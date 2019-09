North Collect, es ilegal... Operación inmobiliaria

El pasado miércoles a invitación del periodista, Luis Alberto Medina, asistí a su programa para analizar en conjunto y darle a conocer a su auditorio el par de solicitudes de investigación que solicité en lo que presumo hay fuertes irregularidades y delitos a perseguir, me refiero a los casis; North Collect y el predio La Reclusa.



Con respecto a North Collect, pues como ya lo comente, considero irregular e ilegal esa empresa, que cobre servicios de recibos de agua al Organismo Operador, ante la grave situación financiera de la dependencia, comisiones que van del 20 al 30 %, y todavía cobra por; prediales, servicios de análisis, y quien sabe que más servicios al, Ayuntamiento, que también pasa supuestamente por apretada situación, nomás con ver cómo está la ciudad.



Obviamente, y como debe ser, Luis Alberto, solicito la versión de algún funcionario de Oompasc, y entró al aire, el director administrativo, Guillermo Patiño, a dar sus explicaciones.



Fue cuestionado varias veces por, Luis Alberto, el hecho de crear una empresa externa, registrarla en, Tijuana, y con domicilio fiscal en, Monterrey, donde al parecer esta una bodega vacía, y como es que cobran servicios que puede dar el Ayuntamiento, en Tijuana, donde se escrituro, tampoco hay nada, alguna oficina.



La respuesta de, Patiño, los argumentos que manejo, pues muy endebles, hizo referencia, la clásica, a fuertes deudas de administraciones pasadas, que por eso necesitaban servicios externos, y que North Collect, estaba y operaba en varias ciudades del país, dio nombres, me metí a google….no encontré ninguna



Hay otro dato, una pieza clave, el señor, Galindo, viaja constantemente a , Monterrey, allá tiene familiares, y ahí está la empresa que hizo un contrato privado para tema del predio La Reclusa, orden que recibió de parte de la esposa del alto funcionario que mencioné.



Por cierto, en la semana y en un evento publico, y ante cuestionamientos de la prensa, el Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, hizo mención de mi persona y lo comentado en Proyecto Puente, yo nunca dije su nombre, ahí están las grabaciones y video, él solo se dio el balazo en el pie.



North Collect.



Sobre, North Collect, lo que demuestra que es una empresa ilegal nos lo da la misma Ley que se violó, la de Adquisiciones, no se licitó, la adjudicaron directamente, y me voy a la ley



Artículo 64 Casis de excepción a substantación de los procedimientos de licitación pública



Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles

Cuando peligre o altere el orden social, la economía, la salubridad, la seguridad, el ambiente de una zona o región, cuando existan entornos graves, perdidas, costos adicionales importantes

Cuando el pedido o contrato solo puede celebrarse con una determinada persona, por ser esta titular de las patentes de los bienes de que se trate.

Yo me pregunto ¿En qué articulado de la ley cae OOMAPASC para haber tomado esta decisión de crear una empresa y cobrar servicios?



Para mí y creo para muchos y ustedes lectores, aquí hay una seria y grave irregularidad, y el esta semana por venir voy ampliar y solicitar que a la investigación la FAS solicite el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza, Santiago Nieto, hay que seguirle la huella al dinero.



Son varios millones los que seguramente ha cobrado esta empresa, que la formaron en octubre, al mees de haber arrancado la administración, y lo mas importante, los egresos de esta compañía, a dónde han ido a parar, las transferencias, cheques, deben estar soportados.



Ingeniero Gamboa, los Socios.



El actual Director de OOMPASC, Ingeniero, Roberto Gamboa, tomo las riendas del organismo, meses después de que se formara esta empresa con todo su entramado jurídico y aparentemente legal, una “Estafa Maestra” si tontos no son, aparentemente.



Pues más vale que el precitado señor, Gamboa, una maestro jubilado del ITSON, cheque con su abogado personal este asunto, porque todas las operaciones y actos que ha hecho esta empresa, North Collect, si está firmando documentos, son presuntamente ilegales, lo que se verá al término de las investigaciones correspondientes.



Estará dispuesto el señor, Gamboa, ha dejar su prestigio en un caso así, pues él lo sabrá, y también va el mensaje para el representante legal de esta empresa y socios, seguramente prestanombres, les esta sonando la “caja” pero tarde que temprano, al que obra mal se le pudre, la ambición rompe el saco, y cae el brazo de la justicia.



