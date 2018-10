México, entre la espada y la pared en el caso del éxodo del hambre

Ahora sí que ya éramos muchos y parió la abuela.

A partir del ingreso forzado de cerca de cuatro mil personas entre hondureños, salvadoreños y guatemaltecos a suelo patrio, el eterno problema migratorio que tenemos con Estados Unidos amenaza a convertirse en una descomunal crisis que no bastará con que Trump levante uno o varios muros en la frontera norte.

El problema es que, contrario a la propuesta de López Obrador de otorgar una visa temporal a quien así desee hacerlo, el éxodo de centroamericanos que la tarde de este pasado viernes entró a México a fuerza de violencia, no busca a México como refugio o destino.

Es el puente entre el hambre y la violencia con rumbo a la esperanza.

O dicho más crudamente; es el hambre pidiéndole a la necesidad cuando, como vemos, esa misma masa que traspuso la frontera sur de México, es el mismo resultado, son el mismo producto, las mismas víctimas del llamado capitalismo feroz que aquí en México ha dejado 50 millones de compatriotas con pobreza y de estos, un 20 por ciento en pobreza extrema.

El resto, cansados de esperar de que las cosas cambiaran en México, desde hace mucho la enfilaron con rumbo al mismo destino que ahora buscan los vecinos centroamericanos.

Y no es que sea consuelo pero lo que estamos viendo en estos momentos es la fiel copia del problema que desde hace mucho hemos venido viendo en los países de Europa como Francia y España en donde se vive la misma tragedia, la misma lucha del hombre contra el hambre, pero, aquí el pero, países como Suecia, por ejemplo, reconocida a nivel mundial como la ‘súper potencia humanitaria’ con más de 350 mil refugiados admitidos desde 2015, ha tenido que enfrentarse a los pobres de su país que la han puesto en un predicamento; entre escoger la sana convivencia para los suyos o el freno a sus políticas de puertas abiertas para la inmigración mundial.

Cualquier parecido con lo que pudiera ocurrir aquí en México, será meramente coincidencia y lo que naturalmente iría en contra de los planes de permanencia en el poder por parte de la izquierda mexicana.

Eso, sin descontar el polvorín en que se ha convertido a partir de ya el problema migratorio local cuando por un lado, por el sur, concretamente, tenemos una masa amorfa con cara de hambre y desesperación que ve en México su salida de lo paupérrimo a una ruta de la esperanza y por el norte, un monstruo insensible que hasta ayer sábado amenazaba con cerrar el paso a los mexicanos, con o sin visa, en castigo, según Trump, a que el Gobierno de Peña no ha podido o no ha querido convertirse en el muro militar que los gringos quisieran para frenar el éxodo del hambre y necesidad que vimos esta tarde del sábado, con cara de padres, de madres y de niños en la desesperación y contra lo cual no parece haber remedio.

Primera llamada.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Pues si de la víspera se saca el día, César Duarte, el exgobernador de Chihuahua tendrá que ampliar su radio de escape y traspasar la frontera gringa con otros rumbos.

Ahora te explico.

En reunión que acaban de tener el gobernador vecino y Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño le ha prometido que en cuanto ponga sus pies en Los Pinos, perdón, en Palacio Nacional a donde se irá a vivir, iniciará con los trámites de extradición del exgobernador chihuahuense, Estado al que dejó con las arcas semivacías y cuyos dineros según el gobernador Corral habrían ido a parar a las campañas del PRI y a los bolsillos del leperazo que ahora anda a salto de mata por los caminos del norte.

Para los que apuntan, –apúntenlo bien y no lo pierdan de vista– el actual gobernador del Estado norteño es el único político de la historia moderna del país que ha puesto de cabeza al Gobierno Federal y concretamente al jefe del Ejecutivo actual al que tiene amenazado de llevarlo a juicio junto con buena parte de los llamados hombres del primer círculo del presidente.

Tan en serio así vienen las cosas para Peña Nieto y sus principales colaboradores que ya la consejería política del hombre al que ya le quedan menos de 45 días en el poder, trabaja en la solicitud de un masivo número de amparos, que van desde la presentación, investigación, apertura de carpetas y hasta contra las malas miradas de cualquier autoridad que pretenda echarles el guante.

Este penoso incidente se parece mucho al que por estos momentos atraviesa el exalcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio el ‘Maloro’ Acosta a quien la alcaldesa del exnaranjero pueblo, doña Célida López ya le tiene puesto el ojo a fin de que responda por las condiciones en que dejó a la ciudad capital, sobre todo en lo que tiene que ver a las arcas públicas de donde se llevaron, según la alcaldesa hasta las curitas del botiquín de primeros auxilios.

El mismo caso es por rumbos del vecino puerto de Guaymas en donde Sara Valle Dessens hace malabares para sacar adelante al buey de la barranca con la desventaja de que el exalcalde Lorenzo de Cima, tuvo la desfachatez de quedarse como parte del nuevo cabildo en calidad de regidor, posición al que tenía derecho al haber competido por la alcaldía en el extremo del cinismo… Sugerencias y comentarios; [email protected]