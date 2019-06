¿Los sonorenses vivimos mejor hoy que antes?

¿Era mejor la sociedad sonorense antes que la de hoy? ¿Hoy somos más o menos felices que hace cinco años? ¿Tenemos un mejor nivel de vida ahora que hace veinte, diez o tres años antes? ¿Hemos mejorado económicamente en los años recientes? ¿Hoy gozamos de mejor educación y mejores escuelas? ¿Hoy tenemos mejores servicios de salud que hace cinco años?

Sin duda, existen expertos en el Gobierno que pueden medir la felicidad de las personas. Si se creó una aplicación para poder acercarnos a un diagnóstico del nivel de depresión, tensión o estrés que vivimos, podría también medirse los niveles de felicidad o infelicidad de la ciudadanía en Sonora.

Los resultados arrojarían propuestas para que las buenas cifras con que empresas calificadoras han evaluado al Gobierno y gobernantes en el Estado, desciendan hacia la gente en un beneficio que se plasme en satisfactores que nos permitan vivir mejor.

Porque habría qué preguntarnos, ¿si Sonora está dentro de los primeros lugares en transparencia y rendición de cuentas, cuál es el beneficio para la gente? ¿Dónde lo verá reflejado Juan Pueblo? ¿Ese desempeño hará que aumenten los salarios, disminuyan los precios de la canasta básica o será la razón principal para que suframos menos con el deplorable servicio del transporte público que padecemos aún?

Simple y llanamente, son preguntas que habría qué responderle a la gente, sobre todo a los más necesitados.

Sería el establecimiento de evidencias consistentes acerca de lo que realmente quiere la ciudadanía que son resultados y no solo proyecciones espectaculares en una numeralia que se cae al momento en que una desgracia gana todos los espacios en redes sociales y en los diarios.

Hablando de esto, imágenes de la trifulca en las afueras de la Arena Sonora luego de un partido de semifinales de basquetbol, invadió todos los espacios periodísticos en las últimas horas… Tiene razón Genaro Enríquez, el titular de la Codeson… Un deportista serio, profesional, no puede darse el lujo de caer en ningún tipo de provocación, venga esta de donde venga, porque nada justifica el uso de la violencia… Ayer los directivos de la CibaCopa, organizadores de este campeonato, entrevistaban a jugadores tanto de Rayos de Hermosillo como Gigantes de Jalisco para llegar a una decisión que impondría al final del día una sanción ejemplar, que establezca un precedente ante la posibilidad de que el hecho se vuelva a repetir.

El expresidente Ernesto Zedillo y el actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, siempre se han visto con simpatía… Por eso, cuando el primero de ellos declara que el tema de la legalización de las drogas debe ya ponerse sobre la mesa, encuentra eco en Palacio Nacional y en su ‘mañanera’ de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador comenta la posibilidad de estudiar la legalización de algunas drogas…

La fotografía publicada ayer en la primera plana del diario The New York Times en la que se observa a un hombre con su bebé muertos a la orilla del Río Bravo, no solo le ha dado la vuelta al mundo como una evidencia de las consecuencias de la migración ilegal, sino que fue pretexto para que el señor Donald Trump acusara a los congresistas del Partido Demócrata como los culpables de esas muertes por no aprobar el presupuesto para la construcción del famoso muro.

Termina este fin de semana el mes de junio y en los sueños deberíamos estar jubilosos por disfrutar la carretera de Cuatro Carriles de Estación Don a Nogales, totalmente terminada… Pero usted y yo sabemos que eso sigue siendo en la realidad, un sueño… Y le aseguro que transcurrirá este 2019 y la carretera no se concluirá… Aunque haya personas que le sigan creyendo al presidente y sus promesas tipo Hermanos Carreón, “para abril o para mayo”.