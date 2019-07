Mañana habrá grilla priísta de altura en Cajeme y en Hermosillo: vienen ‘Alito’ y Carolina Viggiano

ALITO LLEGA EL JUEVES por la mañana a Cajeme. ‘Alito’ en realidad se llama ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS. Es gobernador con licencia de Campeche y de él se dice que es el ‘favorito’ para ganar la elección para la presidencia nacional del PRI.

Lleva como compañera de fórmula a la hidalguense CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.

Carolina fue recientemente senadora de la República. Está casada en segundas nupcias con RUBÉN MOREIRA VALDEZ, exgobernador de Coahuila.

En Sonora Carolina y ‘Alito’ cuentan con algunos amigos que también los son míos: FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ y CHAYITO OROZ IBARRA.

‘Alito’ y Faustino fueron compañeros de Legislatura y Chayito y Carolina también fueron compañeros en la Legislatura LVIII.

Hasta donde estoy enterado, Chayito y Carolina son amigas de BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL.

De hecho, hasta hace algún tiempo, era una tradición que Beatriz y un círculo selecto de sus compañeras de legislatura, se reunían cada año en casa de la tlaxcalteca para cantar y ella tocaba la guitarra.

Tino Félix estará a recibir a ‘Alito’. Es su cuate.

Chayito me dijo ayer a través de un whatsapp que no podría estar con su amiga Carolina. Está de vacaciones en Tucson.

Y mire usted lo que son las cosas: a diferencia de la gira que acaban de realizar por Sonora IVONNE ORTEGA y PEPECHÓN ALFARO, ‘Alito’ y Carolina no la iniciarán en Hermosillo, sino a la inversa.

El vuelo aterrizará tempranito en el Aeropuerto de Ciudad Obregón.

Pasaditas las 07:00 horas, estarán en el programa de radio de DAVID MORGAN y ROSA LILIA.

Y para no estar fuera de sintonía con la austeridad republicana de la Cuarta Transformación, los candidatos y su comitiva irán a los tacos de la Allende. Estás ricas viandas muy de la tradición sonorense, tienen fama de ser muy sanos, no tienen grasa y por lo tanto, no hay problema —eso dicen— en el colesterol.

Enseguida, otra entrevista con PANCHITO PÉREZ DÍAZ.

Y luego, a la chamba.

Estarán con la militancia del sur de Sonora, en el Quality Inn, el de ROBERTO GONZÁLEZ LABORÍN.

A las 11:30 —más o menos— los candidatos y la comitiva se trasladarán a Hermosillo.

Allá la jornada será mucho más intensa. Se reunirán con presidentes municipales, diputados locales y federales, se infiere que todos los del PRI. Los que haya.

Caray: ¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!

¡Qué diferencia de esta gira con la de Ivonne y Pepe Alfaro. Hasta en la impresión de la agenda se nota quien —o quienes— son los que las pueden!

Luego se ve para donde tira la cargada. Me refiero a la ‘cargada’ de muy arriba.

Y como los priístas son duchos en descifrar señales, hacia allá se encaminan.

Así que, señor mío, habrá grilla priísta este 25 de julio.

Habrá tiempo de platicar con usted las incidencias de estos eventos.

Habrá tiempo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: NO SOY EL ÚNICO. Son muchos, ya, los que pensamos igual…

Ayer lo dijo en su columna de El Financiero, PABLO HIRIART: AMLO se está poniendo nervioso…

Así lo escribió este analista financiero y político…

Cita, por ejemplo, que “de buenas a primeras la emprendió el lunes en la mañana contra le revista Proceso porque no lo apoya de manera incondicional”…

Textualiza Hiriart unas líneas de AMLO: “Proceso no se está portando bien con nosotros”… Quiso decir, con él, con el presidente…

El reportero ARTURO RODRÍGUEZ, le contestó: “No es papel de los medios portarse bien, presidente”…

Hiriart vuelve a ciar a AMLO: “No creo pero estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones”…

Hiriart: “Enseñó su vena autoritaria y el malhumor que los empieza a atenazar: si no estás conmigo, estás contra mí”…

Hiriart agrega: “Momentos antes se enojó y despepitó contra el diario Reforma porque publicó una nota en que dice que AMLO vivirá en un Palacio (Nacional)”…

Y lo sigue citando: “¿Conocen el edificio de Reforma? Es un palacio. Y yo diría —con todo respeto— que de mal gusto, pero también los fifís no tienen tantas sensibilidad para la arquitectura”…

Hirirat de nuevo: “El presidente está nervioso y se le nota”…

Pues sí: no soy el único que ha hecho estas observaciones. En el centro del país ya lo están diciendo otros periodistas, otros analistas o si lo prefiere, otros comentaristas…

Dicho con todo respeto...

Y AQUÍ, EL PARÉNTESIS INAPELABLE: ayer dejó de existir una gran mujer, una gran mamá y una gran esposa: doña GRACIELA EMILIA MARTÍNEZ MEDRANO…

Era oriunda de Tampico, Tamaulipas, pero la mayor parte de sus años, de su tiempo y de su vida, transcurrió en el Valle del Yaqui…

Doña Graciela tenía 91 años y procreó 8 hijos: GRACIELA, JULIO, KINNY, RUBÉN, LUIS FERNÁNDO, CECILIA, MARTÍN y CARLOS GAYTÁN MARTÍNEZ…

Ayer mismo me comuniqué con Rubén y Kinny, mis amigos, a quienes les expresé mis condolencias y mi solidaridad…

A Kinny le dije que ya había pasado por este inevitable y doloroso desprendimiento y que entendía el momento por el que están pasando…

Con Rubén, hace algún tiempo compartimos la pena de perder a un amigo común, CANDERLARIO ÁLVAREZ, que se nos adelantó en el viaje definitivo…

¡Descanse en paz doña Graciela!...

Y VOLVIENDO A LA GIRA DE mañana, jueves, de ‘ALITO’ MORENO y CAROLINA VIAGGIANO, otro amigo sonorense que tiene el gobernador con licencia de Campeche, es EDUARDO BOURS CASTELO…

No hace mucho circuló en redes sociales —‘Alito’ la subió a su cuenta de twitter— una foto en la que aparecen él y Eduardo desayunando en algún restaurante de la Ciudad de México…

Si no recuerdo mal, el texto empezaba más o menos así: “Desayunando con mi gran amigo el exgobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo”…

En el texto de arriba no mencioné al exgobernador de Sonora, porque no me había confirmado el whatsapp que le envié, preguntándole si estaría acompañando a su amigo ‘Alito’…

La respuesta fue “si”… Repito: habrá grilla priísta mañana en Sonora...

Es todo.

Le abrazo.

