No nos engañemos: en México no existen las condiciones para proteger a los periodistas

HE LEÍDO, NO SIN UN POCO de morbo periodístico, las columnas de los principales periodistas de Sonora, sobre el sainete MALORO ACOSTA vs HERAS PORTILLO.

En dos o tres espacios, saltó el nombre de MANLIO FABIO BELTRONES.

La verdad sea dicha, yo no encuentro material afortunado en este intercambio de señalamientos. No existen, de veras, signos de buena voluntad en ambos protagonistas, de abrirse el pecho y con el corazón en la mano, jurar que dicen la verdad y solamente la verdad.

¿Por qué el Maloro no hizo estas revelaciones en su justo momento?

¿Por qué hasta ahora?

En cuanto a FERNANDO HERAS PORTILLO, bueno, me parece que se trata de un personaje de escaso relieve político.

Como columnista, prefiero ocuparme del caso del asesinato del colega de San Luis Río Colorado, SANTIAGO BARROSO ALFARO, asesinado el viernes anterior a las puertas de su vivienda.

De la información que ya se conoce, se desprende que fue una ejecución al estilo del crimen organizado.

Igualmente, ha trascendido que recientemente Santiago hizo fuertes señalamientos en su portal Red 653, sobre un grupo de polleros y habría escrito sobre algo relacionado con JOAQUÍN GUZMÁN LOERA.

Pero más allá de todo esto, lo verdaderamente importante, es que de acuerdo a información obtenida de fuentes confiables, Barroso Alfaro no era un periodista del montón.

Tenía estudios universitarios, era catedrático en la Universidad de San Luis y gozaba de prestigio en el gremio periodístico.

Y algo relevante: solía ser crítico en temas muy sensibles.

Este perfil profesional y humano del colega sacrificado, hizo que en los altos niveles gubernamentales estatales y federales, voltearan hacia ese alejado rincón del Noroeste de Sonora con gran inquietud.

¿Algún grupo poderoso se sintió agraviado por algo que pasó al aire Barroso?

Pudiera ser. Sin duda será una de las primeras líneas de investigación.

Por lo pronto, el Gobierno Federal envió señales de que está atento a este suceso a través de un tuit enviado por ALFONSO DURAZO MONTAÑO, el sonorense mejor posicionado en el Gobierno.

Y la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, envió otro mensaje de condolencias por la muerte del periodista, y aseguró que habrá una investigación a fondo y llegarán hasta las últimas consecuencias.

Hasta aquí las cosas en el caso del comunicador ejecutado en San Luis Río Colorado.

Ahora bien: ¿Cómo está reaccionando el gremio en Sonora y a nivel nacional?

Hasta donde estoy enterado, los colegas de SLRC ya se están manifestando y se prepara una marcha hasta Palacio de Gobierno.

Algo similar, se dice, ocurrirá en la Ciudad de México.

Ojalá.

Aquí el punto es que en la última década se han registrado más de un centenar de periodistas asesinados.

Muy pocos se han resuelto, por no decir que ninguno.

Hace algún tiempo—cuatro o cinco años—fue asesinado al salir de una iglesia, un conocido periodista de Sinaloa. El entonces Gobernador MARIO LÓPEZ VALDEZ, El Malova, anunció que el crimen no quedaría sin castigo.

Malova terminó su periodo y no se castigó a nadie.

JAVIER VALDEZ, un laureado periodista de Culiacán, autor de varios libros, todos sobre el narcotráfico, fue asesinado en pleno centro de la capital sinaloense.

El actual Gobernador, QUIRINO ORDAZ COPPEL, prometió más o menos lo mismo: se hará justicia.

Pareciera que las autoridades se olvidaron de los colegas asesinados.

De ese más de un centenar de periodistas muertos con violencia, solo unos cuantos siguen siendo recordados por algunos medios. Principalmente Javier Valdez, en cuyo medio, Río Doce, hay un espacio permanente en el que se recuerda su muerte y su trabajo periodístico. Se han creado organismos para proteger a los periodistas. Se han creado instituciones para investigar crimen contra el gremio.

Hasta una Fiscalía Especial contra crímenes contra periodistas, se anunció con bombo y platillo.

Todo esto y la Carabina de Ambrosio, resultaron la misma cosa.

Lo cierto es que en el Gobierno—en todos sus niveles—ni siquiera se han atrevido a reconocer que no tiene capacidad para proteger a los comunicadores.

Esto no tiene vuelta de hoja.

Como verá usted, caro lector, hay temas más importantes en que ocupar nuestra capacidad de análisis de la vida pública, que conjeturar sobre quien dice la verdad entre dos personajes a quienes la sociedad les ha perdido la confianza.

Bueno, corrijo: un personaje que fue alcalde de Hermosillo y otro que, como empresario, difícilmente podría ser detectado en sus asuntos personales. Solo las autoridades.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: SE REALIZÓ la Asamblea en el Distrito de Riego, y sucedió lo que ya se veía venir: ganó el que aprobaron los Representantes de los módulos que integran el Distrito: MIGUEL ANZALDO…

Era el favorito, a qué más que la verdad…

Estuve un rato en la comida que se ofreció en La Palapa de ese organismo, al poniente de la calle 200, y esto me permitió escuchar la intervención del presidente saliente, ANTONIO FRONES GASTELUM, y del nuevo dirigente Miguel Anzaldo…

JUAN LEYVA MENDÍVIL, en su intervención, estuvo moderado y conciliador, mientras que SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, se mantuvo firme y disciplinado en su posición…

Por cierto, el evento de La Palapa, estuvo muy bien organizado y lo que sea de cada quién, los productores demostraron unidad en momentos en que el campo y los agricultores están enfrentando una situación de incertidumbre y acechanzas cada vez más visibles…

De todo esto se habló en la reunión-comida del sábado…

Por ahí, el gusto de conversar brevemente con el exalcalde de Cajeme RICARDO BOURS CASTELO, así como con los diputados, federal y local, JORGE RUSSO SALIDO y RAÚL (El Pollo) CASTELO…

Con el “Pollo”, una charla amplia y esclarecedora, sin duda. Buen tipo, explícito y gentil, y esto lo acaba de descubrir…

AHÍ ME TOPÉ CON ARTURO GAXIOLA, a quién conozco desde hace medio siglo, fuerte y optimista frente a la vida, en sus ochenta…

Dejo, para mañana, el resto de la lista, para dar espacio a un breve comentario sobre la plática que impartirá el martes 19 de este mes en la sede estatal del PRI, OTTO GRANADOS ROLDAN, que fuera Secretario de Educación Pública, Embajador en Chile, entre tantas cosas más…

La conferencia se denomina “Los restos de la Educación Superior en México”, y está programada para iniciar a las 17:30 horas, en el Salón Colosio…

Este evento lo organiza la Fundación Colosio en Sonora, la de BULMARO PACHECO y la Secretaría de Cultura de este instituto político…

Y POR ÚLTIMO, A PARTIR UN PIÑÓN estuvieron el sábado en la mañana en el comedor El Embarcadero del Hotel Marina Terra, de San Carlos, ANTONIO ASTIAZARÁN, DANIEL TRELLES, ROBERTO LEMEN MEYER y AGUSTÍN RODRÍGUEZ…

Es todo.

Le abrazo.

