 Nueve a uno

Una de las virtudes que desde niños nos enseñan es a decir ‘gracias’ suele decirse que es de bien nacidos el ser agradecidos. La gratitud es un signo de nobleza y humildad.

Sin embargo, nos acercamos más a Dios para pedirle favores que para darle gracias por sus dones y bendiciones. Cuando nos llegan desgracias, acudimos a Él para pedirle ayuda, pero también, para echarle en cara el porqué nos pasan cosas malas.

La gratitud es un símbolo de nobleza y una virtud que no todo el mundo posee. Muchos creyentes en Jesucristo sufren del mal de la ingratitud como si hubiesen sufrido de amnesia olvidándose de la bondad de Dios para con ellos y creyéndose así, merecedores de todo y deudores de nada.

Hoy día en el mundo y desde antaño hemos existido siempre los ingratos y malagradecidos. Para ejemplo el de los diez leprosos sanados por Jesús. En el tiempo de Jesús la lepra de esos días era horrible, repugnante e incurable. Era también temible por sus efectos dentro de la comunidad, ya que el leproso debía ser aislado de su familia y del resto de la sociedad. Ningún médico de aquellos días tenía capacidad para poner fin a tan terrible enfermedad.

Pero un día... diez de tales leprosos tuvieron un encuentro con Jesús. Tal vez no tenían mucho conocimiento de Él, pero evidentemente sabían que era un maestro que hacía maravillosas curaciones. Sin pérdida de tiempo, claman a Él: "ten compasión de nosotros". Jesús les dice que vayan a presentarse a los sacerdotes. Ellos obedecieron y, ‘mientras iban, quedaron limpios de la lepra’. ¡Sorprendente! Pero más sorprendente aún es lo que sigue: uno de ellos, el samaritano, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.

Solo uno regreso, solo uno pudo reconocer tan grande oportunidad y regresó y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Reconoció que necesitaba algo más que salud física, reconoció que aquel que lo había sanado físicamente le podía ofrecer la más grande oportunidad de esperanza, le podía dar salvación, perdón, vida eterna y por tanto regresó. Solo un corazón humillado puede recibir salvación y Jesús le dijo: “tu fe te ha salvado, levántate”.

Sus compañeros en cambio siguieron su camino para encontrarse con los sacerdotes, pero él sabe que Jesús es su único salvador. Por eso está aquí junto a Él dándole gracias. En Jesús ha encontrado el mejor regalo. Jesús se sorprendió, no por el que vuelve, sino por los que siguieron su camino. Jesús le preguntó: "¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?". Después le dijo al samaritano: "levántate y vete. Tu fe te ha salvado".

¿Tiene alguna explicación el comportamiento de los nueve? ¿Qué hicieron después de verse limpios? Probablemente, tras ser sanados corrieron con sus familias para abrazar a sus seres queridos... lo que sin lugar a dudas ese gesto es muy respetado y comprendido. O tal vez viéndose de nuevo normales, tenían que planear sus nuevas actividades. A lo mejor estos nueve pensaron que ellos porque eran judíos no les hacían falta agradecer a Jesús. A lo mejor pensaron que era su derecho ser sanados por quien ellos eran.

Pero cualquiera que fuera la explicación, quedaba sin justificación el hecho de no volver inmediatamente al lugar en que se habían encontrado con Jesús para darle las gracias por el maravilloso milagro obrado en ellos. No podía ser más desagradecida y egoísta su orden de prioridades.

Esos nueve fueron sanados pero tal vez no salvos. Solo el que regresó encontró en Jesús dos grandes oportunidades, una más excelente que la otra: encontró sanidad, pero encontró también salvación.

Regresó a los suyos con el saco lleno. Regresó con su cuerpo sano al igual que su alma. Regresó a los suyos con abundancia de esperanza. Los demás nueve regresaron con escasez, porque no fueron agradecidos. Sus ruegos ante Jesús venían de sus pieles enfermas, no de sus necesidades espirituales. Eran gritos por unos cuantos años más de vida terrenal, no eran gritos por alcanzar lo eterno. Por lo tanto regresaron con el saco vacío porque sus almas regresaron rotas y nadie puede dar lo que no tiene.

Desgraciadamente los nueve desagradecidos han tenido muchísimos imitadores a lo largo de los siglos.

Qué triste si tenemos esa actitud. Qué triste que pensamos que es nuestro derecho recibir de Dios favores y bienes porque somos sus hijos y como si fuera obligación, porque si no, diríamos que es un mal padre.

Para el cristiano, el deber de la gratitud es claro y obligatorio. El agradecimiento debe distinguir al católico en sus relaciones humanas, pero también y sobre todo en su relación con Dios. Ya que todo cuanto suceda en nuestra vida, aun los sufrimientos más duros, lo permite Dios para nuestro bien.

Si somos agradecidos, veremos la bondad del Señor en todas las cosas, en las grandes y en las pequeñas: en la protección de grandes peligros, en la oportuna provisión de recursos, en las horas de trabajo, en las épocas felices de vida familiar, en mil y un detalles que a menudo nos pasan desapercibidos, pero que debiéramos agradecer como los buenos amigos y hermanos, porque a los enemigos podemos tenderles la mano, por los pequeños aciertos, por la alegría, por la luz, por poder hablar.

Aquí son los dos lados de la moneda, son bien distintos. Esta verdad es clara, existe una diferencia entre los nueve leprosos sanados y el leproso samaritano que vino agradecer a Jesús. Los diez leprosos recibieron la sanidad de Jesús. Así todos los hombres del mundo reciben la gracia de Dios que es común para todos los seres humanos.

A menudo somos desagradecidos con Dios. Él dio a su amado hijo por nosotros y muchos aun no le hemos dado las gracias. La mejor gratitud es tratar de ser un poco más dignos, o menos indignos, de su bondad y misericordia.

Cuantas bendiciones uno pierde por no tener un corazón agradecido, por no reconocer el gran milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas.

Jesús quiso mostrarnos, con ese episodio, que la gratitud es sentimiento raro entre los hombres. Gran parte de las personas que han recibido un beneficio o un favor no se acuerdan de agradecer. Así también ocurrió con Jesús, que curó a mucha gente, no solo a los leprosos, a muchos enfermos sanó y a otros hasta resucitó. Pero no se tiene noticia de cuántos de ellos hayan vuelto para agradecer al maestro. Tampoco sabemos, de todos los que fueron curados, cuantos permanecieron sanos, porque debemos tomar muy en cuenta que Jesús alertaba a cada uno: -"ve y no vuelvas a pecar, para que no te ocurra cosa peor".

Lo más impactante de todo es esto: Jesús solo le dio la salvación a aquel hombre que fue agradecido. Si queremos prosperar en la vida, necesitamos ser agradecidos con las palabras respaldadas por nuestros actos.

Diez leprosos: nueve a uno ¿en cuál de los dos grupos estamos?...