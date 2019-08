Militares de alto rango a las jefaturas policiacas de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa

QUE BUENO QUE PUBLICO el desplegado. Pero qué malo que lo haya hecho cuando la Mesa de Seguridad Nacional ya estaba programada para realizarse al mismo tiempo que medios como Proceso y Reforma, publicaban el desplegado en la Ciudad de México.

SARA VALLE DESSENS no supo calcular los tiempos.

Quería enviar—todo lo indica así—el mensaje de que esta Mesa de Seguridad era producto de su súplica al Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, con referentes tan conmovedores como la ejecución de nueve policías y dos funcionarios municipales de primer nivel.

¿El desplegado? Bien. Pero fuera de los tiempos. La mesa de Seguridad celebrada en Guaymas ayer, ya estaba agendada.

Como sea, la reunión de ayer arrojó, de entrada, noticias que muchos intuimos pero que no pensábamos que sucederían en lo inmediato.

Es evidente la desconfianza de los altos mandos castrenses a los municipales. Incluso, en muchos casos, a los estatales.

Según los primeros datos que circularon ayer en redes sociales, ya habrían sido autorizados los nombramientos de los nuevos Comisarios de Policía en Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa.

Es el corredor del crimen que señala en su carta Sara Valle.

Los nuevos jefes policiacos son los siguientes: Gral. de Div. D.E.M. GILBERTO LANDEROS, en Hermosillo. Capitán de Fragata ANDRES CANO AHUIR, en Guaymas. Capitán de Corbeta JUAN ALBERTO HERNANDEZ, en Empalme. Coronel de Infantería (Retirado) JORGE MANUEL SOLIS CASANOVA, en Cajeme, y General de División D.E.M. ISMAEL CERVANTES RAMOS, en Navojoa.

¿Tiene algún significado especial que el Gobierno haya decidido poner a militares de alto rango y mucha experiencia en estos cargos municipales?

Yo creo que sí.

La intención de militarizar los mandos policiacos, no es nueva. De hecho, ha sido una gestión que ya había intentado la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO.

Ignoro por qué esta iniciativa no había prosperado. Como sea, ya es un hecho y lo único que me hace ruido, es que Sara Valle haya politizado este esfuerzo.

En política las coincidencias tienen una razón de ser. No son fortuitas y a estas alturas del partido la alcaldesa de Guaymas ya debería de saberlo.

Déjeme contarle que en una de las fotos que recibí en mi correo electrónico, aparecen en un salón privado la Gobernadora Pavlovich, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ALFONSO DURAZO MONTAÑO, el Secretario de la Defensa, Gral. D.E.M. CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ y el Secretario de la Marina JOSÉ RAFAEL OJEDA DURAN.

Quiero suponer que la ciudadanía del Sur de Sonora y de la capital del Estado, ven con esperanzas todo este despliegue de parafernalia en materia de Seguridad Pública.

Es natural y comprensible que esto suceda en el ánimo de muchos sonorenses. Pero, ¡momento!, no es un cheque en blanco. La burra no era desconfiada, la hicieron a golpes.

Alguien dijo, no recuerdo quién, que la gente está hasta la coronilla de mesas de seguridad que luego resultan que no sirvieron para nada. Se han publicitado tantas veces en sucesivos sexenios sin que ocurra nada.

Hoy vemos nuevos funcionarios que buscan llevar a cabo lo que otros no pudieron o no quisieron hacer.

¿Qué es lo que quiere la sociedad?

Quiere que la violencia acabe ya, por amor de Dios. Quiere que haya paz. Quiere poder salir por las tardes y noches a pasear por sus ciudades sin llevar el Jesús en la boca esperando ver en qué momento quedará en medio de un fuego cruzado.

Un buen indicio sería que la delincuencia empezara a respetar al Gobierno.

Y es que cuando la delincuencia le falta al respeto a las autoridades constitucionalmente electas, es que las cosas andan muy mal.

Y la gente se asusta. Tiene miedo. Se siente vulnerable, desprotegida.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Secretario de Seguridad Protección Ciudadana, estuvo bien en su papel.

Y puedo pronosticar que, si esta cruzada sale bien, otro gallo le va a cantar para el 2021.

Por lo pronto, PETRA SANTOS, la incorregible Petra de San Luis Río Colorado, subió a redes sociales una foto tomada quién sabe dónde, en la que posa con una cartulina en las manos con esta leyenda: “Durazo, tenemos que hablar, dame la cara”.

Ah, qué Petra.

¿Mi opinión? Que fue imprudente, por inoportuna, doña Petra.

Pero ya lo dijo el de Bavispe en su cuenta de Twitter: “que no se legitime a través de la difusión en los medios las narcomantas. No se debe dar credibilidad y no son fuente de información para el Gobierno de México, porque están las instancias de inteligencia”.

¡Oh, la la!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, ¿SE ACUERDA USTED, CARO LECTOR, que le dije que GILDARDO REAL es uno de los tres políticos sonorenses que han sido hasta en tres ocasiones diputados locales?...

Los otros dos, fueron CANDELARIO NUÑEZ, creo que del Partido Popular Socialista y el cenecista RAMON COTA BORBON…

MIENTRAS TANTO, ME REPORTARON del Starbucks de la entrada Norte de Ciudad Obregón, al Diputado local por Cajeme, LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ, celebrando casi íntimamente—con amigos entrañables—su cumpleaños número 40…

Quienes compartían con él un rato de gran camaradería fueron ADRIAN AGUILERA, ROLANDO CRUZ, ONOFRE MUÑOZ y FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ…

A propósito del legislador cajemense, es el único de los diputados locales al que se ha visto trabajando en su municipio porque los demás han brillado por su ausencia…

A lo mejor por las vacaciones de verano, ya sabe usted…

A nivel Federa, también se ha hecho presente en su municipio en estas fechas, el Diputado Federal JORGE RUSSO SALIDO, quién ha estado día a día acompañando a los productores agrícolas en su desigual lucha contra las políticas del campo del Gobierno de la Cuarta Transformación…

Ni hablar: las cosas como son…

Y NO ES POR NADA, PERO ayer leí una de las crónicas periodísticas más bien estructuradas, ingeniosas y redactadas con gran estilo y vocación literaria, de la autoría del Periodista JOSE JAIME ATONDO, a quien tuve el gusto de conocer hace más de 25 años…

Atondo relata una historia de la vida real, de su vida, de la de don FAUSTINO FÉLIX SERNA, de la de don FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE y la de “El Tinito” FÉLIX CHÁVEZ…

Cuenta cómo conoció a don FFE y en qué condiciones económicas se encontraba un 24 de diciembre, sin un solo peso en la bolsa y en la cabeza rondándole la cena de navidad y los juguetes de los críos…

Ah, y las bebidas “para puchar la cena” …

Eran los tiempos en los que el Tino trabajaba como reportero de TRIBUNA DEL YAQUI, y andaba en esos menesteres en Hermosillo…

La verdad sea dicha, no sé cómo me perdí tantas crónicas en aquellos días, pues lo cierto es que nunca había leído nada de Pepe Atondo, aunque recuerdo haberlo mencionado en repetidas ocasiones en mi columna…

¡Larga vida para él y para mi querido amigo DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, que fue quién me envió la crónica!...

Es todo.

Le abrazo.

