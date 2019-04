PASCUA: MAS FUERTE QUE LA MUERTE

Hoy es el día mas maravilloso que marca el calendario. Hoy es Domingo de Pascua. Nuestro Señor ha pasado de la muerte a la vida para no morir nunca mas.

Jesús vuelve a la vida y se eleva de la tumba y lo hace ya al tercer día. Hoy podemos decir que, lo celebramos en tiempo real. Antier Viernes Santo; el día más triste. Hoy Domingo de Resurrección, el más alegre del año en la iglesia. Se encuentran bien cerca el uno del otro. Sin embargo hoy: ¡Nuestro Señor ha resucitado, aleluya! ¡Ya no está más muerto, ya no está más en la tumba, sino que vive! ¡Pero qué movimiento hacia arriba más grandioso!

“Del Señor vienen la muerte y la vida; Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta” Esta palabra del Antiguo Testamento ha sido confirmada y cumplida con este milagro pascual.



En el culto de hoy volvemos a escuchar las frases litúrgicas con el “Aleluya”. Hoy es Pascua; cristianamente llamada pascua de ‘resurrección’ y la pascua es la fiesta más alegre de toda la cristiandad. ¡El Señor ha resucitado, aleluya! Sí, tenemos una razón para festejar. Sin embargo, podría ser que para algunas personas esto sea aún difícil de expresarse. Para algunos podría ocurrir que, las propias situaciones personales puedan opacar la alegría pascual.



Muchos quizás recuerden a la resurrección de Jesucristo como un hecho histórico más, como un milagro más de Jesucristo o de Dios. ¿pero verdaderamente sabemos qué significa que Jesús haya resucitado?. Jesús está vivo, resucitó aquel domingo de Pascua en aquella tierra lejana de Jerusalén y aún sigue vivo entre nosotros. ¿Pero en verdad comprendemos qué es eso de que Jesús está vivo?

En aquella mañana del domingo, bien temprano, María y Marta, llenas de desesperación tienen un encuentro con un ángel, un ser extraordinario que les asegura que Jesús resucitó. Y luego tienen un encuentro directo con Jesús. Hoy, por lo menos registrados, no hemos sabido de encuentros directos así de Dios con la gente. Ellas tuvieron la bendición de poder tener una prueba evidente de la resurrección de Cristo. Hoy, en muchos hay más dudas que pruebas sobre la resurrección de Cristo. Nos gustaría tener un encuentro directo con Cristo para fortalecer o generar la fe en nosotros. Pero no es así. El mismo Tomás, su discípulo tiene dudas a lo que Jesús afirma “Bienaventurados los que no vieron y creyeron”. Las pruebas comienzan a manifestarse cuando decidimos creer en Cristo, darle un lugar en nuestras vidas.

Si se quisiera hacer un estudio científico para probar la resurrección de Jesús fracasaría porque no hay pruebas fidedignas para probarlo. No hay ningún testigo hoy día para probarlo. Sólo tenemos una prueba, esa prueba es la Palabra de Dios, la Biblia, y algo muy importante: nuestra vivencia o experiencia con Jesús que puede demostrarnos que Dios existe. Para quien no crea en la Biblia, todo esta terminado, no hay ninguna otra prueba que demuestre que Jesús resucitó. Y para nosotros los cristianos la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe cristiana católica. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado, creeríamos ciertamente en Él? Si Jesús no hubiera resucitado, sería nada más que un buen profeta, o un gran maestro. ¡Pero resucitó!, por eso creemos que es el Cristo, el escogido por Dios, el Hijo de Dios. ¿Y qué habría pasado si Jesucristo hubiera descendido de la cruz y no hubiera muerto, como murió?

Si se hubiera bajado, desclavado; tirado la corona de espinas; hubiera ido a "arreglar cuentas" con Pilatos; hubiera ido a destituir a los sumos sacerdotes de sus cargos; hubiera reunido a sus apóstoles otra vez y dado valor y nuevas instrucciones; si hubiera forzado a abdicar a Herodes y ocupado el trono y hubiera recibido ovaciones de parte de aquella multitud que el día anterior le gritaba "crucifícale". Hubiera sido realmente una sensación, las noticias hubieran llegado en poco tiempo a las grandes ciudades y con el tiempo se hubieran organizado viajes para ir a visitar al rey crucificado y poder verlo en vivo y en persona...ya de viejo hubiera sido una personalidad bendecida por el tiempo, pero nunca... hubiera sido el Hijo de Dios.





Sin embargo su destino era morir en la cruz para mostrar a todos en qué radica el amor de Dios. Dios no se muestra con los poderosos, Dios se muestra con los humildes, con aquel que pasa sufrimientos. La gracia de Dios es para los más pequeños. Dios quería mostrar hasta que punto el cristiano debe humillarse al punto de dar y amar. Él, nada menos, el Hijo de Dios, se humillo a morir en una cruz para darnos una lección de cómo hay que amar.



Un año más, el Señor que pasa, nos va a preguntar:¿Qué han hecho de su gozo? ¿Qué están dispuestos a hacer con su fe? Tres años convivieron los apóstoles con Cristo....y tres años sin enterarse de quién era el que estaba entre ellos. Necesitaron de la Resurrección y de la venida del Espíritu Santo para descubrirlo. Nosotros veinte siglos después...aún no nos hemos enterado del estallido de entusiasmo que significó su nacimiento y sus palabras, su pasión y su Resurrección.



Y pensaremos y seguramente nos preguntaremos: "Nosotros creemos en Cristo, creemos en su resurrección, por nuestra educación y por nuestras experiencias como cristianos a lo largo de toda la vida"...pero: ¿y una persona qué no conoce a Cristo, cómo puede hacer para creer en Él, si en verdad no tiene pruebas de sus milagros, si en verdad, no tiene pruebas de su resurrección, si en verdad no tiene nada que asegure que Él es Cristo...¿cómo podemos hacer para mostrarles a esas personas que Jesús vive, que Jesús resucitó?

En un acto de fe, de amor. Dejando nuestras vidas bajo su control, comenzando a querer obedecer su Palabra. Comenzando a darle un lugar a Él en nuestras vidas. De llegar a verlo vivo en nosotros. De comenzar a experimentar un Dios vivo, resucitado y con poder.

Tengámos la certeza de que todo lo que predicó y enseñó Jesucristo es verdad, que todas sus palabras nos sirven y por tanto tenemos esperanzas y sabemos que hay una meta más allá de nuestras vidas, hay una resurrección de los muertos y una vida eterna, como lo dice el Credo Apostólico.



Después de 20 siglos Cristo sigue gritando como el primer día: ¡“Mi pequeño rebaño”. Yo estoy con ustedes!.

Jesús todavía tiene paciencia con nosotros, nos ama y nos perdona... y así es mejor. Hoy es Pascua y el Señor está ya resucitado. Y Dios es todopoderoso, un poderoso motor nos quiere levantar, llevarnos para arriba. Eso es lo que hoy quiere hacer con nosotros. Así lo muestra. Pidámosle a Él , confiemos en Él, tengamos paciencia y...¡no olvidemos que lo que la Pascua significa es que nuestro Señor ya ha resucitado!

¡Este es el fundamento inconmovible de nuestra fe!