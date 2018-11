Nuevo ataque; se advierte y no hacen nada… ¿y los ciudadanos?

Un nuevo ataque en relación a policías municipales, ya se había dado en rGuaymas y aquí en Cajeme, 7 muertos advertidos, no se hizo nada el viernes por la noche, otro ataque, ahora a las instalaciones de Seguridad aquí en Cajeme y la respuesta de entrada, la remoción del director operativo Margarito Álvarez, quien de antemano había denunciado la ‘guerra’ que se venía, de que hay una lista de compañeros que hay que entregar, lo que da idea de la descomposición que hay al interior de la corporación y de que la sociedad está al garete en materia de seguridad, aunado a que no hay fiscal ni secretario de Seguridad.

Entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue?, si ahora los policías van a estar más preocupados por su seguridad. ¿Quién va a proteger y salvaguardar a los ciudadanos? La situación es grave y complicada y sin visos de mejorar, aunque el titular de Seguridad Municipal, Francisco Cano Castro diga otra cosa, total nadie le cree.

Ahora se entiende porque vecinos de dos colonias de Obregón, ya pusieron sendas lonas para advertir a los ladrones que si los agarran, que se cuiden, ya ven lo que ha pasado con ellos en entidades del sur, los linchan, los queman. ¿Llegaremos a esto aquí? no quisiera, pero a como se están poniendo las cosas.

Y ya ven lo que está pasando en el Valle del Yaqui, a los productores les están robando maquinaria, enseres etc… su patrimonio pues, con lo que trabajan que es duro y difícil reponer ¿y la Policía rural que se formó? ¿Municipales? ¿Estatales? Nada y no habrá otra para productores que implementen cada quien sus medidas preventivas, a ese grado hemos llegado.

Y con otra, ya han iniciado aquí en Obregón los intentos de ‘cobro de piso’, estoy en posición de informar de dos, aunque al parecer hay otro, lo cual considero grave, delicado y pues ya están tomando medidas a nivel familiar para protegerse, al igual que el patrimonio que con esfuerzo han logrado, me enoja y duele esto porque los conozco y sé del esfuerzo que han hecho para tener éxito… no se vale.

Por cierto, en relación al tema del fiscal hubo un reconocido abogado penalista que fue uno de los 34 que se inscribió, muy bueno por cierto, de hecho ni cuenta había dado.

Pus resulta que él tuvo una charla o entrevista con uno de los integrantes del Comité de Seguridad, Pancho Días Brown y no pasaron 5 minutos, de acuerdo a las preguntas que le hacía, que se dio cuenta que era una vacilada y ya contestó lo que quiso, le siguió el rollo… y no se equivocó.

En lo personal le pregunté a otro miembro de este Comité ¿qué paso? ¿Y el análisis y criba? Y su respuesta fue “no pudimos hacer nada, esto se veía venir”.

O sea pues, lo del supuesto análisis y ‘criba’ que harían en el Congreso y Comité de Seguridad fue un soberano engaño, por normatividad, por origen, porque no podían o por lo que ustedes quieran pero entonces, porque generan la expectativa que lo harían y que escogerían a los mejores perfiles que enviarían a la gobernadora Claudia Pavlovich.

No entiendo para que se prestaron a esto, no tenían ni tienen necesidad de esto, por lo que deben mejor renunciar y en su caso desaparecerlo, si así va a hacer la participación de la sociedad en esto.

Ahora el Congreso, esta semana por venir en la disyuntiva de escoger entre una terna, que no llena la expectativa de los retos que hay, lo siento pero es la cruda realidad.

¿Me exige?

Quien al parecer volvió algo soberbio y arrogante en su convalecencia lo fue el alcalde Sergio Pablo Mariscal cuando en Sesión de Cabildo, una regidora le cuestionó su falta de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, “¿me exiges?”, “sí” le respondió ella.

El antecedente para que sucediera esto se dio en la sesión que no estuvo, fue operado, en donde el regidor independiente Rodrigo Bours hizo ver la suya al ¿contralor? Pepe Guerra con documentos oficiales en mano, lo hizo ver muy mal y peor las respuestas que dio, cual si fuera encargado de servicios públicos o alguna oficina de quejas.

