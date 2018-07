No tienen remedio: ¿con qué cuadros jóvenes quieren rescatar al partido tricolor?

SERENADAS LAS PASIONES, ya recuperados del shock de los primeros días, los priístas empiezan a ver con sangre fría lo que está pasando en su partido.

Yo he platicado con muchos de ellos en estos días. Están enojados. Sobre todo desde que vieron la fotografía en un diario de la Ciudad de México, donde aparece una docena de exdirigentes nacionales reunidos supuestamente para buscar un posicionamiento frente a lo que les pasó en las elecciones del 1 de julio.

Esos rostros no les gustaron a los militantes.

No diré que todos les cayeron mal pero sí la mayoría.

Lo peor es que la llegada de CLAUDIA RUIZ MASSIEU, aunque haya sido por prelación, manda una señal que en nada favorece al partido y lo que se supone se pretende hacer de cara a la costosísima derrota.

Dicen que es más de lo mismo. Yo lo definiría de este modo: peor de lo mismo.

Me cae.

Algunos periódicos de la capital del país, aparecieron con titulares como ‘exdirigentes del PRI al rescate’.

¿Al rescate? ¿Quiénes? ¿IGNACIO PICARDO PAGAZA? ¿El excacique de Hidalgo ADOLFO LUGO?

¿Quién?

¿Dónde están los liderazgos jóvenes del PRI, con los que se supone que podría renovar la estructura humana de ese partido?

He ahí la cuestión.

A mí me queda claro que no aprendieron la lección del domingo 1 de julio. Y esto es imperdonable.

Lo que sucedió —ya se ha dicho hasta la saciedad— fue producto del hartazgo de los ciudadanos.

Por cierto, ya es la hora de empezar a procesar análisis serios sobre la ‘calidad’ política y profesional de muchos de los morenistas que van a integrar las cámaras legislativas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Tenemos el deber de ser objetivos. Absolutamente todos. Sin distingos de simpatías políticas, ni de partidos.

A nadie con sentido común se le puede escapar que muchos diputados locales electos simplemente no saben qué van a hacer ahora que se integran a los congresos estatales.

No están preparados para ello. No se lo esperaban. Los hicieron candidatos porque Morena, como partido joven, carecía de estructura y de afiliados con experiencia política.

Llegarán a los congresos si atinar a entender que harán ahí, cómo actuar, que proponer.

Lo cierto es que hay algunos que ni para el caso.

Claro que así suele ser cuando un movimiento social como el de Morena arras en una elección. El pueblo acude a las urnas a votar, no por convicción sino por simpatía, por emoción.

Ayer mismo platicaba con un entrañable amigo, exalcalde y exdiputado, hoy por hoy radicado en el sur del país.

Me decía que muchas propuestas de AMLO que parecen absurdas, ya se han llevado a cabo en otros países.

—Me imagino que tú ya habrás visto el whatsaapp que anda circulando en redes sobre una guapa rubia que fue presidenta de Croacia, país con unos cuantos millones de habitantes. Ella llevó a cabo muchas de las propuestas que hoy está anunciando López Obrador— me comenta mi cuate.

Pues sí: vi el whatsapp. Esta mujer vendió los 25 Mercedes Benz asignados a sus ministros y ‘devolvió el dinero a las arcas’. Vendió el avión. Se bajó el sueldo a la mitad y lo mismo hizo con el salario de sus colaboradores. Aumentó el salario mínimo en el sector privado y bajó los gastos a los embajadores y cónsules. Entre otras cosas.

O sea, que sí se puede.

Esta singular gobernante se llama KOLINDA GRABAR-KITAROVIC y de ella ya habíamos tenido alguna referencia, hace algún tiempo.

Tengo, para mí, que vienen tiempos convulsos en los que los sucesos se van a precipitar. No todo saldrá a la medida de lo deseado ni todas las propuestas serán viables. Pero este Gobierno va a caminar y los mexicanos estaremos atentos.

Aún es temprano para hacer conclusiones.

¿Opinar sobre lo que está ocurriendo en Sonora?

No me gusta emitir criterios sobre lo que no entiendo. Hay que tener calma, señor mío.

Tiempo al tiempo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, CARAMBA! Qué pena con usted, dilecto lector: ayer apareció en estos Rumbos una impresión que mucho lamento. Por escribir YADIRA ESPINOZA MÉNDEZ, apareció ‘Karina Mendoza’, y por ello ofrezco una disculpa a la alcaldesa electa de Yécora YADIRA ESPINOZA, una mujer que en campaña hizo del tema del turismo su eje motor, pues los visitantes siempre han disfrutado de los muchos atractivos que tiene esa región…

¿Cómo no recordar las caravanas que organizaba la Canaco-Obregón, en tiempos de la presidencia, primero de RICARDO BOURS CASTELO y después de FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ?...

En dos ocasiones yo fue parte de esos grupos que viajaban a Yécora para realizar las asambleas de la Canaco y de paso incentivar el turismo hacia ese municipio…

Yécora es una de las regiones más bellas y exuberantes que tiene Sonora, y ciertamente requiere de un mayor impulso…

Esto le corresponderá a Yadira Espinoza Méndez realizar, con buen ánimo, con entusiasmo y ganas de dejar huella como alcaldesa…

En todo caso, el tiempo lo dirá…

¡OH, LA LÁ! EL PASADO FIN de semana coincidieron en el vuelo México-Hermosillo, el exalcalde de Cajeme FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR y el exsecretario de Gobierno, BULMARO PACHECO MORENO…

El primero, venía procedente de la capital del país y el segundo del Estado de Puebla…

Ah, por cierto: el huatabampense cumplirá años este viernes de enfrente, así que ya le contaré algunas de las incidencias que se registren en la reunión de amigos…

Empezando por ‘Chente Fernández’, de allá, de Álamos…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, casi inadvertidos pasaron para los observadores de política, los fracasos que algunos ‘hombres fuertes’ de regiones empobrecidas de Sonora, sufrieron con la derrota electoral del primero de julio…

Yo no les llamaría caciques porque las dimensiones no dan para esa clasificación, pero sí el perfil de ‘hombre fuertes’…

Digo, para bien o para mal…

¿Quiénes fueron esos ‘hombres fuertes’ que resultaron derrotados?...

Yo empezaría por VICENTE TERÁN URIBE, de Agua Prieta… La derrota electoral se suma a otras del pasado reciente…

¿Se recuperará?... Yo pienso que sí…

MANUEL BUSTAMENTE, de Benito Juárez: llevaba dos o tres trienios imponiendo candidato en ese municipio… Fue arrasado y quien sabe sí logre superar esto…

Y lo que aquí se ha comentado ampliamente: GUADALUPE BUJANDA, de Rosario…

Desde luego, no son los únicos que existen en Sonora pero sí los más conocidos…

Y POR ÚLTIMO, AYER REAPARECIÓ en medios JORGE MORALES, exsecretario de Comunicación Social del Gobierno del Estado, y lo hizo para el programa de CIRO GÓMEZ LEYVA…

Es todo.

Le abrazo.

