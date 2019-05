PRI-Sonora: “Un huarache antes de espinarse”

EL PRI-Sonora renovó este sábado a su consejo político estatal. Alrededor de 650 nombres de viejos, no tan viejos y jóvenes aparecen ahora en esa lista. Fue en un acto muy emotivo en el auditorio “Plutarco Elías Calles”. Asistió la “Jefa del partido”, la Gobernadora Claudia Pavlovich y el discurso del presidente del comité directivo estatal, Ernesto de Lucas, estuvo muy bueno. Por lo pronto, logró que un aparente cadáver político -como muchos califican a su partido-, ofreciera señales de vida.

Pero, ¿por qué estuvo “bueno” el discurso del “Pato” De Lucas? Usted califique:

1.- El tema de la corrupción del gobierno está en muchas conversaciones. Nadie se había atrevido a tocar el tema. “La corrupción no es, ni ha sido del PRI –expresó con energía-, son los funcionarios que laboran en el gobierno que emanó de nuestra plataforma quienes decepcionan a los ciudadanos y quienes lastiman a los militantes. En el 2021, querámoslo o no, nuevamente la corrupción será el gran tema de la elección”

Y remató de Lucas:

“Por ello, ya estuvo bueno de silencios y de querer defender a los indefendibles. Me refiero a los funcionarios quienes con sus excesos, componendas y triquiñuelas, han dañado con su actuar a la imagen de nuestro partido. Me refiero a esa gente sin escrúpulos, sin identidad priísta, valores y sin principios que tanto daño le han hecho al PRI de México y por supuesto, también al PRI-Sonora. La disciplina partidista ya no alcanza para que sigan pagando justos por pecadores; no en el partido de nuestra Gobernadora. La disciplina partidista ya no alcanza para seguir solapando la corrupción de quienes se van con todo y nos dejan el desprestigio”

Y cayó en el análisis de una realidad:

“Por eso hay muchos priístas resentidos. Esa es la verdad. Y hablo de mujeres y hombres de años de lucha que se han sentido desplazados, lastimados e ignorados, por funcionarios públicos de gobiernos de nuestro propio partido. Vemos funcionarios merecedores, soberbios y sin compromiso, sin mística partidista, sin entrega y, peor aún, sin actitud. Funcionarios más agradecidos con sus padrinos que con la oportunidad y la confianza que les ha dado nuestra Gobernadora de servir a los sonorenses”

El Presidente del comité directivo estatal del PRI en el Estado, querámoslo o no, rozó también la delgada sensibilidad de funcionarios del gabinete de Claudia Pavlovich. Si el tema de la corrupción será una bandera en las campañas del 2021, Sonora no está aislada de esta realidad. Luego entonces, se puede concluir que podría haber funcionarios corruptos en el actual gabinete estatal.

Asimismo, el discurso de De Lucas incluyó un mensaje a todos aquellos que ya fueron favorecidos por la propia Gobernadora sin formar parte de su círculo cercano, su equipo o bien, que cobran en la nómina por compromisos de campaña.

La respuesta de la Claudia Pavlovich no se dejó esperar. No está dispuesta a pagar por esos “platos rotos” y si hay denuncias, se puede acudir a la Fiscalía Anticorrupción. Aparte, en entrevista para “Primera Plana”, había advertido que no era “dueña de las personas”, de tal manera que cada quien deberá responder por sus actos.

Total, si por funcionarios corruptos el PRI se sigue desprestigiando y será un reclamo en las elecciones del 2021, Ernesto de Lucas con sus señalamientos y la Gobernadora con su mano en el gobierno, podrían tener la oportunidad de evitar tal sufrimiento.

Sólo faltaría que los hechos hablen. Con nombres y con responsables que paguen los platos rotos.

De lo contrario, estos mensajes pasarán como una anécdota demagógica más.

UNA ANOTACIÓN: De Lucas enumeró exigencias a favor del pueblo: desaparición de casetas de cobro en la carretera de cuatro carriles, bajas tarifas del agua y eliminar el dinero público para financiar a los partidos políticos. No están mal.

“Carnita” para revivir a un organismo con aspecto cadavérico.

EL PRESIDENTE López Obrador ha perdido 10 puntos en sus primeros seis meses de gobierno… No es para menos… Es el “rey” de la farsa con su manejo mediático y circense de Palacio Nacional, todos los días… Usó el “huachicoleo” para desviar la atención del accidente donde murió la gobernadora de pueblo y su esposo… En esta semana sacó de nuevo la lista de periodistas que han facturado publicidad a los últimos dos sexenios, para desviar las consecuencias de las revelaciones de Germán Martínez, quien mostró ante la opinión pública nacional el colapso que se está dando en todo el sector Salud en perjuicio de los más pobres… Y para rematar, aprovechó un “exceso” de la secretaria titular de la SEMARNAT –Josefa González Blanco- al retener la salida de un vuelo comercial “por instrucción presidencial”, según reveló la compañía aérea, la cesarla porque había habido antecedentes de su incapacidad… Y el día apenas amanece para nuestro Presidente de México… Habrá qué prepararnos para las horas más intensas.

ALEJANDRO Rojas Díaz Durón es un distinguido hombre de izquierda que siempre ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador y que está aspirando a la presidencia de MORENA en el país… Pero ha utilizado con afán una dura crítica contra la actual dirigente Yeidkol Polevnski… Alejandro Rojas ha puesto sobre la mesa, pruebas más que fehacientes de la intolerancia mostrada por esta mujer y el enorme perjuicio que le está causando y continuará causándole al partido fundado por el actual primer mandatario de la nación… Bueno, ante todo esto, lo más seguro es que doña Yeidkol ya haya operado y está a punto de lograr que Rojas sea expulsado del partido, lo que evidenciaría aún más el pensamiento antidemocrático y absolutista de esta dirigente nacional… Ya veremos.