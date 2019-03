Los recuerdos de un personaje que dejó historia

Hoy me permitiré tratar, el cual se llama confianza, ¿quién puede confiar en aquellos que han transitado en un estado de derecho, aunque restringidos y autoritarios, a un estado de impunidad jurídica generalizada?

Cuando en su campaña de proselitismo en aquel entonces candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, efectuaba su último viaje a Yucatán; recibió, en el mayor de los siglos a un decreto emisario que le pidió que renunciara a la candidatura con base en la radicalización en el discurso, en la desviación de la línea de comunidad del proyecto de Gobierno, y en la de la lealtad al grupo político que lo había dominado. Pero este hombre no se había imaginado la firme negativa del sonorense; sin embargo, la contundente respuesta estrecha, las posibles vías de solución al conflicto de algunas fuentes de poder que veían seriamente amenazados sus intereses, optaran por la solución drástica. La muerte de Luis Donaldo Colosio, tal como fue concebida conduciría enocerablemente a la descomposición del ambiente político del aquel entonces, así como también el rompimiento de las reglas del juego de obligar al aparato gubernamental del Estado a cubrir por el monto de impunidad de los culpables intelectuales; y esto posiblemente el tiempo olvido.

Hoy más que nunca debemos participar en contiendas que se le promete al pueblo se cumplan; pero también tenemos la obligación como mexicanos coadyuvar a los programas de la autoridad y hacerlos más responsables, hay que entenderlo, que no todo cae del cielo, y que como repito, el pueblo debe participar económicamente porque no todo va llegar fácilmente. Día con día vamos creciendo y aumentando más la población, y por supuesto las cosas se ven difíciles, a veces uno se encuentra desorientado y preocupado por los grandes problemas que hay, aclarando que hay unos que no tienen solución, pero en fin todavía hay confianza que se pueden resolver los problemas a pesar del crecimiento que se tiene en esta vida y por supuesto necesidades.

Que les parece a nuestros representantes del Estado, diputados buscar solución y participar para resolverlos porque día con día vamos acrecentándonos más en nuestra vida y por supuesto van naciendo nuevas necesidades ¿no cree usted que hay una razón? Hay que entenderlo que nuestros representantes en el Estado deben vigilar y preocuparse por su puesto de buscar solución al pueblo, pero también como dije tenemos la obligación de participar de acuerdo al estado económico de cada familia. Esperemos que nazca conciencia en muchos de nosotros en participar de acuerdo a la situación que se tiene, esperemos que analice usted y de su punto de vista.