Y lo peor se vino hace unos días, previo a esta última Sesión de Cabildo, cuando el alcalde instaló el Comité de Transparencia que lo integran… ¡Funcionarios!, y lo encabeza, el colmo… ¡Pepe Guerra! Jueces y partes pues, así como.

Con esto se entiende el malestar de los regidores, hay una total incongruencia por parte del alcalde, en fin allá él, pero no creo que siga fácil el camino las sesiones por venir en este trienio, Bours Castelo, ni Gustavo Almada, Graciela Armenta, Emeterio Ochoa, entre otros, no creo le van hacer al ‘tapadera’, el Pipigo ya mostró cual será su papel y está trabajando en ello.

Y en esta actitud como la de Mariscal, está la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, quien ya de plano ni peguntas incomodas de reporteros quiere, como si el problema que se cargan ambos ediles son los medios de comunicación, ya Valle, hasta problemas tiene con regidores de la coalición, sus acciones y nepotismo a lo que están llevando.

Le pregunté al diputado Rodolfo Lizárraga, ¿qué vas hacer si el recurso que se etiquete para Guaymas, lo va a manejar la alcaldesa como si fuera empresa familiar? Y me respondió que estará vigilante de que se aplique y atento a los reportes trimestrales que lleguen al ISAF y Congreso.

El detalle es que al final de administraciones y a pesar de que llegan denuncias a la FAS o a cualquier otra instancia… no pasa nada, ahí están los expedientes, no caminan, vienen los amparos y hasta la vista baby, a disfrutar lo robado.

Ahí está la denuncia de la ASF, sobre un desvío que supuestamente hizo el exalcalde Lorenzo de Cima de 91 millones de pesos ¿va a pasar algo? Sabe y el señor ahora es regidor, sin comentario.

Odracir

Y a propósito de rendición de cuentas, saludamos al fiscal Odracir Espinoza, en el Congreso, en la instalación de la Comisión Anticorrupción de la que forma parte el diputado por Cajeme Luis Armando Alcalá ¿? Y me dijo algo que considero importante.

Vienen cambios, de aprobarse en un artículo sobre la materia, creo el 19, por el cual un moche por más pequeño que sea, digamos 300 pesos, el funcionario tendrá castigo y va directo, nada de que amparos, ni rendijas legales, por lo pronto al ‘bote’.

Esto sin lugar a dudas van a cambiar las cosas en Sonora y el país, ahorita por ejemplo quienes saquearon a Sonora el sexenio pasado, él ya me lo había comentado, entre amparos que tiran, se la pueden llevar hasta ¡10! Años, llegado el tiempo se van a vencer y supuestamente se procederá.

Así pues difícil que veamos a caer en la cárcel a otro en este sexenio, a ver el otro, por cierto también le pregunté sobre el caso del exsecretario de Hacienda Carlos Villalobos, quien ya está en Hermosillo, tranquilo, el por qué no habían estado autoridades esperándolo en la puerta migratoria, como a los otros.

Su respuesta fue que venía con amparos, incluso de juzgados de Sinaloa y pues no tenía caso y lo entiendo, hubiera sido puro ‘show’ para medios y en ridículo para cualquier autoridad… de nuevo.

Sobre el caso del exdirector de Fondos, Javier Martínez, amigo y colaborar de Villalobos, actualmente en el exilio, me señaló que hay un procedimiento para asegurar un inmueble en San Carlos y que llegado el momento se hará.

Rico

Me tocó ver un reportaje donde se hace mención sobre el dirigente del PRI Cajeme, Andrés Rico y el papel y rol de una empresa que tiene durante el pasado trienio, en la misma da a conocer cifras, montos de lo facturado que se hizo con asignación directa y no por licitación.

Lo que me pareció delicado, por el antecedente de lo que pasó con el exdirigente del PAN, Juan Bautista Valencia, el exsecretario, Enrique Terrazas, quienes estuvieron en la cárcel unas semanas, por supuestamente haber recibido recursos públicos de una manera indebida, es en el sentido de que supuestamente habría recibido recursos, un 5 por ciento, sobre nómina de funcionarios municipal, no sé de qué nivel, para el partido.

