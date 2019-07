PRI: hay una militancia leal, sacrificada y sólida que no se merecen las cúpulas

NO CABE DUDA: LOS LIDERAZGOS PRIÍSTAS tampoco quieren cambiar. Bueno, a lo mejor no pueden. A lo mejor no está en su naturaleza y como en la fábula del sapo y el alacrán, no pueden ir contra su naturaleza. O en el peor de los casos, no quieren cambiar. Vaya usted a saber.

Tienen al adversario adentro y afuera de su casa. Está en los Congresos estatales. En las alcaldías de gran parte del país. Y en un cada vez mayor número de gobiernos estatales.

Lo tienen en el Congreso de la Unión. Y para acabar pronto, lo tienen en Palacio Nacional. Pues con todo, no quieren o no pueden cambiar.

Insisten en seguir con sus discursos huecos. Sin nada nuevo qué ofrecer. Con el mismo “tonito” discursivo que más bien parece una recitación escolar.

Los priístas con cierto nivel de liderazgo— hasta llegar a la cúpula—, muestran que ya se echaron la cola al hombro.

El líder de masa que es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sabe a dónde va, sabe lo que quiere y cómo llevarlo a cabo.

No me refiero a sus ocurrencias. No me refiero a sus proyectos. No me refiero a sus planes descabellados.

Hablo—escribo—de su principal obsesión.

No es casual, no es que se haya equivocado.

Los recortes, la falta de recursos para ciertos programas y para ciertos sectores, no es algo que a él le haya pasado de noche.

Sabía lo que iba a pasar cuando tomó la decisión de enfocarse en los recursos que enviaría a su masa clientelar. A los ancianos. A los pensionados. A los estudiantes. A los papás de los niños de las estancias infantiles. A los “ninis”. A todos los pobres, pues.

Con eso—fíjese bien—tiene garantizado otro triunfo electoral arrasador en 2021 y le alcanzará para el 2024. Este es su objetivo.

Y mientras AMLO consigue el principal, el más importante de sus proyectos, los partidos de oposición—excepto el PAN—a nivel cupular se le entregan ignominiosamente. Pactan con él la entrega de lo poco que aún conserva el PRI y, para renovar la dirigencia nacional, se unen los de arriba, acuerdan lo que a cada quién le va a tocar, y que a los militantes se los lleve el diablo.

Con todo respeto, querido Pepe Alfaro: no creo maldita la cosa en la autenticidad del discurso que estoy leyendo, del discurso que estoy escuchando en esta mal llamada contienda democrática del PRI.

Es lo mismo de siempre. Lo mismo.

Los militantes que fueron a ver los eventos que se llevaron a cabo el viernes pasado, lo hicieron de buena fe.

De hecho, algunos de los que asistieron, no ignoran como se están dando las cosas en esta “contienda democrática”.

Muchos, más bien ya se comprometieron con la causa de ALITO MORENO, el candidato de las cúpulas priístas. El candidato de los Gobernadores del PRI. El candidato de la actual dirigencia nacional del PRI. El candidato de los que ya pactaron con Morena.

Pero callan y quieren creer en el discurso demagógico.

Muchos de esos rostros que se dejaron ver el viernes, van a verse en los actos de ALITO MORENO ahora que venga a Sonora.

Es válido. Se trata de un juego partidista interno. Se entiende que la militancia debe escuchar las propuestas de los dos candidatos. Así es en todas partes.

La diferencia con esta “contienda” es que no es, propiamente, una contienda.

Me queda claro que los liderazgos priístas no saben ser oposición. Les asusta la sola idea de serlo. Les espanta tener que apretarse el cinturón y ser una verdadera oposición. Una oposición digna. Valerosa. Congruente. Que tenga la voz completa.

Porque ahora resulta que los priístas son “conservadores fifís”, cuando hace apenas un poco más de cuatro décadas, aplaudían a rabiar al segundo presidente populista del siglo XX: LUIS ECHEVERRÍA.

El primero fue LÁZARO CÁRDENAS. El tercero, bueno, ya sabe usted quién.

¿Por qué los que mandan no soltaron el proceso interno? ¿Por qué no dejaron, por esta vez y ante las especiales circunstancias, que fuera la militancia la que escogiera a sus candidatos?

Sacrificaron al único aspirante con prestigio y respetabilidad que se atrevió a aceptar ser candidato en un escenario al cual como el cordero al sacrificio y fue muy bien recibido por la militancia de a pie: el doctor JOSÉ NARRO ROBLES.

Él visualizó lo que estaba ocurriendo. Supo que lo estaban usando y que los dados estaban cargados a favor de Alito Moreno. Y renunció antes de quedar atrapado en esa maraña de truculentas maniobras.

Es un hecho la gente no se va, solo por irse. No se ha ido del partido solo por un berrinche. Los que se han ido, han dejado un gran vacío de experiencia y sólido perfil en la política del PRI. Unos van a enriquecer a otros proyectos. No todos, claro.

Esos priístas que se han ido—y que usted los conoce muy bien—la mayoría es gente positiva, más allá de Napito y de otros delincuentes de cuello blanco que tanto daño le hicieron al partido tricolor.

Otros, querido lector, van a revolucionar ese fenómeno en que se ha convertido la política independentista en México. Pero también debe entenderse que es la semilla priísta de la Cuarta Transformación de lo que primero fue el Partido Nacional Revolucionario, enseguida el Partido de la Revolución Mexicana, y la más longeva de las transformaciones, el Partido Revolucionario Institucional. Claro: no es la transformación que esperaban los auténticos priístas de su partido, pero a fin de cuentas es un cambio de rostro aunque no de esencia.

Como sea, estas humildes palabras no tienen más valor que la fuerza de la convicción de que me asiste la razón.

Es cierto: en el PRI de Sonora, en el PRI de Cajeme, quedan muchos cuadros valiosos, leales, auténticos. Con una veteranía que los hace invulnerables. Por ejemplo en uno de los eventos del viernes estuvieron. CRISTÓBAL BLANCAS VIRGEN, los cetemistas LUIS ACOSTA, FERNANDO MILLÁN, RIGOBERTO RAMOS, y el exalcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, uno de los más firmes priístas del sur de Sonora en cuyas venas corre la sangre de varias generaciones ilustres del partido.

También reportaron en esa reunión, a MANUEL MONTAÑO, a GABRIEL BALDENEBRO, a ANTONIO VALDEZ, a DULCE MARÍA JUÁREZ, a MICA RODRÍGUEZ, a EMY OCHOA, a RAÚL ACOSTA TAPIA, a ISRAEL SOLÓRZANO, y a otros más.

Estoy cierto que, en su fuero interno, algunos priístas tienen su propia percepción. Y saben que allá afuera, está la verdadera realidad.

En fin.

AH, CARAY: YA NO ME da el espacio sino para consignar un tuit que ayer me reenvió un cuate de Hermosillo. Es de RICARDO BOURS y, hasta donde entiendo, parece una respuesta al comentario que López Obrador hizo en las mañaneras sobre un líder “que traía un Rolex”: “Se compró con el fruto de su trabajo ¿Y los de la Escudería Ferrari que usan los hijos de Romero Deschamps, las Mansiones de Elba Esther, los jets privados en los que se mueve Napito? ¿Los compraron con el esfuerzo de su trabajo? López Obrador, que buena vista tiene cuando le conviene”…

