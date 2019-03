Los que muy probablemente estarán en las contiendas internas de los partidos en 2021

AYER COMENTABA AQUÍ MISMO con usted sobre el encuentro en un restaurante de San Carlos del empresario hotelero y ganadero, ROBERTO LEMMEN MAYER, DANIEL TRELLES y ANTONIO ASTIAZARÁN.

Por falta de espacio, preferí dejar para hoy un tema que en los meses por venir, estará en las columnas periodísticas, como lo estarán otros personajes que aspiran a ser candidatos (y candidatas) a la Gubernatura de Sonora.

¿Nombres?

Así, como al desgaire, mencionaría a RICARDO BOURS CASTELO, a ERNESTO GÁNDARA CAMOU, a ANA GABRIELA GUEVARA, a LILLY TÉLLEZ, a ALFONSO DURAZO MONTAÑO, en una de esas, hasta ARTURO BOURS.

Pero esta vez se trata de ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ.

No es ningún secreto que el exalcalde de Guaymas y exdiputado federal y local, aspira a ser candidato al Gobierno del Estado.

Usted recordará que en el pasado proceso electoral, el entonces priísta buscó ser candidato al Senado por el PRI.

‘Fuerzas superiores’ le fueron cerrando el camino.

Buscó el apoyo del candidato priísta a la Presidencia, JOSÉ ANTONIO MEADE. “Yo no puedo hacer nada”, le dijo.

Astiazarán se dio cuenta que personajes poderosos de la política lo estaban vetando.

Principalmente del círculo cercano al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Y muy especialmente, AURELIO NUÑO.

A él se lo advirtió: “Si me niegan mi derecho de buscar la candidatura, me voy del PRI”.

Y Astiazarán abandonó las filas del que había sido su partido desde su temprana juventud.

--¿Te costó trabajo tomar la decisión, Antonio?

--Me dolió mucho. No te imaginas cuánto. Pero tuve qué hacerlo.

No son pocos los sonorenses que saben que Astiazarán es uno de los pocos aspirantes a gobernar Sonora que cuenta con un proyecto muy ambicioso relacionado con la generación de energías limpias.

Ahora, en lo que parece será su nuevo partido —el PAN— tendrá que buscar el posicionamiento, ser aceptado por los que lo vean como alguien que desde afuera viene a quitarle oportunidades a los de adentro.

Particularmente, no lo veo así.

Antonio Astiazarán llegará a un PAN fracturado, defenestrado por el padrecismo, desprestigiado y su presencia, podría ser el oxígeno que ese partido necesita.

Al menos es lo que yo he escuchado decir en algunos grupos políticos.

Como sea, al que le fue mal —o peor que a otros— fue el PRI. Y no exagero. Además de la pérdida de posiciones, dos miembros distinguidos abandonaron sus filas: Astiazarán y Ricardo Bours.

¿De quién es candidata ANA GABRIELA GUEVARA?

Se oyen rumores.

¿Será posible que desde el interior de uno de los partidos que no es Morena la estuviesen impulsando?

Pues quién sabe.

Aunque no faltan los que piensan que a estas alturas todo se puede creer.

¿Durazo?

En mi opinión, Durazo es un enigma. Pienso que, de proponérselo, él sería el candidato de Morena. La cuestión es que hay que esperar al 2021. Si para principios de ese año Durazo se ha consolidado al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, seguramente permanecerá en el cargo y apoyará para la candidatura al Gobierno de Sonora, a alguien de sus confianzas.

Especulando un poco, él buscaría ser el candidato morenista a la Presidencia de la República.

Lo cierto es que en este momento, no hay adjetivo que le haga mella, no hay vituperio que lo dañe. La sombra de AMLO es endiabladamente poderosa.

Vamos, ni siquiera el calificativo que le endilgó VICENTE FOX, en esa entrevista con FERNANDO DEL MERCADO, para Milenio Televisión, lo perturbó.

Iría sin vara.

Quién sabe cómo le iría a ANTONIO ASTIAZARÁN en una competencia con el ‘Borrego’ Gándara, con Ricardo Bours como independiente y con la señora Guevara por el PT o por una coalición Morena-PT.

Se vislumbra interesante el escenario previsible para el 2021 en Sonora.

En todo caso, ya se verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: POR el profesor JOSÉ PEDRO MONTAÑO, me enteré ayer que el reconocido colega, especializado en deportes, MIGUEL CERBEROS CERVANTES, se encuentra hospitalizado en el Hospital Colosio del IMSS en Ciudad Obregón…

Según la información recogida, el estado de Miguel es delicado pero los médicos tienen confianza en que las cosas van a salir bien…

El cronista deportivo cajemense, ha recibido los buenos deseos y las bendiciones de muchos ciudadanos que le respetan y le aprecian…

Desde aquí, estimado colega, te envío mis mejores deseos…

MIENTRAS TANTO, HOY MARTES, a partir de las 17:30 horas, se llevará a cabo la conferencia ‘Los retos de la educación superior en México’, que estará a cargo del licenciado OTTO GRANADOS ROLDÁN, exsecretario de Educación, exembajador en Chile y ex muchas otras cosas…

Este evento, que promete ser muy interesante, tendrá lugar en el Salón Colosio de la sede estatal del PRI, en Hermosillo, y es organizado por la Fundación Colosio Sonora que preside BULMARO PACHECO y por la Secretaría de Cultura del CDE priísta…

Vale…

POR CIERTO, EL PRÓXIMO MARTES 26 de este mes de marzo, será la presentación del libro ‘Mis raíces y mis años: Vida y testimonio político’, que es algo así como las memorias del exgobernador de Sonora, ARMANDO LÓPEZ NOGALES…

Aquí ya lo he dicho: no me despiertan demasiado interés las memorias políticas porque siempre resultan ser recuento de hechos bajo una óptica complaciente, cuenta habida que se trata de nuestros actos y uno suele ser indulgente en tratándose de autocrítica…

Sin embargo, mi instinto me dice que López Nogales tiene cosas interesantes qué contarnos…

Uno de los capítulos que me gustaría leer, es el que seguramente ha dedicado al proceso interno priísta para elegir candidato, entre su amigo ALFONSO MOLINA RUIBAL y EDUARDO BOURS CASTELO…

Tengo, para mí, que en este episodio de su gestión gubernamental, Armando se ganó el respeto y el reconocimiento de muchos, incluyendo a aquellos que no creían en él…

Yo fui testigo de primera mano del desarrollo de aquella memorable justa electoral interna y de cómo, desde el Gobierno lópeznogalista, se le dio la instrucción al dirigente del PRI, MANUEL ROBLES LINARES, que no retrasase el reconocimiento al triunfo de Eduardo, tal vez para evitar que las cosas se salieran de control…

Esta jornada la fui siguiendo desde el búnker de Eduardo Bours, en pleno centro de Hermosillo…

Y por supuesto: atestigüe la explosión de júbilo cuando Manuel Robles Linares felicitó a Eduardo por su triunfo…

Hace más de 15 años… Y parece que fue ayer…

Y UN POCO MÁS DE la jornada y celebración por la elección de MIGUEL ANZALDO como presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui: MIGUEL POMPA, buen discurso, notoria y notable su madurez política, sus tablas. Buen representante de CLAUDIA PAVLOVICH…

Mañana será otro día, caro lector… Mañana…

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]