Subí a redes esa video columna y recibí llamada de la vicefiscalía de Delitos Electorales, me preguntaron sobre esa información, para lo cual les reenvié esa columna, que no tengo más información que lo vertido ahí.

Así pues, oficialmente ya se tomó nota de eso, el que inicié o no una investigación, no lo sé, no es de mi competencia, esto solo a la autoridad competente y que el señor Rico tome nota… y se prepare, no vaya ser.

Toma protesta

Ya tomó protesta el empresario cajemense, Arturo Bours como senador, al irse Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Nacional, a partir del 1 de diciembre.

Muy buenas reacciones en redes sociales ante su llegada, sobre todo de gente de aquí que lo conoce, múltiples felicitaciones, deseos, máxime ante la coyuntura que hay en cuanto a seguridad y la agrícola ante la llegada del secretario de Agricultura y Ganadería, Víctor Villalobos que despachará desde aquí en Ciudad Obregón.

Durazo ya anunció que habrá una Guardia Nacional, esperemos que dada la cercanía y relación de Bours con él, haga algo por su municipio y en sí, por la entidad y pues también es empresario, productor, seguramente vera por el sector, enhorabuena y que sea para bien de todos.

Villalobos

Estuvo este fin de semana Víctor Villalobos, futuro secretario de Agricultura en Sonora, el pasado viernes aquí en Obregón y ayer sábado en Guaymas y Hermosillo, donde se reuniría con la gobernadora Claudia Pavlovich.

Reiteró que vienen de vuelta los precios de garantía, vía subsidio pues, para quienes produzcan; Arroz, frijol, leche, trigo panificable y maíz, por lo que el precio que marque la bolsa de Chicago, el mercado, a un lado el Gobierno pondrá una parte para motivar a productores y que baje la importación.

El trigo valdrá el doble, 5 mil y fracción, a pesar de que en el mercado está a 2 mil y cacho y en este marco los otros productos, lo que me hace ruido es la posible ‘sectorización’ de apoyos, ya que recalcó Villalobos, se enfocarán a los campesinos, al sector social, que bien, nomás que si algunos producen más es el sector privado ¿será parejo el apoyo?

Me hace mucho ruido y lo reitero, lo dicho hace unos meses por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa se refirió, en tema de subsidios, como ‘latifundistas’ a productores del Norte, así que ¡aguas!, a tomar nota el dirigente de AOASS, Baltazar Peral y demás dirigentes de uniones.

Lo que también debe preocupar a productores es la nueva Ley agropecuaria que promueve Morena, que limitará la compra de tierras, asociaciones, siembras etc… a tomar nota, advertidos, recordar 1976.

Presupuesto 2019

Esta semana se dio un hecho inédito, por primera vez, ante lo sucedido el pasado 1 de julio, un gobernante sonorense, en este caso la gobernadora Claudia Pavlovich, sostuvo reunión con integrantes de un partido de oposición, Morena para ver lo del Presupuesto para Sonora en el 2019 solo por ahí la diputada del PRI, Irma Villalobos.

Fue atendida por el coordinador de Diputados, Mario Delgado y por ahí también el presidente de la Comisión de Presupuesto Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes recibieron el paquete de solicitud de recursos por 22 mil millones de pesos y 700 millones adicionales para programas municipales, ya veremos cómo nos va cuando se reparta finalmente la bolsa de recursos para entidades, la gobernadora hizo su chamba, a ver los 7 diputados federales de Morena.

Quizás también se dio otro hecho inédito, ya que el año que entra, si se confirman los cambios en coordinación fiscal que se trae Morena, será el último en que recursos federales entren a la ‘licuadora’ de los erarios estatales, porque al parecer a partir del 2020 lo manejarán los coordinadores federales designados por el presidente electo, para Sonora Jorge Taddei.

Sostuvo encuentro también la gobernadora Pavlovich, con el próximo titular de SCT, Javier Jiménez Espriú, para que asegure el término de la ‘Cuatro’ lo que agradecerán miles de usuarios, Cajeme ni se diga, nomás de ver las salidas norte y sur sobre todo y está la Jalisco, que no terminan de entregarla oficialmente, más de 3 años, es el colmo.

