno. Y ERNESTO DE LUCAS, que por cierto también asistió ayer a la ‘borregada’.

Y ALBERTO (El Pitillo) GUERRERO, exalcalde de Navojoa. Y JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL, también exalcalde de la Perla del Mayo. Y el maestro RODOLFO VÁZQUEZ. Y DONATO MOTA, de Huatabampo.

Y, claro: el cumpleañero y el anfitrión, ERNESTO VARGAS.

Como digo: esto será el lunes.

Pero el pasado fin de semana los de la Unión Ganadera Regional de Sonora, estuvieron de fiesta grande.

Llevaron a cabo su Asamblea Anual decembrina y se hizo notar la fortaleza del liderazgo de HÉCTOR PLATT MARTÍNEZ, su presidente.

Platt, desde su lugar en el presídium, habló con voz fuerte, de un verdadero líder, flanqueado por sus leales compañeros en la directiva, RUBÉN MOLINA MOLINA y ALFONSO ESCALANTE, secretario general, y tesorero respectivamente, de la UGRS.

Como verá usted, no parece diciembre. ¿Verdad?

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com