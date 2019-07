Muy temprano empezó el fuego amigo al interior de Morena de cara al 2021 en Sonora

EL MAGNÍFICO ARTÍCULO DEL periodista ANDRÉS BECERRIL, del diario Excélsior, en torno de la personalidad del poderoso secretario particular del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, levantó ampolla en círculos sonorenses en la Ciudad de México, y de paso, rebotó en las redes sociales de Sonora.

Ciertamente, fueron muchos los que se hicieron eco de este artículo, que a Becerril le fue encargado por la empresa de OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA, para ser publicado este domingo anterior.

La vida me permitió estar enterado de su artículo desde el viernes pasado.

Él compartió en su artículo algunos puntos de lo que platicamos. Fue generoso conmigo y lo agradezco mucho.

¿Cómo sucedió todo?

Bueno, como suelen ocurrir todas las cosas que al final del día resultan muy interesantes.

Iba a la mitad de los Rumbos que se publicarían el sábado, cuando mi nieto Mario subió a mi refugio de trabajo un tanto exaltado.

—Abuelo, el señor Andrés Becerril te llama del periódico Excélsior— dijo.

Intrigado, tomé la llamada. Luego de identificarse, me explicó que le habían pedido un perfil del señor ALEJANDRO ESQUER VERDUGO. Que buscando aquí y allá, había dado con mi columna y se dio cuenta que había varias menciones del secretario particular de López Obrador.

De entrada, le dije que era muy probable que ellos en México tuvieran un mejor conocimiento de la vida política y profesional de Alejandro. Que en Sonora no es muy conocido pues se había mudado a la Ciudad de México a cursar la carrera de Ingeniería cuando terminó la preparatoria en el Itson.

Esa tarde del viernes platicamos en un par de ocasiones. Me dio mucho gusto poder aportarle algunos datos que amigos míos obtuvieron con un miembro de la familia Esquer Verdugo.

Andrés Becerril consiguió el resto de la información, la que concierne a su trayectoria profesional —muy ligada al ingeniero CÉSAR BUENROSTRO— y política.

Quise hacer esta precisión porque era necesario establecer el interés que existe en el equipo del presidente —y en el propio presidente— de impulsar al obregonense y situarlo en la carrera por la candidatura de Morena al Gobierno del Estado.

Y porque, casi al mismo tiempo, están sucediendo cosas que dan en qué pensar.

La burra no era arisca, ya sabe usted.

Es evidente que existe una guerra sucia en redes sociales en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Bastante dura, bastante sucia.

Mire usted: bien se sabe que en política no existen las coincidencias. Cuando ocurren cosas tan paralelas, es porque alguien quiso que así fueran.

¿Quién o quiénes tienen interés en defenestrar la figura del nativo de Bavispe?

Pues quién sabe.

Pero resulta que esta campaña ‘negra’ se da en los momentos en que un prestigiado periódico de la Ciudad de México, publica un reportaje-artículo muy completo, muy documentado, sobre el hombre que quizá es el más cercano a López Obrador.

Sin necesidad de preguntárselo, es presumible que Esquer Verdugo quiera ser candidato a la Gubernatura de su Estado.

Esto es perfectamente comprensible.

Como comprensible es que Durazo aspire a la misma posición, aprovechando la irrepetible oportunidad que le presenta la vida.

Pero, insisto: ¿de dónde viene la campaña ‘negra’?

He ahí la cuestión.

Bien vistas las cosas, hoy por hoy a Morena se le complican sus circunstancias pues no es ningún secreto que en Sonora hay una profunda división entre morenistas.

Es cierto: muchos están a favor de Durazo. Pero también es cierto que a la hora de la gran decisión la mayoría tendrá que aceptar lo que de muy arriba les dicte el nuevo Tlatoani.

Yo no vislumbro nada que me haga pensar o creer que la decisión al interior de Morena va a ser absolutamente democrática. No es lo que otros factores nos muestran. Este es un Gobierno personalista, esto no tiene vuelta de hoja.

Y esto se verá reflejado en los acontecimientos morenistas que tengan que ver son el 2021.

¿Será, acaso, que AMLO quiera que Durazo siga al frente de su actual encargo y que su amigo y colaborador, también de Sonora, se venga a Sonora para continuar su proyecto de largo plazo?

No se me antoja descabellado.

¿Y ANA GABRIELA GUEVARA?

Habría qué ver que tan bien librada salga de su actual conflicto.

Y en qué medida los sonorenses estén dispuestos a refrendarle el cheque en blanco a López Obrador y sus candidatos.

Insisto: Sonora no es el sureste.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Las redes divulgaron ayer una información entre chusca y dramática: resulta que en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, el alcalde CARLOS TENA NEVAREZ, cansado de recibir quejas de los ciudadanos por el mal comportamiento de los funcionarios públicos contra la ciudadanía, concibió una muy imaginativa ocurrencia: disfrazarse de indigente para corroborar si los señalamientos de tantos gobernados tenían sustento…

Así lo hizo y comprobó que, en efecto, sus colaboradores daban un trato prepotente e infame a la gente de esa municipalidad…

Claro que, al descubrir de quien se trataba, del asombro la gente pasó a la carcajada…

Este munícipe bien podría reelegirse si está en su interés…

TENGO, PARA MÍ, QUE ESTO mismo deberían de hacer algunos alcaldes —y alcaldesas— de Sonora…

Por ejemplo, CÉLIDA LÓPEZ en Hermosillo, ROSARIO QUINTERO, en Navojoa, y SARA VALLE DESSENS, en Guaymas…

No precisamente para verificar si sus colaboradores tienen un buen comportamiento con los ciudadanos sino para que sepan qué piensan de ellas sus gobernados…

Por lo pronto, me reservo un comentario sobre Célida López y la situación imperante en el Organismo Operador del Agua Potable de la capital, del desbarajuste que existe en esa dependencia y quiénes han sido los que se hicieron de mulas, Pedro, desde los tiempos de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS…

¿Mañana?... Pudiera ser…

¡EUREKA! YA REGRESÓ BULMARO PACHECO MORENO de su viaje ‘al viejo continente’, como solían escribirlo nuestros ancestros, especialmente en sus textos de socialité… O mejor: en la famosa ‘Ensalada Popof’ de AGUSTÍN BARRIOS GÓMEZ, en El Heraldo de México, en su primera etapa, cuando pertenecía a la familia Alarcón…

Excelente su crónica de ayer lunes de cuyo contenido ya platicaremos…

Es todo.

Le abrazo.

