Ni México va rumbo al socialismo ni hay terrorismo fiscal; lo que hay es un nuevo sistema de facturación instantánea: ABM

A partir del primero de enero usted y yo estaremos siendo testigos de un nuevo sistema de facturación instantánea en pagos con tarjetas de crédito y débito, pero su implementación está muuuuy alejado con lo que dicen en las diversas campañas que se han desatado en las redes sociales.

El único objetivo que se persigue con la emisión de facturas instantáneas es facilitar la vida de los contribuyentes y tan tan.

Ni México va que vuela con rumbo al socialismo con esto, ni es cierto que los banqueros empezarán a comer chamacos en almibar a partir de que usted reciba una factura en cada una de sus compras.

Y por supuesto, tampoco irán a desaparecer de circulación las tarjetas de crédito y menos la de débito.

Aquí lo único que hay es una satanización sin el mínimo fundamento y con las ganas de jorobar.

Eso es todo.

Y por si quedara alguna duda de esto, le paso al costo lo que acaba de declarar, no el SAT sino la Asociación de Banqueros de México:

La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que la emisión de facturas instantáneas en Terminales Punto de Venta (TPV) sea una forma de terrorismo fiscal, ya que solo busca facilitar el proceso de facturación para usuarios.

“No hay más fiscalización ni es terrorismo fiscal (…) Quien piénse lo contrario, está mal enterado”, señaló el titular de la ABM, Luis Niño de Rivera.

El banquero alertó que en redes sociales se ha desatado una campaña para desprestigiar la medida del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al calificarla de un mecanismo para monitorear a los contribuyentes.

“En redes sociales se desató una campaña, muy violenta en contra del uso de las tarjetas de débito y crédito. Hay video de youtubers y similares que dicen que es para fiscalizar y que es terrorismo fiscal“, añadió.

Margarita Ríos Fajart, la titular del SAT por su parte, ha declarado que:

“Cuando entramos al SAT teníamos dos ejes: combatir la evasión fiscal y facilitarle la vida al contribuyente. En el lado de la evasión, ha quedado clara la estrategia; pero parte de nuestro trabajo es que no se vea un desequilibrio en los ejes”.

El mecanismo a seguir de acuerdo a Ríos Fajart y Niño de Rivera es el siguiente:

“El servicio de facturación instantánea se encontrará integrado a las terminales de puntos de ventas, mientras las tarjetas de crédito y débito contarán con la información fiscal del contribuyente, por lo que la emisión de la factura será rápida y sencilla”.

En opinión del dirigente de los banqueros, aquí no hay más fiscalización ni terrorismo fiscal.

Y por si quedara alguna duda de que nada cuanto se dice en las referidas campañas negras es cierto, Niño de Rivera aseguró que los señalamientos de redes sociales buscan desprestigiar el uso de las tarjetas y que los usuarios vuelvan a emplear dinero en efectivo en sus compras.

“Toda esta exaltación que hay en redes sociales, no sé por quién está promovida, no tiene ningún sentido. Nos está llevando al pasado para usar más efectivo”, precisó el banquero el que a su vez consideró una falacia que la gente piense que el SAT no conoce los ingresos de los contribuyentes.

“Si creen que el SAT no está enterado hoy con el método actual de emisión de facturas, entonces están mal informados. No hay una sola persona que perciba un ingreso formal que no lo conozca el SAT. Sabe cuánto ganaste cuánto pagaste de impuestos y cuánto te quedó”, advirtió el hombre de negocios.

Algo que hay que destacar aquí es que en su primera etapa, el programa será voluntario, por lo que el consumidor podrá decidir si quiere generar una factura. En caso de desearlo, deberá ingresar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en la terminal del punto de venta.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… El hecho de que Fox se haya vuelto ‘ojo de hormiga’, el que se haya dejado de ver en el escaparate de las redes sociales como ‘Feis’, Instagram y Twitter, ya ha empezado a causarle estragos al de las botas:

Su mamotreto llamado Centro Fox va en picada y a punto de desaparecer.

Las razones son muy sencillas; el tal Centro que no era más que un simple juguetito para el expresidente y que no le costaban un solo peso, ya le había venido costando al expanista.

Ocurre que al hombre le pasó exactamente lo que en su tiempo le ocurrió al expresidente Luis Echeverría, con su llamado Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo que al igual que el de Fox, era un escaparate más en el que ambos se rendían un culto a la personalidad y tan tan.

En el caso de Echeverría se le acabó el encanto y las ganas de figurar internacionalmente cuando a la llegada de Miguel de la Madrid decidió cerrarle la llave del sostenimiento público.

En el caso de Fox es exactamente lo mismo.

Es a la llegada de la Cuarta Transformación que no únicamente le suben la canasta con el dinero público sino le cortan de tajo el ingreso que se habían venido regalando de por vida a todos los expresidentes de la República y a falta de estos, a sus respectivas viudas.

Total que para no hacer más largo el cuento, el llamado Centro Fox ya cobró sus primeras bajas al despedir a más de 20 empleados ante la falta del dinero público.

Con esto se terminan doce años de dispendios mismos que le fueron garantizados en los gobiernos de su sucesor Felipe Calderón y el priísta Enrique Peña Nieto.

