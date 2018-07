Los problemas actuales, un desafío

La evolución que se está presentando de carácter político, buscando intereses propios, pero las versiones que hacen algunos no es por ahí, en estos tiempos hay mucho que comentar sobre la vida política que vive el país, y tal vez no sea repetitiva, pero hay confianza en que las cosas tienden desaparecer, todo depende de la designación que haga la autoridad municipal en sus elementos para poder contrarrestar las inconformidades que existen, pero lo he dicho en varias ocasiones es necesario la participación de los cajemenses para enmendar los problemas que existen, en los sectores de la población, no todo puede caer del cielo, hay que entender que vivimos tiempos muy difíciles en que hay que cuidar lo poco o mucho que se tiene, siempre y cuando la actuación de las autoridades, funcionarios que sean honrados.

Considero muy importante y esto se lo digo al señor Mariscal, para que en su programa de Gobierno se resuelvan los problemas más agudos que haya, de cualquier manera se requiere del concurso de residentes de que participen de una forma u otra a exponer a la autoridad los problemas que se tienen, en estos tiempos hay mucho de que comentar sobre la vida que se vive en el país, de algunos inconformes y otros felices, tal vez no sea repetitivo hablar de Enrique Peña Nieto, en que ya desea retirarse de la responsabilidad que ostenta en el país, el político que viene a suplantarlo lo ha dicho que para lograr todas las metas que se han trazado con la ayuda del pueblo podrá darle solución; en que consiste la propuesta detrás de su eslogan ¿bienestar para la familia?

Pues el pueblo tiene confianza de que las cosas o los problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero si cuando menos se van a frenar un 57% si es que puede ser más, repito si hay conciencia de mejorar la ciudadanía, porque no nada más todo le va a caer del cielo imposible, la voluntad es el motor importante siempre que vaya acompañado de la acción adecuada y los deseos y posibilidades de pertenecer a un mundo diferente; lo primero corresponde al sueño y medio que uno desea, la segunda están atadas a las leyes naturales y son productos de la combinación de aquellos que podemos y que queremos conseguir al ritmo de la vida nueva que tenemos; pero es imposible ya socialmente, eso digo yo, a la mejor estoy equivocado, y muy especialmente económicamente que es lo que se ha venido presentando desde hace mucho.

La población es el sujeto de la economía, su protagonista y actor siendo la realidad económica a la obra o el actuar de la población. Todos tenemos un compromiso para mejorar nuestra sociedad, no esperes nuestra sociedad y enmendar la sociedad económica y acondicionar el crecimiento de la población y su distribución en las diferentes zonas geográficas, todo lo que el ser humano realiza es para obtener su satisfacción, placer y felicidad, por naturaleza se busca la felicidad; y esta, ¿qué es? Es aquella que nos hace sentir plenos, importantes, que nos ha brindado satisfacción y alegría, cada uno la busca en aquello que considere importante; cada quien la define; lo que para alguien puede representar felicidad, para otros puede significar tristeza, es muy importante participar en todo los problemas que se tenga en la sociedad y por supuesto turnar a quien corresponda para haya solución. Pero en fin ¿usted qué piensa de esto?