Operación inmobiliaria



Dije y comente en la semana que daría a conocer otra operación inmobiliaria, legal, pero que se dio en octubre año pasado, también al mes de que arrancó la administración, y que coincide con la creación de la empresa, North Collect.



La señora, Margarita Vélez, esposa del Alcalde, realizó la compra de un inmueble, un casa en el Fraccionamiento “Puente Real”, hay escritura pública de por medio.



Repito, operación es legal, las circunstancias, coyunturas y reflexiones, se las dejo a ustedes.



Informes



Vienen los informes, el primero de los Alcaldes de la “4T” del sur, que desde mi punto de vista y de muchos, ha dejado mucho que desear, nos quedan a deber y pues es el resultado de que llegaron a puestos públicos, personas no preparadas, inexpertas, sin capacidad , oficio, proyecto, pero sobre todo…con hambre.



En Cajeme, llegó un Ingeniero, ex Rector de ITESCA, creí y creo muchos, haría un buen papel, y ha resultado un fiasco, tan es así que el Plan de Gobierno para este año se aprobó hace una semanas, inadmisible.



He visto y escuchado sus “promos” previos a su mensaje de mañana, y esos sí “falsos de todas falsedades” como se refirió a mi participación y solicitud de investigaciones de irregularidades de su administración.



El promo que hace sobre Seguridad Pública, es una burla a la inteligencia de los ciudadanos, cuando ha sido el peor municipio en la entidad, que queremos que la tendencia vaya a la baja, es otro boleto, y eso esperamos con los nuevos mandos militares, pero darlo por un hecho ¡por favor! un insulto



¿Sus promesas de campaña? ¿Cuántas ha cumplido?...ninguna, la ciudad; sucia, baches, fugas de aguas negras, el alumbrado publico, ni se diga, dijo que investigaría la concesión..y nada, no lo hace con las denuncias de hoy ¿Y la Laguna de Náinari ll?, no hay obras, no hay nada que digamos de una imagen de que Ciudad Obregón, ha cambiado.



Pero eso sí, aferrado a endeudar mas al Ayuntamiento, pidió 100 millones, y lo batearon en Cabildo, y esta semana pidió a través del Diputado “Pollo” Castelo, 33 millones, ya le bajó, pero también lo van a batear en el Congreso, la diputada, Ernestina Castro, está bien enterada de las trapacerías.



Lo que se verá mañana en el Salón de Cabildo, lleno de funcionarios, empleados ( pobre del que no vaya) y beneficiarios de programas asistencialistas de AMLO, serán frases huecas, vacías, analogías, simbolismos de un cambio, de la transformación está en proceso, de un gobierno de manos limpias, vamos juntos sociedad y gobierno bla bla bla…y la ciudad hecha pedazos y corrupción rampante.



Espero que los empresarios le hagan vacío al informe, a menos que alguno traiga negocio con el Ayuntamiento, ya basta de ser comparsas de gobiernos que no cumplen, que dan señalas de opacidad y presumible corrupción, y va esto para quienes acaban de integrar un Consejo para apoyar con planes al Ayuntamiento, no están dadas condiciones, es mejor apoyar a la COPRECO, hay más oportunidad de resultados a corto y mediano plazo



Navojoa y Guaymas



Llega la Alcaldesa de, Navojoa, Rosario Quintero, a su primer informe con señalamientos y carpetas de investigación en la FAS y FGR, por presuntos actos de corrupción, que involucran a; funcionarios y familiares, y ya sin el apoyo de Regidores de MORENA, su partido y de la dirigencia estatal, ya se deslindaron.



En servicios y obras, pues igual que en Cajeme, mal, y ya para que le sigo, su mensaje, al igual, que el de, Mariscal, puro “rollo” hablando de una transformación que no hay y de puras alabanzas a AMLO.



Y en, Guaymas, con, Sara Valle, quien se iba a traer a los Lakers y el Tour de Francia, en sus locuras ( no es vacilada) pues en la misma tesitura que, Mariscal y Quintero, pero con mas nepotismo, las participaciones que ha recibido , no se ven, y la inseguridad, a flor de piel, no hay semana que pase algo, y ya ven lo que sucedió cerca de una escuela y la buena reacción de los maestros del plantel, más los policías muertos, las amenazas, incluso tuvo que pernoctar en la Zona naval.



