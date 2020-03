Más Eufrosinas en la marcha del 9 de marzo + Bloquean cuentas a la Luz del Mundo y de la corrupción

A propósito del próximo movimiento del 9 de los corrientes en la que las mujeres de México se estarán manifestando en contra de la violencia de género y el incremento de los feminicidios, traigo a cuento el nombre de Eufrosina Cruz Mendoza, zapoteca de pura cepa y el más claro ejemplo de perseverancia y tenacidad cuando se quiere llegar a ser alguien en la vida.

Eufrosina decidió romper con todo un yugo que significaban los usos y costumbres de su pueblo y de su propia familia cuando, cansada de ese entorno decidió no seguir con la suerte que habían llevado sus hermanas mayores a quien su padre la entregó en matrimonio a los 12 años de edad y a los 13, siendo todavía una niña tuvo que ser madre.

Ella decidió que en su familia y en su pueblo ya no habría niñas entregadas en matrimonio y su decisión y su lucha ha tenido grandes frutos:

Primero, luego de ser rechazada como aspirante a la alcaldía de su pueblo natal. Santa María Quiegolani, por su condición de indígena y de género, Eufrosina se convirtió en diputada y la primera mujer indígena en llegar a presidir la mesa directiva de su congreso local desde donde logró impulsar algunas reformas al Código Penal para permitir el derecho a las mujeres de votar y ser votadas.

Es gracias a ella que en la actualidad cualquier mujer que aspire a un cargo de elección popular en Oaxaca, su Estado natal, las mujeres ya votan y pueden ser votadas de tal suerte que a estas alturas, desde que su voz se escuchó fuerte en este y otros parlamentos del mundo, cada vez son más las mujeres que han llegado a convertirse en alcaldesas en los ayuntamientos regidos por usos y costumbres.

Sin embargo, el éxito no ha logrado cambiarla y ahora más que nunca se siente orgullosa de la comunidad de la que alguna vez salió, no para olvidar quien era y de dónde viene sino, para que su país la viera y supiera que también razona y piensa.

La exdiputada reconoce que no es fácil sobrevivir en las grandes ciudades en donde te ven de pies a cabeza, porque hueles a montaña y porque tus facciones y tonalidad de voz es diferente.

Ojalá que a la marcha del 9 de marzo se sumen muchas otras Eufrosinas, que han hecho posible que la voz indígena trascienda por encima de la inequidad y la discriminación de que han venido siendo objeto a lo largo de la historia de este país y ojalá también que este auténtico movimiento no se distorsione y se politice a favor de unos cuantos.

Se acuerda usted de los constantes videos que circulan en las redes en donde algunos pastores de iglesias identificados con algunas corrientes en los que hay de diversas líneas y nacionalidades, les piden a sus fieles que “sacrifiquen” parte de sus ahorros y algunas pertenencias.

En lo particular yo me negaba a que esto fuera verdad y hasta llegué a creer que algunas manos non santas estaban atrás de estas campañas y que lo único que se buscaba era el desprestigio de estas religiones, en la que los pastores hacían gala de sus dones divinos y adivinadores y ante quienes, los fieles caían arrodillados ante el mostrado poderío.

Desconozco a ciencia cierta si dentro de las acciones que acaba de dar a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, se encuentren algunos de estos pájaros de cuenta, pero en calidad de mientras, el funcionario nos anuncia que la mañana de este pasado miércoles, le fueron bloqueadas unas cuentas bancarias a integrantes del grupo religioso La Luz del Mundo, los que a juzgar por las cifras que maneja el funcionario federal, los señores tenían su buena “luz”, que no creo que sea producto de su trabajo sino más bien, “donativos” o limosnas recogidas a sus fieles seguidores”.

Por si quedara alguna duda, se trata de 359 millones 981 mil. 1321 pesos, en una cuenta y un millón 569 mil 236 dólares en otra.

El mecanismo resultaba de lo más fácil.

Según el señor Nieto, se detectó a un pastor de la tercera generación --al estilo de los viejos sindicatos, pues-- de esta religión quien presuntamente engañaba a sus víctimas a través de la fe, con el objetivo de que donaran sus pertenencias a la iglesia.

El gancho, por lo visto estaba en el premio a que se harían merecedores; el donador, el suertudote, pues, tendría el derecho de tener relaciones sexuales con las más jóvenes.

Por lo pronto y en calidad de mientras, según el señor Nieto Cervantes, ya han sido bloqueadas las cuentas de seis personas vinculadas a estos penosos casos, en tanto que por otro lado les fueron asegurados a terceros, que también estaban metidos hasta las chanclas en estos asuntos, unos 82 mil 483 pesos.

Y aún hay más; había también práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual.

De plano. Ni a cuál irle.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com