María de los Ángeles Moreno: a pesar de su época turbulenta, fue muy respetada

UN AMIGO, ENTRAÑABLE y a quien le viviré agradecido hasta el último aliento de mi vida, me envió el siguiente texto:

“Mario, no te equivoques. La mayoría de los priistas de aquí y los de allá también, coincidimos en que el candidato debe ser Ernesto y así será. Al tiempo”.

No tengo ninguna duda que estas palabras, escritas con cierta exaltación de mi amigo, se refieren al contenido de un texto que incluí en los Rumbos del sábado.

Fue a propósito de un tuitt que NATALIA RIVERA difundió en redes sociales y levantó ampolla.

Tengo claro que el mensaje va dirigido al rumor que circula desde hace días en el sentido de que el PRI podría apoyar la candidatura de ANA GABRIELA GUEVARA.

Y mi amigo me exhorta a que no me equivoque.

Bien vistas las cosas no tengo por qué equivocarme porque no he afirmado nada. Simplemente me referí a un rumor que corre de boca en boca en distintos cochupos del Estado.

Y hay quienes que, de buena o de mala fe, creen en esa posibilidad.

Particularmente, yo no sé qué pensar.

Mire usted: no se puede tapar el sol con un dedo. El tiempo pasa. Y a los priistas les urge cambiarse las baterías y ponerse en movimiento. El 2021 está a tiro de piedra. Está por concluir abril y entraremos a mayo. Llevamos cuatro meses de este año.

NATALIA RIVERA dijo muy bien: los de la cúpula priista se representan a ellos mismos.

Pero su texto quedó inconcluso. Debió agregar su propia idea de lo que deben hacer los priistas de Sonora.

En relación a ERNESTO GÁNDARA, yo no me atrevería a afirmar nada. Veo muy confuso todo. Más aún: sé que connotados priistas— incluyendo uno muy importante que ya no milita en el PRI—tienen serias dudas sobre la sinceridad de algunas declaraciones que no hace mucho tiempo se hicieron públicas en torno a quienes estarían en las boletas en el 2021.

De ahí parte todo.

¿Lo de Baja California? No es ningún secreto que desde hace muchos años el PRI empezó un proceso de decadencia que lo llevó hasta el punto de perder a sus más reconocidos militantes.

Sin embargo, tengo, para mí, que en Sonora el tricolor está vivo. Quedó mal herido de la batalla del I de julio. No hay voces que proclamen la identidad partidista.

El aniversario luctuoso de LUIS DONALDO COLOSIO, demostró el desánimo de una militancia totalmente desorientada que busca en alguna parte el liderazgo nacional que necesitan en estos momentos.

Lamentablemente, ninguno de los actuales contendientes cumple con el perfil que se requiere.

Cualquier que fuese el ganador de la elección interna, sería más de lo mismo. Y en el centro de todo, la figura de CARLOS SALINAS, con su lastre omiso tras de él.

Por último, en ningún momento he dicho que Ernesto Gándara no podría ser el candidato a Gobernador. Lo que he dicho es que, ojalá, que lo dejen ser.

En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: MUY TEMPRANO, EL SÁBADO, recibí la noticia del fallecimiento de MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, expresidenta nacional del PRI, ex Diputada Federal y ex muchas cosas más… Mi amiga CHAYITO OROZ IBARRA, tuvo la gentileza de hacerme llegar la información…

María de los Ángeles y Chayito no fueron propiamente amigas. Como ella misma me ha dicho: “Te mentiría si te dijera que fuimos amigas. Fuimos conocidas. No estuvimos en la misma legislatura”…

Después del asesinato de Colosio, fue dirigente del PRI hasta el 18 de agosto de 1995…

Luego sería Diputada Federal por la vía plurinominal y posteriormente Secretaria de Pesca…

MAMU fue una mujer política muy respetada, incluso, hasta por los enemigos del PRI…

Yo tuve la oportunidad de intercambiar impresiones con ella, una mañana cuyo recuerdo es imborrable para mí…

Fue el 24 de marzo de 1994, en la explanada del CEN del PRI… Atrás dejaba yo el féretro con los restos de Luis Donaldo, a quien los priistas le rendían honores póstumos, con Carlos Salinas al frente, y un MANUEL CAMACHO que no sabía cómo salir de ese incomodísimo lugar…

Recuerdo con claridad que me esforcé por resistir el sueño que cerraba los ojos a pesar del griterío que se había desatado en el auditorio “Plutarco Elías Calles” del PRI, y un Carlos Salinas que no salía de su estupor por las acusaciones subliminales de los militantes: “¡Quién fue! ¡Quién fue! ¡Quién fue!”…

Yo me había pasado en vela toda la noche. Primero, hasta la media noche, en el Hospital General de Tijuana, esperando información sobre el estado de Colosio, después, por el largo vuelo Tijuana-México hasta llegar al auditorio priista en la sede de ese partido…

Incapaz de sostenerme en pie, abandoné el lugar y en la explanada me detuve a saludar a María Dolores Ángeles Moreno. No por quedar bien con ella. No porque la conociera, que no la conocía: lo hice porque recordé que había leído en alguna parte de su amistad con el candidato sacrificado…

Me saludó con calidez, identificada con la pesadumbre que a los dos nos embargaba… Padecía de cáncer en el estómago y el sábado en la madrugada dejó de existir…

Era un año mayor que yo; tenía 74 años…

¡Descanse en paz!...

VOLVIENDO A CHAYITO OROZ, ella es, realmente una priista convencida de que su partido puede reverdecer sus laureles si todos los que tienen bien puesta la camiseta se reúnen, intercambian criterios, se despojan de vanidades, de individualismos y, con humildad, trabajan en conjunto y ejercitan una práctica que se llama democracia al interior de ese organismo…

Por cierto, en un evento público celebrado recientemente, Chayito se tomó una fotografía con el Borrego Gándara…

Si uno observa con detenimiento la gráfica, se queda con la idea de que parecen mirar hacia el horizonte infinito…

¿O tal vez hacia el 2021?... Pudiera ser…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, el pasado lunes el exdiputado local—dos veces—y exdelegado de la Procuraduría Agraria, RAÚL ACOSTA TAPIA, celebró su cumpleaños número 61…

No fue propiamente una reunión política sino más bien de cuates y familiar…

Invitó a sus compañeros del Club de motociclistas al que pertenece y, bueno, yo fui el único que desentonaba en esa convibialidad… Platiqué ampliamente con JORGE OROZCO, ex-Vice-Rector del ITSON, así como con GABRIEL CABRERA y ALEJANDRO OROZ...

Es todo.

Le abrazo.

