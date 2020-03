No se les entiende: en el Congreso Local Morena se opone a la propuesta de la segunda vuelta

HACE UNOS DÍAS ALGUIEN ME envió un video a mi whatsapp. Jóvenes legisladores locales en el Congreso sonorense, se alternaban a cuadro. El primero en aparecer era el diputado local por el PAN, EDUARDO URBINA, según me precisaría un muy querido amigo, fundador de Acción Nacional en Cajeme y todavía con pensamiento activo y muy interesado en lo que está pasando en su entorno.

El otro, me dicen que es RAÚL CASTELO, mejor conocido como ‘El Pollo’.

Confieso que no le reconocí a primera vista. Como que se hizo un nuevo look. No lo sé pero le vi muy cambiado. Con todo, mi amigo, el que reenvió el video me aseguró que se trataba de ‘El Pollo’.

Urbina, el panista, estaba proponiendo que se apruebe la segunda vuelta en elecciones para gobernador y para los municipios de Sonora. Y explicó las ventajas de este método que ha demostrado en otros países su eficacia y su importancia para las democracias occidentales.

Un punto, en particular, resalta de entre todos: con la segunda vuelta, el que obtenga 51 puntos o más del total de los votos, llegará al cargo fortalecido pues contará con la mayoría de los votos sufragados.

Pues sí, un razonamiento muy sencillo y válido.

‘El Pollo’ Castelo intentó objetar al panista Urbina. Pero fue arrasado por la contundencia de los argumentos de Eduardo.

Este, que aparentemente sería un flancito para ‘El Pollo’, lo atajó presentando ejemplos de lo que puede suceder cuando todo se decida en una elección de una sola vuelta. Y señaló los casos de los gobiernos municipales de Navojoa (ROSARIO QUINTERO); de Cajeme, (SERGIO PABLO MARISCAL); Guaymas (SARA VALLE DESSENS), y aquí cesó su enumeración tal vez porque la alcaldesa de Hermosillo, CÉLIDA LÓPEZ, tiene orígenes panistas o a lo mejor simplemente porque considera que ha hecho un buen gobierno.

Como sea, la de la segunda vuelta es un método que muchos ciudadanos aprueban y estarían satisfechos si los diputados se lanzan al ruedo con la propuesta.

Ahora bien: ¿por qué el ‘Pollo” Castelo se opuso a la propuesta de Urbina?

La respuesta difícilmente la vamos a encontrar en un legislador de Morena. Pero lo cierto es que este sistema podría ser válido para todos los candidatos sin importar a que cargo aspiran.

Mire usted: uno de los atractivos que yo veo en el método de la elección de segunda vuelta, es que si los ciudadanos tienen un tiempo extra para verificar su decisión y se dan cuenta que se equivocaron, tendrían la opción de corregir y dársela a otros ciudadanos que no votaron en la primera vuelta.

Lo que sea, no hay duda que este método tiene varias ventajas.

Esto mismo lo reflexionaba con el licenciado CARLOS AMAYA RIVERA, panista de origen y exdiputado allá en los años ochentas y a finales de los setentas, brillante orador en su tiempo y un magnifico analista político en la actualidad.

“¡Interesantísimo!”, resumió su punto de vista en una sola palabra.

Ahora mismo, caro lector, la comunidad universitaria del ITSON, ha experimentado el método de la segunda vuelta en su actual proceso de renovación o de reelección, de su directiva y naturalmente, la cereza en el pastel de la contienda: la rectoría.

Como bien se sabe, la elección para elegir rector, se realizó el pasado martes 3 de marzo. Contra todos los pronósticos, el rector JAVIER VALES GARCÍA, empató técnicamente con su más cercano competidor, JESÚS HÉCTOR HERNÁNDEZ: 38.2 de Javier Vales, por 38.4 de Jesús Héctor.

Para muchos, la pregunta ahora sería: ¿buscarán los contendientes con mayor número de votos llegar al método de las alianzas, ahora que están de moda? O sea, votos a cambio de cargos, como en algunas democracias de Europa.

Allá les ha funcionado. Y si funcionan en todo un país de avanzada civilización, ¿por qué no habría de funcionar en una institución universitaria?

Bueno, pregunto yo.

Esto podría mejorar la calidad del resultado de la elección de rector. Ayer mismo lo dije en estos Rumbos: el resultado no tiene sentido porque pasó por alto el buen desempeño que ha demostrado el rector JAVIER VALES, a lo largo de los últimos 4 años.

Y esto no tiene vuelta de hoja, señor mío.

Tengo, para mí, que todo podría tener un final más o menos satisfactorio, si se hacen acuerdos de caballeros, a pesar de que existen antecedentes que obligan a poner en tela de duda esta posibilidad.

A saber: todos los candidatos y la candidata afirmaron públicamente ante toda la comunidad universitaria que no irían a una alianza.

Pero esto fue antes. Ahora podrían haberlo analizado y buscar esa alianza cuando el empate es prácticamente irrelevante.

Es como empezar de cero y, bien vistas las cosas, una segunda vuelta favorecería más al rector Vales que a su adversario.

Así funciona en política y quien diga que en una elección de rector no hay política, miente por ignorancia o deliberadamente. Toda actividad en la vida es política, si bien con diferentes ropajes.

Yo me quedaría con estas palabras de un cajemense que ha seguido de cerca esta competencia: “veremos si en los hechos son congruentes con sus dichos o si más bien la mentira, el engaño y la manipulación han llegado para quedarse en la vida de la institución”.

¡Gulp!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, EL MIÉRCOLES en la mañana una veintena de empresarios se reunió en el Café Bibi, con el secretario de Seguridad Pública Estatal, con el propósito de establecer vínculos de información y estratégicos para buscar, a la mayor brevedad posible, una coordinación que permita combatir exitosamente la violencia y la inseguridad en su conjunto…

Realmente, fue un encuentro necesario porque bien se sabe que el horno no está para bollos y que los empresarios por esa misma razón, se retraen en sus intenciones de invertir más en la región…

Honestamente, la mayoría de los empresarios convocados entendió que se trataba de un primer paso para llegar a acuerdos más concretos y productivos…

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, DAVID ANAYA COOLEY, se abrió de capa y les explicó la situación real que se tiene en estos momentos y la necesidad de que el sector productivo colabore en esta nueva estrategia…

Déjeme contarle que esta reunión estaba condicionada por los empresarios a que no se mencionaran sus nombres, es decir, se tomarían todas medidas precautorias posibles pues esto sería la primera de otras reuniones…

De hecho, en la reunión en el Bibi, no hubo prensa y la discreción fue notable…

¿Y qué fue lo que pasó?...

Que alguien tal vez deseoso de protagonismo “filtró” sus propias declaraciones y sus puntos de vista personales, y ojalá que esta acción no malogre la de por su precaria coordinación que se ha logrado…

Ciertamente, Anaya Cooley sí tiene estrategia y es un hecho que faltan muchas cosas para decir que esto ya está listo para la lucha, pero debe entenderse que en toda batalla se necesita confianza y voluntad para salir avante…

Como digo, ojalá que esta indiscreción no dé al traste con las buenas intenciones y que, en el futuro cercano —inmediato diría yo— haya otros encuentros…

Ojalá….

Es todo.

Le abrazo.