Empalme



Mención aparte, Empalme, para que el Alcalde, Genesta, haya cancelado Fiestas Patrias e informe, es el reconocimiento que el Estado Mexicano, en sus tres niveles de gobierno, han fallado en ese municipio, y no pueden garantizar paz y tranquilidad a la ciudadanía.



Aunado a esto, está el lamentable y abominable hecho sucedido en la semana, “ levantó” el crimen organizado, a un tipo que les hizo algo, lo sacaron de su casa, pero incendiarla, con familia adentro, eso fue la barbarie, la sin razón, no tener escrúpulos, piedad, con gente inocente, que es lo que hemos reiterado



Se han roto códigos y pactos ¿Por qué con los niños y familias? Con ellos no, los mismos delincuentes tienen familias, no me entra en la razón porque hacen esto, si traen problemas entre ellos, ajustes de cuentas, pues que lo hagan, dejen a inocentes a un lado.



Un niño, murió, otra niña, se debate y luchas por su vida en un Hospital en EUA, gracias a los buenos oficios de la Secretaría de

salud que encabeza, Enrique Causen y a instrucciones precisas de la Gobernadora, Claudia Pavlovich.



La Mamá, en un Hospital de Guaymas, delicada también, nomas imagínense, ambas separadas, y lo que ha de sentir esa pobre mujer, ¿El Padre? Seguramente le quitaron la vida, ¿Resultado? Familia destrozada y marcada para toda la vida



Detenido



Después de varios años finalmente fue detenido en, Guadalajara, el presunto autor intelectual de la muerte del entonces diputado electo, Eduardo Castro Luque.



Seguramente sentimientos encontrados para la familia de, Eduardo, para quien fuera su esposa, tuvieron un hijo, igual para la del imputado, el calvario por el que van a pasar él y sus familiares.



Recuerdo ese viernes cuando sucedieron los hechos, estuve con, Eduardo, en, Hermosillo, en un acto en donde está hoy el Tribual Estatal Electoral, era un salón de eventos, y me toco estar sentado junto a él, larga charla, fue publicista de un negocio que tuve, buena relación.



Ya me voy, me dijo, tengo que salir para, Obregón, y pues impactante para mí a las pocas horas enterarme que había perdido la vida, y como ya es de todos conocidos, Rossana, quien fuera su esposa, ocupo el escaño que dejo en elección extraordinaria.



¿Qué sigue? pues las declaraciones preparatorias del hoy indiciado; las niega, acepta su responsabilidad, como también pretenda involucrara a otros, veremos que resulta de la investigación y proceso que llevará la FGJES.



Presupuesto Campo



Entiendo el malestar y preocupación del sector agropecuario, lo manifestó el dirigente de productores del Yaqui, Humberto Castillo, en un desplegado, y debe ser el mismo sentir del dirigente de AOASS, Baltasar Peral, de los de las Uniones; no hay presupuesto para política comercial, ¡0! pesos de subsidios para productores, no habrá Ingreso Objetivo, entre otros decrementos ¿Pero qué tal para campesinos en búsqueda de votos?.



Leía una nota en TRIBUNA, esta semana, del Presidente Comisión de Presupuesto, el exbarzonista, Alfonso Ramírez Cuellar “Faltan 150 mil millones para el presupuesto del año que entra”.



¿Y cómo no van a faltar? Miles de millones que ordenó pagar AMLO por cancelar el Aeropuerto, ellos aceptaron ¡77 mil! de manera oficial, fueron más, agréguenle recursos ya asignados al; Tren Maya y la Refinería “Dos Bocas” en Tabasco, proyectos parados por jueces, al margen de que no tienen futuro, inviables ¿Cómo va alcanzar pues?



Veremos que pasa en estos meses previos a la votación, es obvio que la Comisión de Agricultura que preside, Eraclio Rodríguez, y la presión de asociaciones, deberán cambiar el presupuesto, de lo contario habrá que aplicar lo que hace la CNTE y da resultados y lo que hicieron esta semana policías federales que bloquearon el Aeropuerto en México…no hay de otra.



También veremos la actitud de los 7 diputados federales de MORENA por Sonora, no han hecho nada, peor los del sur, cuando la actividad agrícola es de las más importantes, solo el diputado, Jorge Ruso Salido, ha estado al lado de ellos, por lo pronto, la Gobernadora, Claudia Pavlovich, quien ya cumplió 4 años al frente del Poder Ejecutivo, encontró un camino, negociar directamente con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.