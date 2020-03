PRI otorga preseas a militantes distinguidos; dos a sonorenses: Alicia Arellano Tapia y Bulmaro Pacheco

AYER SUCEDIÓ ALGO MUY CURIOSO en la rutina de este columnista. Mi agenda era muy simple y nada sorpresiva. Un poco de lectura, leer los periódicos de México (no todos), hablar con mis amigos de aquí y de allá.

Pero a veces, ni eso.

Ayer me levanté de la cama digamos que un tanto cansado. Esto para mí también es parte de mi rutina. Por el insomnio, ya sabe usted.

Esta maldita sensación de andar flotando, provocó que me olvidara de un compromiso que había contraído con mi amigo GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA.

El lunes me llamó por teléfono para invitarme a ver una obra de teatro cuya trama está relacionada con las adicciones y las prisiones juveniles, había sido insistentemente llamado para confirmar su asistencia.

--La última muchacha que me llamó, me dijo que podía invitar a un amigo— me comentó Gilberto.

--Oye, pues que elitistas me salieron estos organizadores. Por cierto, ¿quiénes organizan?

--David Anaya Cooley, el secretario de Seguridad es uno de ellos. No sé si también participa el ayuntamiento.

Acepté acompañar a Gilberto Domínguez pero como digo, olvidé la cita.

Por este olvido, es que igualmente quedé muy mal con otro amigo con el que debía encontrarme a las 11 de la mañana en un restauranet de la Miguel Alemán.

Y aquí fue donde la puerca torció el rabo.

Lo cierto es que se me hizo bolas el engrudo. ¡Vaya lata, caray!

Huelga decir que cuando quise disculparme con el amigo del encuentro en un restaurante, simplemente el teléfono no contestó, estaba muerto.

A las 11 llegamos Gilberto y yo al Teatro del ITSON. Al frente y a los lados, no había vehículos más que de los funcionarios. Había espacio sobrado pero los gendarmes encargados de la vigilancia, fueron muy concretos y tajantes:

--Lo siento mucho (mentiroso además, pues no lo sentía) pero aquí no se pueden estacionar.

Gilberto le preguntó que entonces dónde.

Enfático, con una sonrisa forzada, señaló el policía la placita de enfrente. “Váyanse para allá, ha de haber un lugar”, dijo.

--Ya recorrimos la plaza y está saturada. El teatro está vacío en sus estacionamientos. ¿Por qué no nos permite?

--Porque, bueno, usted ya sabe.

--No, no sé nada. Lo único que veo aquí son estas tres camionetas que han de ser del alcalde, del secretario de Seguridad y de los jefes policiacos. Tuve que intervenir para calmar a Gilberto Domínguez.

--Vámonos, ellos solo cumplen órdenes.

Y nos fuimos hacia un Oxxo donde invadimos un cajón del estacionamiento.

Ciertamente, la organización por fuera, estuvo pésima no así la del interior. La trama teatral, magnífica, muy del agrado de los adolescentes y de los invitados. Me cuentan que se invitó a varios empresarios, pero no fueron en su mayoría.

Ellos se lo perdieron.

La obra, titulada “No manches tu vida”, dejó un buen sabor de boca porque recreó, con actores novatos del Itama, una realidad que nos debe de preocupar a todos por igual: a los niños, a los jóvenes, a los adultos. ¡A todos!

Los jóvenes, evidentemente listos para la reinserción en la vida activa de la sociedad, realizaron una muy celebrada actuación. Muchas lágrimas rodaron por las mejillas de señoras y de señores. Y hasta el columnista intentó disimular la caída de una lágrima furtiva.

¿Cursi? ¿Y qué, pues?

¿El alcalde de Cajeme SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO? Tuvo una buena intervención. Corta. Mesurada. Sin excesos de palabrería. En realidad, toda la obra fue breve. Esto evitó el empalago natural que se percibe cuando los guiones son demasiado extensos.

Por cierto, hubo un brevísimo intercambio de palabras con el edil. En algún momento, voz sin matices, sin la amabilidad que reclamaba el momento más allá de las fisuras naturales entre periodista y funcionario, Mariscal me preguntó:

--¿Cómo sigues de salud?

--Bien, gracias.

Y fue todo.

David Anaya Cooley, por su parte, tuvo dos intervenciones, las dos muy en su estilo humanista, muy cercano a la condición del ser humano.

Ojalá que la deseada coordinación entre corporaciones policiacas, de verdad se pueda concretar. Si lo logran, por ejemplo, las municipales y la Estatal, se habrá dado un notable avance en la lucha con la violencia y la delincuencia.

Es a lo que aspiramos todos pero… Usted me entiende.

(Ah, por cierto: algo que a algunos nos pareció de mal gusto, fue la “repegadísima” presencia de un individuo al alcalde cuando iba de regreso a su lugar. Si era guarura, qué mal; si no lo era, tantito peor).

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: LO QUE SUCEDIÓ en la elección para elegir a la directiva del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), es algo tan absurdo que la única explicación posible es que la gente del equipo del rector JAVIER VALES GARCÍA, simplemente se confió más de la cuenta…

Vales García ha desempeñado con dignidad y cercanía con la comunidad universitaria, su papel como rector del ITSON y esto, sin duda, lo llevó a confiarse…

El resultado sencillamente es inconcebible y esto deberá reflejarse en la segunda vuelta…

Tiempo al tiempo…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer se celebró —lo que sea que esto signifique— el 91 aniversario del PRI…

Temprano, se llevó a cabo una bonita ceremonia en la que se eligieron los militantes que en esta ocasión recibieron reconocimientos en distintas categorías y rubros…

Obviamente, BEATRIZ PAREDES RANGEL recibió la presea ‘Benito Juárez’, al Mérito Republicano… La segunda presea fue la ‘Plutarco Elías Calles’ al mérito Revolucionario que fue para GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES…

La tercera fue para doña ALICIA ARELLANO TAPIA, que recibió la presea ‘Lázaro Cárdenas’, al mérito democrático…

La cuarta presea, al mérito militante, fue para otro sonorense, BULMARO PACHECO MORENO, que recibió la presea LUIS DONALDO COLOSIO…

Hubo otras cinco preseas para priístas de otros Estados, como CÉSAR CAMACHO SOLÍS y NORMA ALICIA ACEVES…

En representación de doña Alicia, recibió la presea su hija ALICIA PAVLOVICH ARELLLANO…

Bien por todos ellos...

Es todo.

Le abrazo.

