“Me canso ganso”, dijo en una parte de su discurso, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con esa frase se supone que quiso decir, todo lo que estoy prometiendo, lo tengo que cumplir

Diciembre y sus posadas. Estamos estrenando presidente de la República en la persona de Andrés Manuel López Obrador, un mexicano de origen tabasqueño, el cual de pequeño se alimentaba de un pez muy especial, al que se le conoce con el nombre de peje lagarto. Dicen los filósofos que la tercera es la vencida. Tienen razón esos señores, toda vez que el polémico político, luchó incansablemente para llegar a que le pusieran en el pecho, la Banda Presidencial. En la solemne ceremonia de toma de posesión, se observaron varios acontecimientos, entre otros, el discurso fue kilométrico, en virtud de que duró una hora con veinte minutos. La esbelta dama que estaba a espaldas del nuevo mandatario, muchas personas aseguraba que era de Guaymas. Si hubiera durado unos diez minutos más, el discurso, posiblemente Porfirio Muñoz Ledo, se hubiera quedado dormido. En caso de que hubiera durado unos quince minutos más, Enrique Peña Nieto, hubiera salido corriendo, en virtud de los señalamientos que estaba haciendo el nuevo mandatario acerca del desastre económico a causa del neoliberalismo, al haberse estancado el país en el transcurso de los últimos treinta y seis años. Y dale que dale, en frase tras frase, en marcar los errores en las administraciones pasadas. Peña Nieto se sobaba la cara con la mano derecha y se mostraba incómodo en su asiento. Y casi le gritaba a López Obrador: ¡Ya basta, señor presidente, cambie de tema!

Este diciembre no es la excepción para que disfrutemos del regocijo y la algarabía que se vive en el evento de las posadas. Por lo pronto, este columnista asistió a la que se llevó a cabo aquí en el esperanceño pueblo, en un elegante local ubicado en la esquina de las calles Morelos y Coahuila, escenificada con los miembros integrantes del Club de la Asociación de Padres de Familia del Itson. Fuimos arropados por el confeti, escuchamos música muy adhoc al momento, intercambio de regalos y taquiza de rechupete. Ahí compartimos el pan y la sal con Lety Valenzuela, Rosa Amelia Beltrán Esparza, Celia Álvarez Suárez, Belisario García, Teresita Salcido, Carmen García, Chuyito Luna Encinas, Patty García, José Javier Bórquez, Salvador Beltrán Esparza y su esposa Vanesa, etc., etc. Fueron cinco horas de mucha alegría y consumir ponche, cochinita pibil y chicarrones en salsa verde.

Santoral… Por ser sábado 8, se festeja a la Inmaculada Concepción de María, aquí en Esperanza, el festejo es con favor religioso por ser la Patrona de esta bella comunidad. La conocemos como la Purísima Concepción. Por lo tanto, las Conchitas y los Conchitos, son los merecedores de abrazos y apapachos. También los que fueron bautizados con los nombres de Eucario y Sofronio… Por lo que respecta al domingo 9, Juan Diego, Leocadia y Próculo, son los que van a recibir a sus amistades en sus domicilios. Para el lunes 10, les corresponde a Nuestra Señora de Loreto, Eulalia y Melquiades, brindar con las personas que asistan a felicitarles. Era 8 de diciembre de 1886, cuando nació en Guanajuato, el muralista mexicano Diego Rivera. Posiblemente haya sido pariente de Angélica Rivera… Era 9 de diciembre de 1474, cuando nació Juan Diego Cuauhtlatzin, mismo que fue canonizado en el año 2002, por el Papa Juan Pablo II… Era 10 de diciembre de 1896, cuando murió Alfred Nobel, químico sueco inventor de la dinamita.

Sin muchos preámbulos, ya no están en la nómina federal, las pensiones de los expresidentes y, la pregunta obligada es y ¿ahora de qué van a vivir esos personajes de la política nacional? En el caso de Carlos Salinas, pues de los intereses bancarios… Por lo que corresponde a Ernesto Zedillo, de empleado de una empresa ferroviaria en Estados Unidos e impartiendo clases en alguna universidad estadounidense… En lo que toca a Vicente Fox, de la cosecha del brócoli y la venta de botas… A Sasha Montenegro, pues no le queda más que volver a filmar en la pantalla grande, en la línea de desnudos, como en años anteriores, antes de relacionarse con José López Portillo… Por lo que respecta a Felipe de Jesús Calderón, de las utilidades relativas a los ingresos que le otorguen los integrantes del partido político que trae en mente fundar… El más reciente de los expresidentes jubilados, Enrique Peña Nieto, formar un gimnasio en donde les dé consejos a los feos para que se transformen en guapos… Luis Echeverría, de lo que sus amigos del alma, tengan a bien darle dadas las circunstancias que, a sus 96 años de edad, ya ni puede ir a los bancos a efectuar operaciones de retiro.

Ese primer discurso del nuevo presidente llevaba un párrafo en el que aparecían puras letras en mayúsculas, y decía así: “PROMETO QUE ACABARÉ CON LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”… Las otras promesas no iban marcadas con mayúsculas, pero esperamos los mexicanos que, nuestro mandatario no nos dalle, en eso de no robar, no mentir y no traicionar.

Aquí en la corresponsalía no quitamos el dedo del renglón para manifestar nuestra hipótesis de que se baja el cero y no toca.