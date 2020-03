¿María del Rosario Quintero en la cuerda floja? Sus acusadores ratificaron sus denuncias

DEBO CONFESARLO: NO CONOZCO PERSONALMENTE a la señora alcaldesa de Navojoa, MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN.

De ella solo he tenido referencias. Lamentablemente, casi todas malas. Algunos, tan malas que casi no lo creo.

Sin embargo, esta vez las cosas han salido de los medios para entrar al Congreso del Estado donde en estos momentos, según información oficial, está por iniciarse un juicio en contra de la munícipe. Ha sido denunciada por CARLOS ALBERTO QUIROZ, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ y TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR, los tres regidores del Ayuntamiento navojoense.

Si no recuerdo mal. Carlos Alberto Quiroz Romo, fue candidato a la presidencia municipal y fue derrotado por Quintero Borbón. Es hijo de ÓSCAR QUIROZ, ‘El Pilinqui’, exalcalde del municipio de Navojoa.

Este podría ser, quizá, el final de un largo debate entre la oposición en el Cabildo de Navojoa y la alcaldesa Quintero. Por lo pronto, los denunciantes ratificaron ayer ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, la denuncia interpuesta para que en el pleno de ese recinto parlamentario, se dirima si procede o no financiarle responsabilidades a al edil.

Viene ahora un periodo de verificación de pruebas y los dimes y diretes entre los diputados de oposición y los de Morena, que tiene por costumbre darle vueltas a un asunto cuando el crucificado es uno de ellos.

La actitud de los morenistas en el Congreso Estatal, no es sino el reflejo de una falta de integridad y honestidad que contradice, igual que ocurre en todo el país, la mística que proclama todos los días el presidente AMLO en las mañaneras.

Cabe mencionar, caro lector, que en la denuncia María del Rosario Quintero no va sola. Le acompaña el Ssecretario del Ayuntamiento, JOSÉ GUADALUPE MORALES.

Todo esto me parece saludable en tanto las acusaciones llevan ya bastante tiempo sin que ninguna autoridad competente haya tomado cartas en el asunto.

Empero —nunca falta el prietito en el arroz, caramba— hay algo que me llama la atención: en el reporte digamos que oficial, se infiere que los delitos que se le imputan a la alcaldesa y a su secretario del Ayuntamiento, son muchos pero no se especifica cuántos. Así, a primera vista, no se percibe un delito grave.

Se habla de corrupción —y esto viene ocurriendo desde hace varios meses— pero no se aclara cómo y dónde.

Como sea, la señora alcaldesa y su secretario de la Comuna, estarán en boca de medio mundo y particularmente en los medios.

¿Qué si qué opino yo?

No opino nada, no soy clarividente. En todo caso y aprovechando que estoy hablando de personas de Navojoa, diré que me sorprende que las principales militantes políticas del PRI en la hermosa Perla del Mayo, MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES, YALIA SALIDO y ANA LUISA VALDÉS AVILÉS, no hayan capitalizado esta gran oportunidad.

La coyuntura política derivada del mal gobierno y peor ambiente que se ha generado en torno de la munícipe, ha sido desaprovechada por las tres mejores mujeres priistas en tratándose de trayectoria partidista y posicionamiento ciudadano.

Las cosas como son.

Ana Luisa es una mujer política por excelencia. Remedios —‘Reme’, para sus amigos y seguidores—, tiene categoría y talento. Yalia, es el prestigio personal y la experiencia en un cargo de naturaleza estatal.

¿Por qué la parálisis?

Algunas priístas ya se están levantando de su letargo. De hecho, anda circulando en redes un video en el que se acomoda una estrofa de una balada exitosa de JOSÉ JOSÉ, con el emblema del PRI.

José José: “no me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otro, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado…”.

Y el emblema de los tres colores del PRI, ondeando al ritmo de la estrofa del malogrado intérprete.

Buena salida del priísmo en la coyuntura nacional, cuando la tendencia de las encuestas va a la baja, los grandes mitos de la Cuarta Transformación se derrumban y el país se estremece ante las calamidades que nos llegan del exterior.

Déjeme decirlo que no es nuevo este método de resurgir de las cenizas del priísmo. Se divulgó a mitad del sexenio de VICENTE FOX y se pretende repetir la hazaña.

No será tarea fácil. Los episodios de crisis no son iguales. En primer lugar porque Vicente Fox dista mucho de tener el carisma y la capacidad de liderazgo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Y luego, está la debacle de los gobernadores priístas encarcelados.

Regresar a los primeros lugares, se antoja tarea de titanes.

Pero, bueno, todo puede suceder.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! EDITADO PRO MAPORRUA Editorial, y auspiciado por el Senado de la República, está circulando en sectores de Sonora, la más reciente producción literaria del licenciado y académico BULMARO PACHECO MORENO, libro cuyo título es sencillamente más que elocuente: “Sonora: narrativa desde lo local. Hechos y personajes”…

Apenas ayer en la tarde recogí mi ejemplar en paquetería Tufesa. Excelente encuadernación, buena impresión y sobre todo, un magnifico cambio en el estilo de la narrativa del autor…

En una cuartilla, el coordinador de la bancada morenista en el Senado, RICARDO MONREAL, hace la presentación del libro de Bulmaro, evento significativo en su trayectoria periodística y como historiador pero además, cronista de los pueblos rurales de Sonora…

¿Cómo es el cambio?...

Es como ya lo esperaba, como yo me atreví en alguna ocasión a sugerirlo, con respeto y humildad: los relatos sobre personajes regionales y las crónicas sobre poblados, con diálogos explícitos, con espacios que permiten al lector no muy acostumbrado a la lectura, un mejor entendimiento de la narrativa…

Este cambio en el estilo de Bulmaro, me pareció estupendo y así lo externé ante algunos amigos míos…

Debo decir que este libro lo revisé, lo esculqué y lo evalué antes de empezar a leerlo formalmente. Lo primero que detecté es que si bien contiene relatos no publicados en periódicos, también tienen un lugar algunos de sus más célebres relatos y que incluyen poblaciones de la región del mayo pero también de Guaymas y Empalme y de la sierra sonorense…

CHAYO RUELAS, no podía quedar fuera de esta recopilación de artículos y leyendas del Sonora rural…

TOÑO LLANO ZARAGOZA, tampoco, figura legendaria en su comarca; Y FRANKIE GÁMEZ, aquel que fue vocalista de LOS APSON; y figuras tan emblemáticas del cenecismo como RAMÓN COTA BORBÓN. Y como CHICO NEYOY Y SANTOS GUZMÁN, y ‘El Sahuaripa’, a quien recientemente se le organizó un homenaje en el PRI estatal…

Se mete con la intriga histórica de un crimen sin resolver y lo presenta, el episodio, con esta pregunta: “quién mató a BENJAMÍN ALMADA?”…

Una historia para leerse: “Biébrich: el último día”. ¿Y qué decir de ‘Nacho Carnitas’?...

Sonora: narrativa desde lo local… Hechos y personajes, es un libro escrito y pensado para que cualquier persona lo lea con verdadero placer, por su claridad de exposición y por su sencillez literaria…

Ciertamente, esto le viene como anillo al dedo al huatabampense, quien recientemente recibió de manos del presidente del PRI nacional, ALEJANDRO MORENO, ‘ALITO’, un reconocimiento al mérito militante…

Si el colega y amigo andan alegre y cantarino por estos días, no lo culpe, tiene motivos sobrados para sentirse el mortal más feliz del planeta…

Terminaré de leer este libro, sus leyendas, sus relatos, de sus personajes a muchos de los cuales he conocido, y bueno, ya le contaré…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com