Morena en Sonora está pagando por los errores cometidos en la designación de candidatos

EMPECÉ A ESCUCHAR LAS NOTICIAS a las 4:30 de la madrugada en el noticiario de RICARDO ROCHA. A eso de las 5 y cuarto dio a conocer las principales notas de primera plana de los diarios de la Ciudad de México. Todos, sin excepción, se referían a la recesión económica en la que ya se encontraba el país.

Alguno fue menos dramático pues adujo que de la recesión había pasado a ‘estancamiento’.

Un poco después —tal vez a las seis de la mañana— cambié de canal. Milenio ya estaba transmitiendo desde hacía un rato, la ‘mañanera’ conferencia de prensa de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Sentía desgano de ver la mentada conferencia de prensa. Tenía semanas de no verla y ayer se me ocurrió hacerlo sin saber a ciencia cierta por qué o para qué.

Estaba hablando LUIS NIÑO DE RIVERA, uno de los empresarios más moderados del sector privado en México.

“¿Qué hace este hombre en las mañaneras?”, me pregunté.

Luego la cámara enfocó a las primeras filas del auditorio. Me llamó la atención que no había periodistas en esas filas. Eran hombres elegantes. Muy elegantes, diría yo. Muy rápido, desfiló la imagen de CARLOS SLIM HELÚ.

“¡Caracoles! ¡Son empresarios!”, me dije.

Y entonces me levanté de la cama, me senté y la pantalla del televisor me atrapó.

Tomaron el micrófono otros hombres de empresa y cada uno fue informando algo que yo alcanzaba a comprender que era de suma importancia para el país.

Niño de Rivera desglosó una serie de datos que se referían a miles y miles de millones que el sector empresarial tenía ya listos para empezar a invertir en infraestructura y en otros rubros.

Era la voz de uno de los hombres de empresas más respetadas en México.

En el desglose, se habló de una parte de ese monto de cientos de miles de millones de pesos, para empezar a invertir en 2020. Desde luego, el Gobierno haría su parte.

Finalmente AMLO tomó el micrófono y explicó que empresarios y Gobierno llevaban ya tiempo reuniéndose para llegar a un acuerdo y echarlo a trabajar en unidad y por el bien de México.

Fue la carta que Amlo tenía bajo la manga. Logró contrarrestar el efecto de los titulares periodísticos.

¿Llegarán a concretarse estos proyectos de empresarios y Gobierno?

Eso nadie podría garantizarlo. Pero resulta muy significativo que ayer mismo CARLOS SLIM haya subido a su cuenta de twitter un pequeño texto en el que desestima ‘supuesta recesión’, de la que, afirmó, no es importante que crezca o no. Palabras textuales, informaría más tarde Grupo Fórmula.

Así las cosas en cuanto a la economía. Al costo, caro lector. Al costo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLO: ALREDEDOR de las tres de la tarde de ayer me llegó el siguiente mensaje. Textual:

“¡Qué vergüenza! Los regidores de Morena del Ayuntamiento de Cajeme acaban de aprobar en sesión de Cabildo la publicación de un escrito en apoyo a Evo Morales, lo mayoritearon, todos los regidores de oposición lo votaron en contra”.

Pues sí, es una vergüenza. Y más si el desplegado lo firma el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO…

¡Ah, qué las hilachas!...

MIENTRAS TANTO, USTED SEGURAMENTE está de acuerdo conmigo en que lo que sucedió ayer con el secretario del Ayuntamiento de Bácum, VÍCTOR MANUEL ARMENTA, es de suma gravedad…

Pocas personas conocían a este funcionario. Algunos vecinos consultados por el columnista, dijeron que solo sabían que era de Hermosillo y había sido colaborador del alcalde preso en Estados Unidos, ROGELIO ABOYTE…

No cabe duda: mal y de malas Bácum y se acumulan los errores cometidos en 2018, en los meses previos a las elecciones del 1 de julio…

A los operadores de Morena, no les dieron tiempo de seleccionar adecuadamente a sus candidatos…

Y ahora pagan las consecuencias…

Por lo demás, resulta muy triste ver cómo la vida humana ha perdido su valor más allá de quién se trate y lo que haya hecho…

Pero, bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir…

Y ACÁ, EN CAJEME, ME REPORTAN que este viernes de enfrente el aspirante por la vía independiente a la candidatura al Gobierno de Sonora, RICARDO BOURS CASTELO, se reunirá con exalcaldes de todo el Estado precisamente en la capital de Sonora…

Debo presumir que será una reunión interesante, especialmente porque es casi seguro que habrá exmunícipes de todos los rincones de la Entidad…

En todo caso, ya le contaré…

A PROPÓSITO DE POLÍTICA, el que está invitando al público en general para mañana jueves 28 de noviembre a una plática con un personaje al que en las redes sociales conocen como el ‘Tumbaburros’, es el jerarca estatal del PRI ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, a partir de las 17:45 horas…

Por cierto, ‘El Pato’ estuvo muy saludado en la reciente reunión que se llevó a cabo en el CEN del PRI y a la que asistieron decenas de sonorenses…

De Lucas envió una foto en la que aparece con MEMO HOPKINS y ONÉSIMO AGUILERA, paisano de otro destacado navojoense del mismo nombre: ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO…

ESE MISMO VIERNES, TAMBIÉN en Hermosillo, los ganaderos tendrán su cónclave con dimensión nacional pues vendrá su líder en la república y habrá gente de todas partes…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, desde ayer circula en redes sociales una noticia cuya veracidad me fue imposible confirmar…

Por tanto, se la paso al costo: que BROZZO, una voz que se ha caracterizado por su crítica sin concesiones a todo lo que represente el poder en México, deja de comunicarse con su público y se va del aire…

¡Qué lástima de veras!...

Mire usted: yo solía ver el programa de Brozzo en Foro Tv, de Televisa hasta que por presiones del poder, la empresa ya no le renovó el contrato…

Después de eso, ignoro si lo que esporádicamente me llegaba de él, era de un programa nuevo en otro canal o digital…

Pero igual, era tan crítico como el anterior…

No siempre estuve de acuerdo con él, lo cual es comprensible, y sí, con frecuencia se pasaba de tueste pero en el fondo, el saldo le era favorable…

Si fuese cierto que se va o ya se fue del aire, ¿por qué?...

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿se acuerda usted de CARLOS ZATARAÍN GONZÁLEZ, el estimado ‘Bebo’ que fue alcalde de Guaymas, diputado local y federal, y en los últimos años director de Concertación Social de Sedatu?...

Bueno, pues se acaba de reportar con sus cuates de Sonora a través de una foto en la que posa acompañado de sus hijos y su esposa en una tertulia familiar…

El ‘Bebo’ es una persona muy reservada en sus cosas y no ha soltado prenda en cuanto a sus planes, sobre todo después de la devastación de su partido, el PRI…

¿A dónde irá el ‘Bebo’?...

Muchas personas que le recuerdan con cariño me han preguntado por él. La verdad sea dicha, no tengo respuesta y esto es algo que Zataraín debería de considerar seriamente…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com