Notre Dame y la tragedia de amor y de traición de Vasconcelos a Antonieta Rivas Mercado

TARDARON 14 AÑOS pero finalmente un juez federal dictó la orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, MARIO MARÍN, y contra KAMEL NACIF, en ese tiempo llamado El Rey de la Mezclilla.

Muchos aún recuerdan este episodio, producto de la picaresca mexicana pero también de los vicios arcaicos de un sistema que se resistía a morir.

El escándalo destalló cuando la periodista LYDIA CACHO, publicó su libro Los demonios del edén. Por sus páginas desfilaron personajes como MARIO MARÍN, entonces gobernador de Puebla, como el empresario KAMEL NACIF, como EMILIO GAMBOA PATRÓN y algunos otros.

Lydia Cacho interpuso una denuncia contra Marín y Nacif, y contra los autores materiales. Se les imputaron los delitos de tortura y algunos otros.

Durante casi tres lustros, el juicio se empantanó. Se esperaba que se “pudiera” con los años.

Pero llegaron otros aires, las cosas, en muchos aspectos, han cambiado y los perdedores de ayer, hoy están del otro lado del mostrador.

En su momento leí el libro de Lydia. Bien redactado, ameno, descarnado pero creíble.

Lydia nos compartió a sus lectores el resultado de esforzadas investigaciones. Había otro personaje, SUCCAR KURI, el principal protagonista de la trata de niñas, envilecido en sus perversiones. Fue el único que está purgando una condena de muchos años.

Marín no fue tocado en todos estos años transcurridos. Kamel Nacif tampoco.

Pero ahora existe una orden de aprehensión contra ellos.

¿Qué viene ahora?

Tal vez amparos y más amparos. Quién sabe. Todo podría suceder.

En el año 2005 Lydia Cacho era una perfecta desconocida más allá de su ámbito de actividades.

Primero su detención por parte de gente al servicio de MARIO MARÍN y luego la denuncia contra los poderosos que la habían privado de libertad, la catapultó a la celebridad.

Su libro, hasta ese momento, no había tenido una gran aceptación entre los que leen libros. Ella no era conocida como escritora.

Sin embargo, todo se concatenó para que Lydia se convirtiera en una mujer de mundo.

Fueron meses y años de visitas a los juzgados. Primero ella como acusada de difamación y calumnia, y, luego el rico Rey de la Mezclilla. El escándalo elevó las ventas a alturas insospechadas cuando “alguien” difundió un audio con una conversación entre Mario Marín y Kamel Nacif.

Era una charla entre cínicos.

Nacif saluda a Marín desbordando alegría. “Mi gober precioso”, exclama.

Marín contesta notoriamente halagado. El empresario textil lo colmaba de elogios por haber hecho la “hombrada” de mandar detener a la periodista y castigarla como “se lo merece”.

Nunca se imaginaron que estaban siendo grabados.

Y les reventó en las manos la jugada.

En algún momento, Nacif le dice al gobernador poblano que le tiene dos botellas de coñac “virgencitas” y la pregunta: “¿A dónde te las llevó?”.

Y la respuesta fatal:

--Mándalas a la Casa Puebla.

Nacif todavía tiene tiempo de demostrar su agradecimiento.

--Te van a encantar las botellas. No han sido destapadas.

La ola de indignación que este audio levantó en la opinión pública, convertiría en un infierno la vida del mandatario poblano.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, lo invitó a su programa para entrevistarlo y prácticamente lo sometió a un juicio sumario. Hasta ese momento, ningún otro gobernador había sido tan humillado como Mario Marín.

Lo que siguió el escándalo, fue que las ventas del libro de Lydia Cacho elevó las ventas hasta el infinito.

El pederasta que “adquiría” a niñas de 13 o 14 años, fue detenido y encarcelado.

Marín desapareció de la escena política y El Rey de la Mezclilla se hizo humo. Corrieron rumores en el sentido de que su imperio textilero se había derrumbado por el descrédito que alcanzó su participación en ese caso de ingrata memoria.

Como sea, después de 14 años, por fin un juez federal ha dictado orden de aprehensión contra los dos más importantes actores de este caso vergonzante que marcó para siempre a la política de este país.

A ver qué pasa.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿vio las imágenes del incendio que acabó con buena parte de la Catedral de Notre Dame de París?... Había muchos rostros llorosos, gestos de dolor inmenso, tristeza infinita en los ancianos y verdadera devastación en la comunidad intelectual y cultura de toda Europa…

En México, la tragedia no impactó y esto duele…

Y no es que los mexicanos sean indolentes. Es que no leen. No hay cultura de lectura literaria…

Los más que se sabe de Notre Dame es lo que alguna vez vieron en la película “El jorobado de nuestra Señora de Paría”…

¡Qué lástima, de veras!...

Notre Dame es más que la novela, más que las cruzadas, más que la esplendorosa belleza gótica de la edad media, que en el Siglo XIX, llevó a VÍCTOR HUGO a escribir en once libros su novela de “Nuestra Señora de París”…

Fue mucho más que eso…

Los mexicanos tenemos un referente que nos identifica con Notre Dame, más allá del concepto religioso: en Notre Dame se suicidó en 1931, una mujer extraordinaria, a quien se ha reconocido, después de Sor Juana Inés de la Cruz, como la primera feminista que defendió los derechos de la mujer en México…

Se llamaba ANTONIETA RIVAS MERCADO, y era hija del arquitecto. ANTONIO RIVAS MERCADO, autor de incontables edificios de la capital mexicana pero más conocido por haber diseñado y construido El Ángel de la Independencia…

María Antonieta fue la única heredera de la enorme fortuna del arquitecto Rivas Mercado. Actriz, traductora, políglota, mecenas y promotora cultural, ella financió a muchos artistas, entre poetas, escritores, actores, directores teatrales, cantantes, amén de auspiciar la construcción de un teatro…

Contrajo matrimonio muy joven con ALBERTO BLAIR, de quien se divorció en 1923, y en los juicios por la potestad del hijo de ambos, perdió la batalla legal…

Luego conocería al hombre que sería su ruina y su tragedia: JOSÉ VASCONCELOS, a quien le financió la campaña presidencial contra el candidato de PLUTARCO ELÍAS CALLES, el ingeniero PASCUAL ORTIZ TIRADO… Lo entregó todo por el amor que sentía por el soberbio y petulante académico, quien la exprimió hasta el último peso…

Enferma de los nervios, se fue a París siguiendo a Vasconcelos quien la humilló y le dio la espalda, cuando ella quedó en la ruina…

Ella fue a la Catedral de Notre Dame y se mató de un tiro en el corazón. Sus últimos pensamientos fueron para el ingrato amante, quien, al ser enterado de su muerte, preguntó: “¿Saben si dejó algo de herencia?...

Y ESTE DÍA, A PARTIR DE LAS 10 de la mañana, se llevará a cabo ante la cripta familiar, la ceremonia de recordación al exgobernador FAUSTINO FÉLIX SERNA… Como ya es una tradición, este evento lo organiza el PRI estatal, encabezado por su presidente, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, y con la colaboración de BULMARO PACHECO, el profesor RODOLFO VÁZQUEZ, y el también maestro HUMBERTO GUTIÉRREZ, de la Vieja Guardia Faustinista, y quien será el encargado de pronunciar el discurso a nombre de los sobrevivientes de la mencionada Guardia Faustinista… Como siempre, en el Panteón Del Carmen de Ciudad Obregón…

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com