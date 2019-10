MORENA prepara su llegada a Sonora en el 2021

EL PASADO fin de semana se presentó el joven de 35 años, Adolfo Salazar Razo, como un aspirante a convertirse primero en concejero estatal de su partido, MORENA y, posteriormente, buscará la dirigencia de ese partido político en Sonora.

Salazar Razo dejó la secretaría técnica de la oficina del secretario de seguridad pública y protección ciudadana, Alfonso Durazo, en la ciudad de México, cargo al que se había incorporado a invitación directa del titular.

Sin duda, el proyecto para buscar la gubernatura del Estado en el 2021 tiene el mismo nombre y apellidos del ahora poderoso responsable de la seguridad nacional en el gabinete del Presidente de México.

Por lo pronto, el joven Salazar se presentó ante los medios de comunicación y expresó que venían “cosas muy buenas” en el futuro y que el afán más importante es construir.

“Existe un proyecto para la próxima campaña electoral y tengo el propósito de lograr organizar un partido MORENA bien estructurado, con presencia en la entidad, con cuadros definidos y en preparación a candidaturas que superen el perfil ofrecido en el 2018”, estableció Salazar Razo.

Desde luego para dejar el cargo que ocupaba en la Secretaría de Seguridad Pública, obtuvo el VoBo de su jefe, el titular, para quien el criterio en el aspecto político es dejar en plena libertad a sus colaboradores para tratar de hacer una carrera política.

Estos funcionarios de la “Cuarta Transformación”, tienen muy claro además la instrucción presidencial en el sentido de no esperar ningún apoyo “institucional” para alcanzar sus propósitos políticos electorales.

SIN DEJAR de hablar de MORENA, el pasado día 4 de octubre –onomástico de los Panchos-, el huatabampense Octavio Almada Palafox reunió a un grupo de amigos en Hermosillo, para festejar su cumpleaños número 40… Octavio forma parte del equipo de ayudantía personal del Presidente Andrés Manuel López Obrador y ello le ha permitido entrar a un escenario en el que constantemente está en contacto con el poder público, tanto en Palacio Nacional como del gabinete… Pues aunque no quiera, pero además de la familia y amigos íntimos en ese ágape, no dejó de darse una interpretación a la presencia de ciertos personajes no identificados con MORENA… Por ejemplo, muchos se preguntaron los motivos de haber asistido por parte de Francisco Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia o bien, de Miguel Angel Murrillo, secretario de la Contraloría del Gobierno de Sonora… También asistió Enrique Claussen Iberry, secretario de Salud, pero es muy probable que él haya llevado un saludo especial de la Gobernadora Claudia Pavlovich… Cierta lógica con la presencia de la alcaldesa hermosillense, Célida López Cárdenas, quien ha fomentado una sólida amistad con Octavio en todo este 2019… Y por supuesto, no podía faltar Jorge Taddei, el único delegado del Gobierno Federal en Sonora, aunque también se vio en el lugar a Guillermo Noriega Esparza, responsable del IMSS en la entidad… O el doctor Gilberto Ungson, quien fue jefe de Almada en la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora, así como excompañeros del áreas de comunicación social de esa dependencia… Independientemente de las interpretaciones, todos ellos fueron invitados del cumpleañero, como los periodistas Soledad Durazo, Sergio Valle, Hilario Olea Ruiz y Ruiz Quirrín.

LA SEMANA que hoy comienza será abundante en la promoción de los resultados obtenidos a cuatro años de gestión de la Gobernadora Claudia Pavlovich… La Ley respectiva le permite tocar ese tema a través de todos los medios de comunicación a su alcance… Las redes sociales serán uno de los mejores conductos para dar a conocer su obra, que ha hecho suyo el eslogan “Trabajo llama a Trabajo”, que combinado al cambio positivo en las vidas de miles de sonorenses por los beneficios en salud, educación, caminos y otros rubros, se puede construir un escenario más positivo… La titular del Poder Ejecutivo entregará el próximo domingo 13 de este octubre, su cuarto informe al Congreso del Estado… Y la Gobernadora quiere entregarlo personalmente.