Militarización policiaca, pero con mando civil

Ante la imposición de mandos militares en los cuerpos policiacos municipales en Sonora, las posiciones institucionales asumidas por Célida López Cárdenas en Hermosillo y Sergio Pablo Mariscal, en Cajeme, refrescan la idea de que esas nuevas jefaturas estarán supeditadas al mando civil.

Y es que la palabra ‘militarización’ de los cuerpos policiacos municipales en cinco de los principales poblados del Estado, se ha posicionado en la opinión pública, tras el anuncio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, al proponer una lista de nuevos mandos militares en las policías municipales de Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas y Hermosillo.

Sin embargo, en entrevista con el conductor radiofónico, Juan Carlos Zúñiga, la presidenta municipal de Hermosillo dejó muy clara la idea de que la mayor jerarquía en Palacio municipal, será ella y no un militar:

“La máxima autoridad en la ciudad soy yo y así se lo hice ver al general (Gilberto Landeros, nuevo comisario de Policía en Hermosillo) y claro, es un hombre inteligente y se me cuadró. Cuando Alfonso Durazo me planteó esta posibilidad le dije, querido Alfonso, mándame a un general que tenga claro que va a trabajar con una mujer con mucho carácter y porque no es fácil trabajar conmigo. Es rudo trabajar conmigo porque no tengo tiempo para equivocaciones”.

En el caso de Cajeme, el alcalde Sergio Pablo Mariscal dio posesión al coronel Jorge Manuel Solís Casanova como nuevo director operativo de Policía y Tránsito, atendiendo así el acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, pero determinó seguir manteniendo en su equipo a Francisco Cano.

“Existe un respeto de las tres instancias de Gobierno y según el reglamento municipal en Cajeme, no se requiere aprobación de Cabildo para designar al coronel Solís como nuevo director operativo.

A pesar de ello se entiende que la labor fundamental del coronel Solís será el establecimiento de estrategias para combatir la violencia desatada en esa región del sur de Sonora y reportará constantemente al Gobierno Federal.

El alcalde cajemense resaltó en entrevista para ‘Primera Plana Digital’, que se ha establecido una gran coordinación contra la violencia entre los tres niveles de Gobierno, de tal manera que se ha pasado de un mes de julio con muchos muertos a la disminución de ese escenario en las semanas más recientes.

Con estas posiciones ‘institucionales’ de Célida y Mariscal, queda claro que sí habrá militarización de los cuerpos policiacos municipales en las principales ciudades del sur del Estado, pero supeditadas a mando civil.

Los concesionarios del transporte urbano de Hermosillo que están sujetos a la suspensión de su trabajo por el Gobierno del Estado, determinaron ayer levantar el ‘plantón’ que durante dos días establecieron frente a la casa de la gobernadora Claudia Pavlovich, luego de llegar a un acuerdo que incluyó la entrega mensual de 10 mil pesos por concesionario hasta diciembre próximo, tiempo más que suficiente para encontrar una solución que les permita seguir proporcionando el servicio, lograr una indemnización o que les autoricen vender o rentar dichas concesiones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado por voz de su titular, Claudia Indira Contreras, informó ayer que la estrategia contra el narcomenudeo focalizada al sur del Estado, específicamente en los municipios de Cajeme, Guaymas, Empalme y Hermosillo, ha dado como resultado la detención de más de 670 personas, con la judicialización de más de 640 y la obtención de sentencia condenatoria contra 380 delincuentes… Son números positivos… Deberían reflejar un escenario menos violento en la región.

Y sin duda, quien se siente satisfecha con el envío de un militar a la Comisaría de Policía en su municipio es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens… Esta mujer dueña de una gran fatalidad por su ineptitud, prácticamente ha admitido que no puede combatir la violencia y pidió ayuda a través de un desplegado al presidente de la República, vencida, entre otras cosas, por el asesinato de agentes policiacos y hasta funcionarios cercanos… Ahora, cuando menos, ha reaparecido con una cierta mirada de optimismo.