Muchos alcaldes y exalcaldes aspiran a ser candidatos pero no todos dan el perfil

A SERGIO PABLO MARISCAL se le vino el mundo encima cuando anunció su autodestape como aspirante a la Gubernatura de Sonora en las pizcas del 2021.

Objetivamente hablando, no por que no tenga derecho a aspirar a lo que él quiera. Está en su derecho. Esto no tiene vuelta de hoja.

El problema con el alcalde de Cajeme es que su administración se ha caracterizado por una serie de factores erráticos, malas decisiones, carencia de recursos para solventar los problemas más urgentes y un desaseo político que cada vez deteriora con más contundencia la imagen del munícipe.

Y por las circunstancias en que ese anuncio —el del autodestape— se dio la noticia de sus aspiraciones.

Fue grotesco el anuncio. Como una vacilada.

Ayer un cuate mío, analista él, me comentaba que, vacilada o no, Mariscal está en todo su derecho a hacer públicas sus aspiraciones.

Y me envió una larga lista de personajes que aspiran a lo mismo. Verbigracia: CÉLIDA LÓPEZ, que en más de una ocasión, ha externado su aspiración a ser candidata por Morena a la Gubernatura de Sonora.

Esto es verdad. A todos nos consta porque fue un anuncio ampliamente publicitado.

Sin embargo, a fe mía que ningún caso se compara con las circunstancias que rodean a Mariscal Alvarado.

Mal que bien, Célida ha realizado un Gobierno progresista, ella ha mantenido un constante acercamiento con la gente y esto es fundamental para alguien que quiere construir una carrera política.

¿Mariscal se ha dejado ver por las calles, dialogando con la gente, dándole esperanzas a los desesperanzados, apapachándose con los que quieren saludarlo, ofreciendo compromisos, explicando, mostrando optimismo ante la crisis económica por la que atraviesan los gobiernos municipales del país?

Y bueno, todo eso que hace de un político un hombre popular, aceptado por el pueblo.

¿Cuántas veces se ha topado usted con el alcalde en una calle despedazada de las muchas que hay, así en Ciudad Obregón?

Digo, porque yo no he tenido esa oportunidad.

Sabemos que no toda la culpa la tiene el presidente municipal. Creo, sinceramente, que le apuesta a un apoyo grande de la federación, cuyo presidente es el fundador, creador y diseñador del partido que llevó al poder municipal a Sergio Pablo Mariscal.

Pero las cosas no son necesariamente así.

Entre gobernantes y gobernados, debe de haber una real conectividad. Un puente de entendimiento que haga comprensible la relación entre el poder y quienes mantienen a quien lo encarna en el sitio en que está.

Mariscal no es político. Y este es el punto. Llega a este puesto por uno de esos insospechosos golpes de la fortuna.

¿Y qué fue lo que pasó?

De pronto se vio sentado en el confort de una oficina desde la cual él siente que está por encima del resto de los ciudadanos y allí, en ese cenáculo de poder, se enclaustra en una burbuja a donde no le llegan los lamentos de los ciudadanos, ni los reclamos de apoyo, ni las ‘mentadas’ de todos los días de quienes sufren los estragos de una infraestructura vial casi por completo despedazada.

Y equivoca la vocación del ejercicio del poder.

¿Y tiene derecho a aspirar a la gubernatura de Sonora, argumenta mi cuate?

Por supuesto que sí. Es un derecho inalienable.

Pero hay de derechos a derechos.

MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, la controvertida alcaldesa de Navojoa, también ha hecho saber que tiene aspiraciones para la estatal en las elecciones del 2021.

Al principio, a mí también me pareció una vacilada. Pero como la exclamación de ‘Chayito’ no tuvo eco en los medios sonorenses, me olvidé del asunto.

Como periodista, este tipo de incidentes pueden ser temas de análisis político más o menos interesantes. Y nadie debe de extrañarse por ello.

“Chayito Quintero quiere ser gobernadora, pues que bueno. Es su derecho. Y también muy si ridículo”.

Y lo mismo vale para Célida, la de Hermosillo, a quien, empero, se le ven más posibilidades.

Bien vistas las cosas, Mariscal, ‘Chayito’, la de Navojoa y Célida la de la capital del Estado, no son las únicas ediles que han aspirado, estando en funciones, a ser candidatos o candidatas a la Gubernatura de Sonora.

La propia progenitora de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, en algún momento de su periodo como alcaldesa de Hermosillo, sintió que podía aspirar a ser gobernadora.

Doña ALICIA ARELLANO TAPIA tenía todos los merecimientos para serlo. No se le dieron las circunstancias y, los decires de la gente en ese tiempo eran en el sentido de que se le atravesó el entonces gobernador SAMUEL OCAÑA GARCÍA.

Pero, ¡caramba! Nada qué comparar con el caso de Cajeme o de Navojoa. Doña Alicia ya había sido alcaldesa de Magdalena de Kino, senadora y creo que diputada federal.

Ahora mismo suenan otros nombres para la estatal sonorenses en el 2021.

Hay sonorenses que ya fueron alcaldes y hoy suenan para ser candidatos al Gobierno del Estado. Otros, incluso, para volver a ser presidentes municipales.

Exalcaldes que han expresado su aspiración por la Gubernatura, el guaymense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ.

Él fue presidente municipal de Guaymas, fue un buen gobernante y su aspiración se antoja lógica.

Hasta ahora, sigue siendo válida la suposición de que, de ser candidato, lo sería por el PAN.

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, pese a su derrota del 2015 ante Claudia Pavlovich, no quita el dedo del renglón.

Se antoja remota la hipótesis pero se conformaría con ser candidato a la presidencia municipal de Hermosillo. Ya lo fue y lo hizo bien.

Como bien lo hizo, con números sobresalientes por la buena administración, RICARDO BOURS en Cajeme, que va por la gubernatura, en principio por la vía independiente pero a estas alturas lo más probable que vaya sobre una sólida plataforma construida con tres partidos políticos.

Por lo pronto, hay signos de que ya está ‘amarrado’ Movimiento Ciudadano.

Bueno, digo yo.

Otro exalcalde que ya anda en campaña rumbo al 2021, es ERNESTO GÁNDARA CAMOU, ‘El Borrego’.

Fue un buen alcalde de Hermosillo. Tiene derecho y tiene ‘derechos’.

ERNESTO MUNRO PALACIO fue presidente municipal de Puerto Peñasco. Jamás ha negado sus aspiraciones. Quiere ser candidato por el PAN a la Gubernatura de Sonora.

También está MARÍA DOLORES DEL RÍO, exalcaldesa de Hermosillo. Ella iría por Movimiento Ciudadano, pero me temo que ya se le fue ese camión y, si no se pone sus moños, podría ser una excelente candidata a la presidencia municipal de la capital.

Tiempo al tiempo.

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com