"Dios tiene dos tronos: uno en lo más alto del cielo y otro en el más humilde de los corazones" (D.L. Moody)

"Mientas más grande seas, más humilde debes ser". Es decir, hacernos más pequeños, cuanto más grande seamos, y hallaremos gracia ante el Señor. Porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. (Eclo. 3:19).

Tal vez no haya mensaje más sencillo de entender que este y más difícil de lograr. ¿Qué tanta importancia le damos a la humildad? Y no estamos hablando de ser pobres económicamente, puede haber ricos humildes y pobres enaltecidos. Contestemos lo siguiente: ¿Creemos que existen creyentes en Dios, que asisten a la Iglesia, que hacen obras buenas, qué escriben acerca del Señor, que hablan de Él, que lo proclaman, que cumplen sus mandatos, que leen la Biblia, que colaboran de diferentes formas, que son parte de grupos de apoyo, que dan limosna, que son bienhechores y que no sean humildes?...

La respuesta es: ¡Sí! Si, los hay. Los seres humanos a veces como que no le damos mucha importancia a la humildad o no conseguimos serlo porque el orgullo no lo permite.

Suele pasar que nos olvidamos que nada de lo bueno que hagamos tiene valor si no somos humildes ante nuestro prójimo y ante Dios. Pero preferimos pasar como ‘personas muy importantes’ y mirar para abajo al que consideramos inferior a nosotros. Sobre todo si poseemos una condición económica desahogada y los demás no. Y aún así, actuamos ‘como si nada’ y hasta nos hacemos notar ante los demás.

También mucha personas nos la pasamos diciendo que somos pecadores, sin embargo, no por eso somos humildes. Sin humildad ninguna otra virtud puede existir. Si un alma posee todas las virtudes y pierde la humildad, todas se desvanecerán.

Para acercarnos a Dios debemos ser humildes. No podemos acercarnos a Él si somos vanidosos, codiciosos, presuntuosos, malvados, traidores, prepotentes, egoístas, engreídos y orgullosos.

¡El asunto es serio! La soberbia y el orgullo son faltas muy graves que nos alejan de Dios y suelen colarse por la puerta más pequeña sin que nos demos mucha cuenta de ello y afectarnos poco a poco hasta volvernos altaneros y altivos, dejando a Dios y sus enseñanzas de lado... tan poco a poco, tan sin sentirse, tan gradualmente que no llegamos a entender que nos hemos alejado del Creador.

No debemos permitir que las cosas del mundo nos hagan ceder.

La humildad es muy necesaria, pues sin ella nadie puede entrar al cielo. Tengámoslo presente: en el infierno hay muchas almas que hicieron buenas acciones, pero que jamás practicaron la humildad, pero en el cielo todo el mundo es humilde.

La humildad es bella y necesaria, era desconocida en el mundo, pero el Hijo de Dios descendió a la tierra, para enseñarla con su ejemplo. En consecuencia, es una virtud necesaria para la salvación y como tal impuesta por Nuestro Divino Salvador, especialmente cuando dijo a sus discípulos: "Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón".

Jesús dice que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Por eso no podemos ser jueces ni para bien ni para mal, porque solo hay un Juez, y no podemos decir que no seremos castigados porque eso sería no sentir temor de Dios. Cualquiera de estos pensamientos tan elevados de nosotros mismos tan solo puede ser orgullo ante los ojos de Dios.

Ser humilde significa ser pequeño ante Dios, reducirnos de tal manera que Él pueda aumentar en nosotros, hacernos tan pequeños como niños porque de los que se asemejan a ellos es el Reino de los Cielos. Ser humildes es negarnos a nosotros mismos toda gloria y recompensa, y así enfocarnos en el interés único de amar y servir a Dios. Tenemos que estar totalmente desapegados de todas nuestras posesiones tanto materiales como espirituales, pues todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Y Él en su bondad no despreciará a los humildes sino a los orgullosos. ¡Si hay solo uno quien es bueno, entonces habrá que imitarlo!

Jesús nos ha mostrado a través de su vida en esta tierra que es muy necesario ser humildes, que tenemos que aceptar que somos tan insignificantes, que para Él no cuentan jerarquías, razas, posiciones económicas ni sociales, poder, ni nada material, y si nos basáramos en eso sería un error tremendo. Hay que pasar por la humildad y el abandono. Habría que descubrir lo que realmente somos: pobres, pequeños, desamparados. Y la única vía posible es el abandono entre las manos de Dios.

Si estamos escasos de humildad, tenemos que dejar de sentirnos dueños de las cosas y, reconociendo que todo es obra de Dios. Es el Señor quien nos ha dado lo que somos y tenemos, es así que... ¡nada es nuestro!

La palabra propia del humilde es: "gracias". Como dice San Agustín: "Para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos: el primero es la humildad, el segundo es la humildad, el tercero es la humildad...".